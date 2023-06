Erbacce in giardino? Le togli subito con questo rimedio casalingo

Chiunque abbia un giardino o un cortile sa benissimo che prendersene cura non è proprio un gioco da ragazzi.

Oltre a dover prendersi cura nel modo giusto delle piante, infatti, bisogna anche prestare attenzione a una serie di cose, tra cui le erbacce che possono crescere, numerose, in diversi posti del giardino.

Di per sé, le erbacce non sono problematiche, ma sono antiestetiche e possono, in alcuni casi, crescere a tal punto da rubar spazio alle altre tue piante. Vediamo, quindi, come fare per eliminarle in modo veloce e, soprattutto, definitivo.

Diserbante naturale anti-erbacce

Uno dei metodi più efficaci per eliminare le erbacce è quello di realizzare un diserbante completamente naturale ed ecologico. Ecco la ricetta!

Prendi 500 ml d’acqua e aggiungici 2 cucchiaini di aceto, un cucchiaino di sale e, se ne hai, 2 gocce di detersivo ecologico. Poi, utilizza questo composto spruzzandolo sulle erbacce in modo uniforme.

L’aceto, in combinazione col sale, tende a soffocare tutte le erbacce e a impedire al terreno di produrne di nuove. Usalo solo quando vuoi che il terreno non generi più alcun tipo di piantina.

Acqua di cottura

Ciuffi di erbacce spuntano numerosi rovinando la bellezza del tuo giardino? Niente paura, basta un po’ di… acqua di cottura.

L’acqua di cottura bollente, infatti, danneggia fisicamente le erbacce portandole velocemente all’appassimento e danneggiandone le radici in modo che non ricrescano.

Attenzione: puoi utilizzare l’acqua di cottura della pasta, delle verdura o anche delle uova, ma ricorda sempre una cosa importantissima. Se l’acqua è salata, andrà ad alterare anche la composizione del terreno impedendo a questo, in futuro, di ospitare non solo erbacce ma anche altre piante.

In realtà, l’acqua di cottura non salata e raffreddata è spesso utilizzata come concime naturale per le piante.

Inoltre, stai attento a non scottarti se stai maneggiando una pentola piena di acqua molto calda o bollente.

Sale

Uno dei metodi classici per far appassire in modo veloce le erbacce è cospargerle di sale: questo, infatti, assorbirà tutta l’acqua di cui le piante hanno bisogno per crescere, facendole seccare in pochi giorni.

N.B: in realtà, può essere un metodo anche un po’ pericoloso per il tuo giardino. Quando il sale finisce sul terreno può rovinarlo per sempre, impedendogli di far sviluppare altre piante.

Ecco perché il sale va utilizzato solo in quei punti in cui non vorrai mai far crescere altre piante, ad esempio nelle fughe tra le mattonelle del cortile.

Aceto di vino bianco

Un metodo un po’ più blando e graduale, ma comunque molto efficace per veder sparire in poco tempo le erbacce del giardino consiste nell’utilizzare dell’aceto di vino bianco.

Questa sostanza, infatti, agisce come diserbante se spruzzata ogni giorno sulle erbacce per almeno 3-4 giorni, provocando l’appassimento delle tue erbacce e impedendo a queste di spuntare ancora.

Teli biodegradabili

Se hai una grande porzione di terreno ricoperta da erbacce che vuoi eliminare il prima possibile, uno dei metodi più classici è quello di utilizzare dei teli biodegradabili.

Si tratta di teli composti da materiale naturale, spesso derivanti dal mais, che si stendono su una porzione di terreno soffocando tutte le erbacce che crescono su di esso in pochi giorni.

Questo rimedio è il più utilizzato da coltivatori e non per diserbare terreni ampi, ma può essere utile se hai un giardino abbastanza grande che non curi da un po’ di tempo ed infestato da erbacce.