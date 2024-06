L’estate è la stagione perfetta per sfoggiare i vostri sandali preferiti, ma è anche vero che in questo modo non è facile nascondere i talloni screpolati, che possono risultare davvero antiestetici.

Inoltre, possono essere proprio i sandali a causare screpolature e addirittura peggiorare la situazione, soprattutto quelli alti, che costringono il corpo in una postura innaturale, causando ispessimento e indurimento della pelle.

Per questo motivo, voglio condividere con voi dei trucchetti che impediranno ai vostri talloni di screpolarsi e vi aiuteranno a mantenerli sempre idratati, evitando di sentirvi a disagio quando indossate le vostre scarpe aperte preferite.

Idratazione quotidiana

Idratazione quotidiana è la parola chiave per prevenire e anche curare i talloni screpolati. Questa può avverire attraverso due modalità: dall’esterno o dall’interno.

Bere molta acqua

La principale fonte di idratazione è l’assunzione di acqua: questa è l’idratazione che avviene dall’interno. Bere molta acqua d’estate, ma non solo, è indispensabile.

Bere molto aiuta infatti a mantenere la pelle elastica e idratata, quindi l’acqua è essenziale per il benessere della pelle, compresi i talloni.

Applicare una crema idratante

Un esempio di idratazione proveniente dall’esterno è l’applicazione di una crema idratante specifica per i piedi ogni giorno. Credetemi, questa semplice azione può fare una grande differenza.

Scegliete una crema ricca di ingredienti nutritivi e idratanti, come burro di karité, olio di cocco o glicerina.

Personalmente, ho trovato molto utile applicare la crema la sera, prima di andare a letto, e indossare dei calzini di cotone per massimizzare l’assorbimento.

Esfoliazione regolare

La seconda cosa da fare per mantenere i piedi idratati è esfoliarli, cioè eliminare lo strato di pelle morta che tende a formarsi per il normale processo rigenerativo della pelle. Vediamo insieme quali sono i metodi più efficaci per efoliare i talloni.

Scrub per i piedi

Per prevenire la formazione di screpolature, pottete utilizzare uno scrub specifico per i piedi o creare una miscela fatta in casa con zucchero e olio d’oliva.

Massaggiate delicatamente i talloni con movimenti circolari applicando lo scrub una o due volte alla settimana e vedrete che i risultati saranno immediatamente visibili.

Pietra pomice

Un altro metodo efficace è l’uso di una pietra pomice o una lima per i piedi. Dopo la doccia, quando la pelle è ancora morbida, passate delicatamente la pietra pomice sui talloni per eliminare le cellule morte.

Questo semplice gesto può prevenire l’accumulo di pelle secca e mantenere i talloni lisci e morbidi, proprio come desiderate che siano per sfoggiare i vostri sandali.

Trattamenti intensivi

Quando i talloni sono particolarmente secchi e hanno bisogno di un trattamento intensivo, potete provare una maschera idratante per i piedi.

Esistono maschere specifiche che contengono ingredienti altamente nutritivi. Basta applicare la maschera, lasciarla agire per il tempo indicato e risciacquare. I risultati sono visibili subito e i vostri piedi vi ringrazieranno.

Un altro rimedio efficace è l’uso di oli naturali. Gli oli come quello di cocco, mandorle dolci o oliva sono eccellenti per idratare in profondità.

Applicate un po’ di olio sui talloni, massaggiate bene e indossate dei calzini di cotone. Per un effetto ultre-idratante, lasciate agire per tutta la notte.

Cura preventiva

Prevenire è meglio che curare. Per questo è indispensabile fare attenzione ad alcuni atteggiamenti se volete evitare di avere talloni secchi e screpolati. Vediamo insieme cosa fare per prevenire le screpolature.

In primo luogo, non tutti i sandali sono uguali. Scegliere sandali di buona qualità con un buon supporto per il tallone può fare la differenza. Evitate sandali troppo rigidi o con cinturini che sfregano eccessivamente contro la pelle. Optate invece per materiali naturali e traspiranti, che aiutano a prevenire irritazioni.

Inoltre, camminare scalzi su superfici dure come pavimenti in ceramica o cemento può contribuire alla secchezza dei talloni. Se possibile, indossate sempre calzature comode anche in casa, come ciabatte imbottite, per proteggere i piedi.

Igiene quotidiana

Lavare i piedi ogni giorno è fondamentale, ma è altrettanto importante asciugarli accuratamente, soprattutto tra le dita e i talloni. L’umidità residua può causare problemi di secchezza e screpolature. Utilizzate sempre un asciugamano morbido e assicuratevi che i piedi siano completamente asciutti prima di indossare i sandali.

Optate per saponi delicati, preferibilmente senza profumi e con ingredienti idratanti. Evitate, invece, saponi troppo aggressivi che possono seccare ulteriormente la pelle.

Infine, un bagno rilassante per i piedi non solo è rilassante, ma può aiutare a mantenere i talloni morbidi. Aggiungete all’acqua tiepida qualche goccia di olio essenziale di lavanda o tea tree, che ha proprietà antisettiche e lenitive, immergete i piedi per 15-20 minuti, poi asciugateli bene e applicate una crema idratante.

Se seguirete questi consigli, i vostri talloni risulteranno morbidissimi e indossare i sandali non sarà più un disagio!