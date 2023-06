L’utilizzo dei sandali e delle scarpe aperte in estate, rende più liberi i nostri piedi, ma al contempo fa sì che siano più esposti agli agenti esterni.

Per questo, tendiamo ad averli spesso screpolati e molto secchi e che imbarazzo, poi, quando dobbiamo sfoggiarli in spiaggia!

A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni ingredienti naturali in grado di fungere da scrub fai da te e di ammorbidire e idratare i piedi secchi in modo da averli pronti per l’estate!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vediamo come realizzare uno scrub super efficace con il bicarbonato, l’ingrediente da dispensa noto per la sua leggera azione abrasiva, in grado di fungere da esfoliante anche sulla pelle.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare in una ciotolina tre cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta. Dopodiché, applicatela sui piedi, ricoprendo soprattutto i punti in cui i piedi risultano essere più secchi e strofinate delicatamente per effettuare un’esfoliazione profonda in grado di rimuovere le screpolature.

Infine, risciacquate accuratamente e applicate una crema idratante: i vostri piedi saranno morbidi come non mai! Se lo preferite, potete aggiungere al composto anche un cucchiaino di miele.

Fondi di caffè

Come il bicarbonato, anche i fondi di caffè agiscono come un esfoliante naturale e possono essere quindi utilizzati come uno scrub. Vi basterà, quindi, mescolare una manciata di fondi di caffè con un po’ di olio d’oliva o olio di cocco fino ad ottenere un composto pastoso e strofinarlo, poi, sulla pelle dei vostri piedi. Dopodiché, risciacquate accuratamente e…godetevi la magia!

Come se non bastasse, questi possono essere utilizzati in cosmetica anche sul viso per preparare al meglio la pelle all’abbronzatura!

Sale e miele

Altri due ingredienti che sicuramente avete già in dispensa e che potete usare per idratare i vostri piedi sono il sale e il miele. Se da una parte, infatti, il sale (come il bicarbonato) è considerato uno scrub naturale, dall’altra il miele e l’olio, invece, sono noti per le sue proprietà idratanti e nutrienti. Munitevi, quindi, di:

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaio di olio extravergine

In una ciotolina, mescolate tutto fino ad ottenere uno scrub, dopodiché applicatelo sui piedi puliti e ben asciugati, strofinate e lasciate agire per circa 5-10 minuti. Infine, risciacquate accuratamente e…il gioco è fatto! A tal proposito, vi ricordiamo anche che con il miele è possibile realizzare una maschera in grado di farli diventare morbidissimi e liscissimi!

Scrub zucchero e menta

Quando si pensa agli ingredienti che possono sostituirsi allo scrub disponibile in commercio, non si può non menzionare lo zucchero, il quale esercita una certa azione abrasiva. Combinato, poi, con la menta, ha un effetto rinfrescante e calmante sulla pelle dei piedi secchi.

Mescolate, quindi, una tazzina di zucchero semolato con mezza tazzina di olio di oliva, dopodiché aggiungete 5 gocce di olio essenziale di menta piperita. A questo punto, strofinate questo scrub sui piedi per circa 10 minuti, avendo cura di effettuare dei movimenti circolari in modo da eliminare la pelle morta. Infine, risciacquate con acqua tiepida e non vi resta che sfoggiare i vostri piedi al mare!

Scrub ai fiocchi di avena

Infine, vediamo come fare uno scrub naturale ai fiocchi di avena per ammorbidire e idratare i piedi e i talloni secchi e screpolati. Munitevi, quindi, di:

mezza tazza di fiocchi di avena

mezza tazza di zucchero di canna

8 cucchiai di olio di mandorle dolci

4 cucchiai di miele

6 gocce di olio essenziale di menta piperita

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti in una ciotola, dopodiché applicate il composto così ottenuto sui piedi, massaggiate delicatamente e lasciate agire per un po’. Infine, risciacquate con acqua tiepida e addio piedi screpolati e secchi!

Avvertenze

Ricordiamo di evitare l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità a uno o più prodotti indicati. Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento. Valutare di affidarsi a chi è di competenza per problematiche legate ai piedi.