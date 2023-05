A partire dalle nostre nonne, l’acqua alle rose è sempre stata considerata un elisir di eterna giovinezza in quanto vanta molteplici proprietà che la rendono un buon alleato per la nostra pelle.

Utilizzata costantemente, infatti, quest’acqua sembra rendere la pelle idratata e sempre luminosa!

Poiché, quindi, maggio è il mese delle rose, oggi vedremo insieme come realizzarla a casa e regalarla alle mamme per la loro festa!

Procedimento

Preparare a casa l’acqua di rose è davvero un gioco da ragazzi, in quanto vi serviranno pochi ingredienti e non è richiesto molto tempo. Iniziate, quindi, con il munirvi di:

1 tazza di petali di rosa

2 tazze di acqua distillata (circa 500 ml)

Per la scelta dei petali, vi suggeriamo di prediligere quelli della rosa gallica, della rosa canina o della rosa damascena, le quali sono quelle più utilizzate nei prodotti cosmetici grazie alla loro efficacia.

Inoltre, ricordatevi sempre di raccogliere e di utilizzare fiori su cui non sono stati utilizzati erbicidi, pesticidi e insetticidi. Quindi, lavate accuratamente questi petali con acqua fredda per rimuovere tutto lo sporco eventualmente attaccato, prima di immergerli, poi, in una pentola contenente l’acqua distillata.

Dopodiché, portate il tutto ad ebollizione, ricordandovi di coprire la pentola quando la miscela inizia a bollire per non far uscire il vapore e lasciate la pentola sul fuoco altri 15 minuti tenendo la fiamma bassa. A questo punto, non vi resta che spegnere il fuoco, far riposare la miscela per un’altra ora in modo che il profumo delle rose possa intensificarsi e filtrare la miscela in una bottiglia di vetro.

Vi suggeriamo di scegliere una bella bottiglia di vetro, magari anche colorata in modo da rendere questo regalo ancora più bello. Inoltre, potete anche applicarci su un’etichetta con segnate la modalità di utilizzo e le proprietà e i benefici di questo prodotto. E voilà: l’acqua di rose è pronta per essere regalata!

N.B Con questo procedimento l’acqua di rose dura circa 10 giorni, se volete conservarla più a lungo dovete aggiungere 1 cucchiaio di alcool.

Modalità di utilizzo

Una volta realizzata l’acqua alle rose, vediamo come la si utilizza per ottenere i benefici sulla nostra pelle e per averla priva di imperfezioni! Vi suggeriamo innanzitutto di utilizzarla di sera prima di andare a dormire in modo da farla agire per tutta la notte.

Quindi, struccatevi sempre accuratamente e detergete il viso con un sapone neutro, dopodiché, asciugate la pelle con un asciugamano morbido e passate sul volto i dischetti struccanti immersi nell’acqua di rose. Passateli più volte come se fosse un tonico rinfrescante e voilà: la vostra pelle vi sembrerà subito più fresca e idratata!

Se volete, invece, sgonfiare le occhiaie e alleviare la stanchezza degli occhi, dovrete poggiare i dischetti struccanti impregnati di acqua di rose direttamente sulle palpebre.

Proprietà e benefici

Ma perché l’acqua alle rose è considerata così benefica sulla pelle? Grazie alle sue molteplici proprietà. Vediamo insieme quali sono.

Innanzitutto, i petali delle rose rilasciano le vitamine A, B, C e E le quali sono note per la loro efficacia nella cosmesi naturale in quanto permettono di tonificare ed esercitare un effetto anti- age sulla pelle.

Inoltre, aiutano anche a idratare e lenire le pelli secche e sensibili ed agire contro l’acne e i brufoli, la dermatite seborroica, la psoriasi e l’eczema, grazie al potere disinfettante e purificante.

Controindicazioni

I soggetti particolarmente sensibili devono prestare molta attenzione poiché l’acqua di rosa potrebbe contenere composti potenzialmente allergizzanti, dunque poco tollerati, e causare reazioni allergiche inaspettate. Accertatevi, quindi, che il tonico sia adatto per la vostra pelle.

Evitarne a prescindere l’utilizzo in caso di allergie o ipersensibilità.