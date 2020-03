Balsamo fai da te per labbra morbidissime

Le labbra sono indice di sensualità per ogni donna. Le curiamo, le tingiamo con i nostri rossetti rossi, affinché siano sempre belle ed impeccabili!

Però, e c’è un però, ci sono diversi fattori che possono condizionare la bellezza delle nostre labbra.

Un esempio è il freddo, o il vento, o condizioni di secchezza generale che possono portare a bruciore o a screpolatura! Allo stesso modo anche il sole d’estate unito a salsedine può bruciarle davvero!

Proprio per questo, occorre prenderci cura delle nostre labbra, che vanno protette e idratate. Perché non farlo con i balsami labbra?

In commercio ce ne sono moltissimi, ma spesso hanno un costo più elevato o fatti con ingredienti non proprio naturali.

Ma, vi sorprenderemo, possono essere realizzati a casa con pochi prodotti e in modo del tutto naturale! Curiose di scoprirlo? Continuate a leggere!

Balsamo labbra al miele

I balsami sono molto importanti perché idratano profondamente le labbra proteggendole da fattori esterni. Questa ricetta è molto semplice e si realizza in poco tempo.

Per i diversi balsami, potete pensare di riutilizzare vecchi involucri di burro cacao o vasetti di creme contorno-occhi o altri balsami labbra. Lavateli e sterilizzateli.

Ingredienti:

2 cucchiaini di cera d’api (reperibile in farmacia o nei negozi di prodotti bio)

1 cucchiaino di miele bio

7 cucchiaini di olio di mandorle dolci

Prendete una ciotolina, in cui versare la cera d’api e l’olio di mandorle dolci, facendoli sciogliere lentamente a bagnomaria.

Quando si saranno sciolti completamente, aggiungete il miele e mescolate, in modo che si amalgami il tutto. Mescolare fino a quando il composto non si raffreddi.

A questo punto, versate il balsamo nei vasetti e aspettate che si solidifichi. Ecco che è pronto!

Anche se questo balsamo labbra al miele è molto semplice da realizzare, è altrettanto utile per mantenere le labbra morbide.

L’olio di mandorle dolci, conosciuto per le sue proprietà idratanti ed emollienti, è utile sia in caso di labbra screpolate che in casi di smagliature bianche!

La cera d’api svolge un’azione protettiva e il miele gode di tantissime virtù terapeutiche!

Con olio di cocco

L’olio di cocco è uno degli oli vegetali più apprezzati nel mondo della cosmetica. Idrata profondamente senza ungere troppo, è ricco di sostanze antiossidanti che rendono la pelle elastica e che combattono l’invecchiamento cellulare.

Per realizzare il balsamo labbra con olio di cocco, vi occorrerà:

2 cucchiai di olio di cocco (preferibilmente biologico)

1 cucchiaio di burro di cacao (che potrete trovare anche in pasticceria, in alternativa potete scegliere il burro di Karité)

1 cucchiaio dell’olio vegetale che preferite (come olio di riso, ma anche di mandorle dolci se preferite)

10 gocce di vitamina E

2 cucchiai di cera d’api

5-6 gocce dell’olio essenziale che preferite

Inserite gli ingredienti in una ciotola e scioglieteli a bagnomaria a fuoco basso, fino a quando non si saranno sciolti completamente.

Toglietelo dal fuoco e mentre intiepidisce aggiungete l’olio essenziale. Potete scegliere l’olio essenziale di vaniglia, dal dolce profumo, o qualche olio essenziale agli agrumi, per una fragranza più fresca.

Anche in questo caso, versate il liquido ottenuto nei vasetti e lasciate che si solidifichino. In base alla grandezza dei contenitori, potrebbe venir fuori più di un prodotto.

Oltre all’olio di cocco, questo balsamo contiene sia burro di Karité, che ha proprietà nutrienti e ricostituenti, e la vitamina E. Questa vitamina è ricca di antiossidanti e protegge la pelle dall’ossidazione e dallo stress che si accumula durante la giornata.

Controindicazioni

Si sconsiglia l’utilizzo dei prodotti elencanti in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

In caso di gravidanza o allattamento, chiedere un parere medico.