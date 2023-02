Uno dei tantissimi rimedi naturali che riescono a portare un buon profumo in casa è usare l’aspirapolvere!

Quest’elettrodomestico è presente un po’ in ogni casa e per questo risulta un fantastico alleato della freschezza e dei buoni odori.

Ma cosa mettere all’interno del sacchetto per far sì che l’aroma desiderato si possa spargere in tutto l’ambiente?

Vediamo insieme come fare i cristalli profumati per l’aspirapolvere in poco tempo!

Occorrente

Procuriamoci anzitutto l’occorrente necessario per preparare i nostri cristalli profumati ed efficaci!

Sono cose che avete sicuramente in casa, ma non sapevate di poterle sfruttar a vostro vantaggio all’interno dell’aspirapolvere.

Nel dettaglio avrete bisogno di:

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaino di olio essenziale

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Ecco fatto, questo è quanto occorre! Come potete notare, sono ingredienti alla portata di tutti e all’ordine del giorno.

Il sale grosso non solo cattura per bene gli odori, ma se messo insieme agli oli essenziali, è un grande veicolo per aiutare a spargerne tutto l’aroma.

Per quanto riguarda il bicarbonato di sodio, invece, sarà fondamentale, anche se in piccole quantità, per fare in modo che non si accumuli puzza nel sacchetto dell’aspirapolvere.

Naturalmente scegliete voi la fragranza dell’olio essenziale in base all’odore che volete dare all’ambiente.

Procedimento

Presi tutti gli ingredienti? Bene, ora non ci resta che passare al procedimento!

Dovrete mettere il sale in una ciotolina e aggiungere l’olio essenziale, mescolate per diversi minuti in modo che i granuli di sale possano assorbire per bene l’olio insieme al suo odore.

Come ultimo passaggio aggiungere il bicarbonato di sodio e mescolate di nuovo. A questo punto i vostri cristalli sono pronti!

Metteteli nel sacchetto dell’aspirapolvere e non ci vorrà molto prima di sentire l’inebriante odore in tutta la casa!

Attenzione! I cristalli devono essere messi direttamente all’interno del sacchetto e non aspirati, altrimenti potrete rischiare di otturare i tubi dell’elettrodomestico.

Alternative in aspirapolvere

I cristalli sono un trucco davvero originale e alla portata di tutti dato che gli ingredienti sono presenti un po’ in tutte le case!

Ciò però non significa che non esistano delle alternative da prendere in considerazione quando avete voglia di cambiare metodo.

Siete curiosi di saperle tutte? Scopriamo insieme quelli più gettonati:

Alloro : spezzettare delle foglie di questa pianta e metterle all’interno del sacchetto è un metodo molto vecchio usato per dare un tocco di freschezza alla casa.

: spezzettare delle foglie di questa pianta e metterle all’interno del sacchetto è un metodo molto vecchio usato per dare un tocco di freschezza alla casa. Bucce di agrumi : in tema di freschezza non possiamo fare a meno di menzionare gli agrumi. Basteranno delle bucce essiccate di 1 limone o di 1 arancia per dare un profumo unico alle vostre stanze!

: in tema di freschezza non possiamo fare a meno di menzionare gli agrumi. Basteranno delle bucce essiccate di 1 limone o di 1 arancia per dare un profumo unico alle vostre stanze! Ovatta : gli oli essenziali possono dare il loro contributo anche se se ne mettono delle gocce su un batuffolo d’ovatta che deve andare poi nel sacchetto.

: gli oli essenziali possono dare il loro contributo anche se se ne mettono delle gocce su un batuffolo d’ovatta che deve andare poi nel sacchetto. Borotalco : un altro trucco furbo per dare quell’aroma delicato e dolce alla casa. Aspirate 1 cucchiaio di borotalco ed ecco fatto!

: un altro trucco furbo per dare quell’aroma delicato e dolce alla casa. Aspirate 1 cucchiaio di borotalco ed ecco fatto! Lavanda: alternativa green dell’alloro, potete usare un intero rametto da mettere nel sacchetto o spezzettare dei fiorellini. In entrambi i casi il metodo sarà fantastico!

Avvertenze

Non usate i profumi indicati in caso di allergia o ipersensibilità, non esagerate con le dosi degli oli essenziali.