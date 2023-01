Togli la Puzza dall’Aspirapolvere e profuma la Casa con questi Trucchi veloci

Di solito l’aspirapolvere è un mezzo molto economico e alquanto efficace per spargere un buon profumo in casa, ma quando inizia a puzzare?

Talvolta, infatti, può capitare che l’accumulo di polvere, di briciole o di materiale organico che vanno a finire nel sacchetto provocano cattivi odori.

Per fortuna esistono delle soluzioni semplici e veloci per togliere la puzza e profumare la casa con l’aspirapolvere!

Per togliere la puzza

Non possiamo pensare di profumare la casa attraverso l’aspirapolvere se prima non mandiamo mia i cattivi odori dal suo interno.

In generale è bene controllare che non debba essere cambiato il sacchetto poiché solitamente la troppa polvere e i troppi residui non fanno “respirare” l’elettrodomestico e gli odori si accumulano.

A tal proposito è consigliabile metterne uno nuovo, ma se il problema non è il sacchetto?

Beh, allora non dovrete far altro che mettere 2 cucchiai di bicarbonato di sodio nel sacchetto e passare normalmente l’aspirapolvere.

Con il passare del tempo il bicarbonato assorbirà tutta la puzza finché non la sentirete più e la casa non puzzerà!

Profuma tutta la casa

Ora che abbiamo capito quale trucchetto usare al fine di mandare via la puzza, vediamo quali sono i rimedi della Nonna per profumare tutta la casa!

Di seguito sono riportati gli ingredienti più gettonati che, una volta messi nel sacchetto, inebrieranno la casa con il loro splendido aroma.

Non vi resta che scegliere quello che fa per voi! Abbiamo anche preparato un video con diversi metodi, sperando possa esservi utile:

Agrumi

Iniziamo con il fresco profumo degli agrumi, quello che non tramonta mai e di cui non si può fare a meno!

Se lo volete usare nell’aspirapolvere dovrete soltanto mettere delle bucce ben essiccate nel sacchetto e lasciare che l’aroma di sparga in tutta la casa!

Ricordate, quando tagliate le bucce, che la parte bianca deve essere rimossa del tutto e che non ci siano parti ancora “fresche” altrimenti non solo non avrete l’odore desiderato, ma si formerà anche la muffa.

Oli essenziali

Gli oli essenziali sono sempre un modo semplice e veloce di diffondere un profumo in qualsiasi zona in poco tempo e senza troppa fatica.

Naturalmente non potete mettere le gocce direttamente nel sacchetto, potreste farlo in caso di aspirapolvere con il serbatoio ad acqua.

Ebbene, nel caso del sacchetto vi basterà mettere qualche goccia su un batuffolo d’ovatta o su un disco di cotone.

Ricordate di non aspirarlo, ma di aprire il sacchetto e metterlo direttamente all’interno.

Alloro

Una pianta le quali foglie non mancano mai in casa è l’alloro!

Fresco, profumato, rilassante, l’alloro rappresenta un odore perfetto da diffondere nell’ambiente in modo economico e veloce!

Inoltre, se usato nell’aspirapolvere, vi aiuterà anche a contrastare i cattivi odori che si potrebbero riformare.

Vi basterà semplicemente spezzettare 5 o 6 foglie d’alloro nel sacchetto ed ecco che avrete la soluzione perfetta e adatta a voi!

Lavanda

Sempre in tema di piante che emanano un odore fantastico, non possiamo fare a meno di menzionare anche la lavanda!

Proprio come l’alloro, anche questa ha il primato tra i profumi naturali che si vogliono diffondere nell’ambiente.

Per tale ragione vi basterà aspirare qualche fiorellino di lavanda essiccato oppure mettere direttamente un rametto nel sacco dell’aspirapolvere.

Nel caso in cui non abbiate la pianta, ma soltanto gli oli essenziali, procedete secondo quanto descritto nel paragrafo dedicato.

Borotalco

Concludiamo i trucchetti per profumare la casa con l’aspirapolvere vedendo come usare il borotalco!

Tra le sue funzionalità il borotalco è fantastico perché possiede un odore fantastico da poter avere in ogni stanza.

Vi basterà, infatti, mettere 1 cucchiaio di prodotto a terra e aspirarlo, in questo modo ogni volta che userete l’elettrodomestico avvertirete questo profumo inebriante!