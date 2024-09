Uno dei tantissimi rimedi naturali che riescono a portare un buon profumo in casa è usare l’aspirapolvere! Quest’elettrodomestico è presente un po’ in ogni casa e per questo risulta un fantastico alleato della freschezza e dei buoni odori. Ma cosa mettere all’interno del sacchetto per far sì che l’aroma desiderato si possa spargere in tutto l’ambiente?

Oggi vi dirò una soluzione naturale, profumata e molto efficace per rivoluzionare il vostro modo di profumare la casa passando l’elettrodomestico. Vediamo insieme come fare i cristalli profumati per l’aspirapolvere in poco tempo!

Occorrente

Procuriamoci anzitutto l’occorrente necessario per preparare i nostri cristalli profumati ed efficaci! Sono cose che avete sicuramente in casa, ma non sapevate di poterle sfruttar a vostro vantaggio all’interno dell’aspirapolvere.

Nel dettaglio avrete bisogno di:

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaino di olio essenziale

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Ecco fatto, questo è quanto occorre! Come potete notare, sono ingredienti alla portata di tutti e all’ordine del giorno. Il sale grosso non solo cattura per bene gli odori, ma se messo insieme agli oli essenziali, è un grande veicolo per aiutare a spargerne tutto l’aroma.

Per quanto riguarda il bicarbonato di sodio, invece, sarà fondamentale, anche se in piccole quantità, per fare in modo che non si accumuli puzza nel sacchetto dell’aspirapolvere. Naturalmente scegliete voi la fragranza dell’olio essenziale in base all’odore che volete dare all’ambiente.

Procedimento

Presi tutti gli ingredienti? Bene, ora non ci resta che passare al procedimento! Dovrete mettere il sale in una ciotolina e aggiungere l’olio essenziale, mescolate per diversi minuti in modo che i granuli di sale possano assorbire per bene l’olio insieme al suo odore. Come ultimo passaggio aggiungere il bicarbonato di sodio e mescolate di nuovo. A questo punto i vostri cristalli sono pronti!

Metteteli nel sacchetto dell’aspirapolvere e non ci vorrà molto prima di sentire l’inebriante odore in tutta la casa!

Attenzione! I cristalli devono essere messi direttamente all’interno del sacchetto e non aspirati, altrimenti potrete rischiare di otturare i tubi dell’elettrodomestico.