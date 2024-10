Come fare lo sgrassatore per il forno anti-incrostazioni

Sono tanti i momenti dove vorremmo evitare di guardare quel forno sempre più incrostato e annerito! Tra tutti gli elettrodomestici, in effetti, il forno è quello che non si pulisce da solo ed è anche faticoso da lavare e mettere a nuovo, specie se ci si deve abbassare. In effetti quest’elettrodomestico è particolarmente faticoso da mettere a nuovo perché prevede il nostro intervento manuale, a differenza di lavatrice e lavastoviglie che, ad esempio, necessitano principalmente dei lavaggi a vuoto.

Una soluzione, però, è usare i prodotti giusti che possano facilitare il lavaggio del forno, come uno sgrassatore naturale e fai da te!

Ingredienti

La prima cosa da fare è procurarsi gli ingredienti necessari per fare il nostro fantastico sgrassatore. Non preoccupatevi, sono tutti elementi che sicuramente avrete in casa o che potete trovare facilmente! Bene, nel dettaglio avrete bisogno di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di succo di limone

Oli essenziali

Questo è tutto ciò di cui avrete bisogno. L’acido citrico rappresenta una delle soluzioni più ideali per dire addio all’incrostazione ed è per questo che si diffonde sempre di più nelle case. Il succo di limone, invece, rafforzerà l’azione sgrassante dell’acido citrico e conferirà un profumo fantastico nell’elettrodomestico! Gli oli essenziali sono facoltativi, ad ogni modo vi suggerisco di prediligere quelli al limone o agli agrumi.

Procedimento

La prima cosa che dovete fare è sciogliere l’acido citrico nell’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione. Successivamente filtrare molto bene il succo di limone privandolo dei semini e della polpa, unitelo al composto di acido citrico e acqua. Se avete scelto di usare anche gli oli essenziali, procedete versandoli sugli altri ingredienti e mescolate ancora, poi trasferite tutto in un flacone spray. Ecco fatto, il vostro sgrassatore è pronto!

Come usare lo sgrassatore

A questo punto non ci resta che vedere come usare questo fantastico prodotto naturale che si prepara in pochissimo tempo! Innanzitutto aprite lo sportello del forno e vaporizzate una buona quantità di sgrassatore su tutte le pareti interne, in particolare sull’incrostazione. Successivamente dovrete chiudere lo sportello e accendere il forno a 180° per circa 5 minuti andando a spruzzare il composto di tanto in tanto.

Quando il forno è caldo, spegnetelo e lasciatelo intiepidire, intanto indossate dei guanti per non scottarvi e sporcarvi. Prendete una spugnetta e sgrassate il forno che ora avrà lo sporco ammorbidito dal calore e vedrete che pulirlo sarà un gioco da ragazzi!