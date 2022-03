La polvere è uno dei problemi maggiori che abbiamo in casa dal momento che si instaura dappertutto!

Molte persone ad oggi usano l’aspirapolvere, un elettrodomestico che è diventato fondamentale dal momento che toglie bene la polvere in ogni angolo e ci fa risparmiare una bella quantità di tempo.

Ma cosa fare quando accidentalmente l’aspirapolvere non funziona più oppure non se ne dispone, ma ci si vuole liberare efficacemente della polvere?

Beh, anche se sembra impossibile, vi assicuro che ci sono dei piccoli trucchetti che renderanno efficace la pulizia e vi dirò subito in che modo!

Vediamo insieme come fare la scopa cattura polvere se non hai l’aspirapolvere!

Panno elettrostatico

Una cosa molto interessante che potete creare per dire addio alla polvere è fare un panno elettrostatico fai da te!

I panni elettrostatici sono i migliori sia per la polvere sul pavimento, sia per quella che si forma sui mobili. Questi hanno la capacità di trattenere la polvere senza spostarla da una zona all’altra delle superfici.

Se volete prepararli, ecco l’occorrente:

1 vecchio lenzuolo da ritagliare

300 ml d’aceto di mele o aceto bianco d’alcol

300 ml d’acqua calda

2 cucchiaini d’olio d’oliva

Buccia e succo filtrato do 1 limone

Prendete un barattolo abbastanza grande a chiusura ermetica e versate acqua, aceto, olio, il succo e le bucce del limone.

Tagliate poi il lenzuolo in base alla grandezza che vi serve, inseritelo negli ingredienti all’interno del barattolo e lasciatelo lì in modo che il cotone possa assorbire tutti gli ingredienti.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Fate passare un po’ di tempo, dopodiché togliete il lenzuolo, strizzatelo e mettetelo ad asciugare al sole.

Una volta asciutto mettetelo su una scopa, legatelo con un elastico ed ecco fatto!

Vecchia calza

Oltre al panno elettrostatico potete usare anche una vecchia calza!

Si tratta di un antico rimedio della Nonna che facilitava la pulizia in casa con un oggetto che sicuramente avrete! Ovviamente dovrete usare una calza che non indossate più.

Dovrete allargare il collant e inserirlo sulla scopa, poi legate sempre con un elastico e vedrete come la polvere verrà via subito in poco tempo!

Se volete un’azione ancora più efficace, prima di mettere il collant sulla scopa, potete fare la stessa cosa con un calzino.

In questo modo si assorbirà ancora meglio la polvere e sarà anche più delicato e morbido sul pavimento.

Trucchetto dello scotch

Infine vediamo insieme il trucchetto dello scotch!

Questo ve lo consiglio soltanto in caso in cui non potete effettuare nessuno dei due precedenti rimedi descritti.

Ecco quello che vi occorre:

Scotch di carta

1 scopa dalle setole dure

Tutto quello che dovete fare è attaccare lo scotch lungo tutto il bordo delle setole della scopa, tenete presente che solo una piccola parte deve andare lungo le setole, mentre il resto deve restare “sospeso” senza essere attaccato da nessuna parte.

A questo punto passate la scopa sul pavimento e vedrete che resterà attaccata tutta la polvere sullo scotch!

Cambiate all’occorrenza lo scotch quando vedete che è troppo sporco di polvere ed ecco fatto!

Avvertenze

Vi ricordo di verificare che i rimedi possano essere efficaci sui vostri pavimenti provandoli prima in una piccola area, in modo da non sprecare prodotti ed oggetti.