Ci sono delle faccende domestiche che vengono fatte a distanza anche di un paio di settimane (come lavare i mobili internamente) e pulizie che necessitano essere effettuare ogni giorno, come la pulizia del pavimento!

Il pavimento, infatti, raccoglie tutto lo sporco che portiamo in casa dall’esterno, è per questo che molte persone tolgono subito le scarpe prima di varcare la soglia della propria abitazione!

Tuttavia le macchie non si possono creare solo per la ragione sopra indicata, ma anche a causa di qualcosa che si rovescia sopra, in particolare quando cuciniamo.

Accade, infatti, che il pavimento si unge, oltre ad essere antiestetico. Vediamo insieme come lavare senza aloni il pavimento se è molto appiccicoso!

Aceto Bianco

L’aceto bianco è un elemento che senza dubbio può venire in nostro soccorso quando ci ritroviamo un pavimento pieno di unto e su cui si attaccano le scarpe!

Quest’ingrediente, infatti, ha la capacità di sciogliere facilmente anche lo sporco più ostinato ed è per questo che viene usato anche contro il calcare e contro le macchie difficili in lavatrice.

Dovrete semplicemente riempire un secchio d’acqua molto calda e versare all’interno un bicchiere d’aceto bianco.

Vi consiglio di passare prima una scopa dalle setole morbide per rimuovere l’unto per bene e dopo bagnare e asciugare normalmente con un panno in microfibra.

Vedrete che il pavimento non avrà più il minimo alone e l’unto sarà andato via!

Vi consiglio questo rimedio su tutti i pavimenti, tranne quelli in marmo e pietra naturale.

Bicarbonato e sapone di Marsiglia

Adesso vediamo un metodo un po’ più delicato rispetto all’aceto che potrete usare se avete un pavimento molto particolare e che si macchia facilmente.

Bicarbonato e sapone di Marsiglia, infatti, uniscono il potere sgrassante all’azione pulente. Inoltre il sapone profuma e lascerà un ottimo odore in casa!

Quello che dovrete fare è mescolare un cucchiaio di bicarbonato di sodio con un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o a scaglie.

Fate sciogliere per bene i due elementi e aggiungete un po’ d’acqua all’occorrenza. Quando avrete ottenuto un composto spumoso, mettetene 1 cucchiaio e mezzo di composto nel secchio per lavare a terra.

Anche in questo caso, lavate prima con una spazzola se necessario, ma senza strofinare eccessivamente!

Questo rimedio è ottimo per il marmo e per il parquet, ma vi raccomando di non fare troppa pressione se usate la scopa.

Limone

Un’ottima alternativa all’aceto può essere il limone!

L’odore dell’aceto, infatti, non è gradito da tutti, sebbene esso passi dopo un poco di tempo, basta far arieggiare per qualche minuto.

Tuttavia, il profumo del limone mette d’accordo tutti, per questo sappiate che potete scegliere tranquillamente questo rimedio semplice per dire addio all’unto sui pavimenti e per non avere aloni!

Dovrete mettere il succo filtrato di un limone nel secchio d’acqua dalla capacità di almeno 5 litri. Lasciate le bucce dentro per aumentare l’intensità dell’aroma.

Lavate poi i pavimenti per bene risciacquando più volte e vedete che risultato!

Anche in questo caso vi ricordo che il rimedio non può essere usato su marmo e pietra naturale.

Per lucidare

Una volta terminato il lavaggio del pavimento, vediamo un metodo molto efficace per lucidare!

Premettendo che l’utilizzo dei rimedi sopra descritti sono già sufficienti a rendere più lucido il pavimento, potete potenziare questo processo!

Dovrete semplicemente attaccare un panno di lana oppure una vecchia calza ad una scopa e legarla con un elastico per non farla scivolare via.

Passate poi la scopa su tutto il pavimento pulito e completamente asciutto, darà un effetto cera bellissimo!

Avvertenze

Ai rimedi riportati sono accostati i tipi di pavimento su cui usarli. Tuttavia provateli prima su un angolino nascosto così da assicurarvi di non danneggiare la superficie.