Home / Come fare / Come lavare la borsa frigo dopo averla usata per tutta l’estate

Dopo averla portata al mare, in piscina, durante i picnic o semplicemente in macchina per tenere al fresco acqua e cibo, a fine estate la borsa frigo merita una pulizia un po’ più accurata. Anche quando viene svuotata dopo ogni utilizzo, sul fondo possono rimanere briciole, piccole macchie e gocce provenienti da bottiglie e contenitori.

Il problema principale, però, spesso si sente oappena si apre la cerniera: quell’odore di chiuso che si forma soprattutto quando la borsa è stata riposta ancora leggermente umida. Prima di metterla via fino alla prossima occasione, conviene quindi pulire bene interno ed esterno e, soprattutto, lasciarla asciugare completamente.

Per una normale pulizia possono essere sufficienti acqua tiepida e poco sapone di Marsiglia. Se invece rimane qualche odore, può tornare utile anche il bicarbonato, utilizzato a borsa asciutta.

Prima svuotarla bene

La prima cosa da fare è togliere tutto quello che si trova all’interno, comprese eventuali mattonelle refrigeranti, tovaglioli, posate e contenitori. È utile aprire anche le tasche laterali e controllare bene gli angoli.

Prima di utilizzare l’acqua è meglio eliminare lo sporco asciutto. La borsa può essere capovolta e scossa, quindi si passa un panno asciutto o una piccola spazzola per raccogliere briciole, sabbia e residui rimasti sul fondo.

Particolare attenzione va dedicata alle cuciture e agli angoli interni. Sono proprio questi i punti in cui lo sporco tende a fermarsi e dove un semplice panno passato velocemente potrebbe non arrivare.

Se l’interno è morbido, può essere utile aprire bene la borsa con le mani in modo da distendere le pieghe e vedere se ci sono macchie nascoste. Una volta eliminati tutti i residui asciutti, si può iniziare il lavaggio.

Lavare l’interno

Per la pulizia si può preparare una bacinella con acqua tiepida e poco sapone di Marsiglia. Non serve utilizzare molto prodotto, perché un eccesso di sapone all’interno della borsa diventerebbe poi più difficile da risciacquare.

Si bagna un panno morbido nella soluzione, lo si strizza e si passa su tutto il rivestimento interno. È meglio lavorare per zone, partendo dalle pareti e terminando con il fondo, che solitamente è la parte più sporca.

Se ci sono macchie di cibo o bevande, si può lasciare il panno umido appoggiato sulla zona per qualche minuto prima di ripassarlo. In questo modo lo sporco si ammorbidisce e non è necessario sfregare energicamente il rivestimento.

Per gli angoli può essere utilizzato un vecchio spazzolino a setole morbide, soprattutto quando sono presenti cuciture nelle quali si sono fermati piccoli residui.

Terminata la pulizia, si passa un secondo panno inumidito soltanto con acqua. Questo serve a eliminare bene il sapone e a non lasciare una patina sul rivestimento interno.

Meglio evitare di riempire completamente la borsa d’acqua o immergerla, soprattutto quando presenta strati isolanti interni che potrebbero trattenere l’umidità. Una pulizia con il panno permette di controllare molto meglio la quantità d’acqua utilizzata.

Togliere gli odori

Dopo un’estate di utilizzo può succedere che, nonostante la pulizia, all’interno rimanga un leggero odore di cibo o di chiuso. Prima di intervenire è importante lasciare asciugare completamente la borsa.

Quando l’interno è asciutto si può distribuire sul fondo una piccola quantità di bicarbonato di sodio. Non è necessario ricoprire tutta la superficie: basta uno strato leggero.

La borsa va lasciata aperta con il bicarbonato all’interno per alcune ore. In questo caso il bicarbonato viene utilizzato a secco per aiutare ad assorbire gli odori, senza bisogno di mescolarlo con altri ingredienti.

Trascorso il tempo, si capovolge la borsa e si elimina accuratamente tutta la polvere. Negli angoli può essere utile una piccola aspirazione oppure una spazzola asciutta, in modo da non lasciare residui di bicarbonato nelle cuciture.

Se l’odore è molto forte e persiste anche dopo lavaggio e asciugatura, è meglio controllare attentamente il rivestimento interno. Potrebbe esserci un residuo di cibo nascosto in una piega oppure una zona rimasta umida troppo a lungo.

Pulire anche l’esterno

Concentrarsi soltanto sull’interno è facile, ma dopo tante giornate fuori casa anche la parte esterna può essere piuttosto sporca. Il fondo della borsa viene appoggiato a terra, mentre manici e cerniere vengono toccati continuamente.

Per le borse in tessuto sintetico lavabile si può utilizzare la stessa soluzione di acqua tiepida e poco sapone di Marsiglia. Il panno deve essere ben strizzato e passato sulla superficie senza impregnarla.

Sul fondo può essere necessario insistere un po’ di più, soprattutto se sono presenti segni lasciati dal pavimento, dalla sabbia o dalla terra. Anche in questo caso è preferibile ripetere il passaggio anziché utilizzare una spugna molto abrasiva.

Le cerniere possono essere pulite con uno spazzolino appena umido, facendo attenzione a non lasciare accumuli di sapone tra i dentini.

Infine si ripassa l’esterno con un panno pulito e umido, eliminando ogni residuo del lavaggio.

Asciugarla prima di riporla

L’asciugatura è probabilmente la parte più importante quando la borsa frigo deve rimanere chiusa per parecchio tempo. Riporla quando all’interno c’è ancora umidità significa rischiare di ritrovarla con un odore molto più intenso alla successiva apertura.

Dopo il lavaggio si passa quindi un panno asciutto su tutto l’interno, insistendo sul fondo, negli angoli e lungo le cuciture. La borsa va poi lasciata completamente aperta in un luogo ventilato, in modo che possa asciugarsi anche nelle parti meno raggiungibili.

Non basta controllare soltanto il rivestimento centrale. Bisogna verificare anche le pieghe e gli angoli, dove una piccola quantità d’acqua può rimanere nascosta più a lungo.

Anche le mattonelle refrigeranti andrebbero lavate e asciugate separatamente prima di essere riposte. Una volta che tutto è perfettamente asciutto, la borsa può essere sistemata nell’armadio lasciandola, se possibile, leggermente aperta anziché completamente sigillata.

Una pulizia della borsa frigo a fine estate evita di lasciare per mesi al suo interno briciole, macchie e odori. Eliminare prima lo sporco asciutto, utilizzare poco sapone di Marsiglia per il lavaggio, ricorrere al bicarbonato se serve contro gli odori e dedicare il giusto tempo all’asciugatura sono pochi passaggi, ma permettono di ritrovarla pulita e pronta da utilizzare alla prossima occasione.