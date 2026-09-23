Home / Come fare / I polsini delle camicie restano scuri anche dopo la lavatrice

Può capitare di togliere una camicia appena lavata dalla lavatrice e accorgersi che i polsini non sono tornati puliti come il resto del capo. Il tessuto appare più scuro, soprattutto lungo il bordo e nella parte interna, dando alla camicia un aspetto poco curato nonostante sia appena uscita dal bucato.

Il problema è che proprio sui polsini lo sporco tende a concentrarsi giorno dopo giorno. Il normale ciclo in lavatrice può quindi non essere sufficiente, soprattutto quando l’alone è presente già da tempo. In questi casi è molto più utile intervenire prima del lavaggio con un semplice pretrattamento al sapone di Marsiglia.

Perché restano scuri

I polsini sono continuamente a contatto con la pelle, ma anche con scrivanie, tavoli e altre superfici sulle quali vengono appoggiate le braccia durante la giornata. È quindi normale che questa parte della camicia si sporchi più velocemente rispetto ad altre zone.

Con l’utilizzo, sudore, sebo e sporco possono accumularsi tra le fibre e creare progressivamente quella tipica striscia più scura. Il fenomeno è particolarmente evidente sulle camicie bianche e sui colori molto chiari, dove anche un leggero alone diventa subito visibile.

Se la camicia viene messa direttamente in lavatrice ogni volta senza trattare i polsini, una parte dello sporco può rimanere e accumularsi lavaggio dopo lavaggio. Dopo qualche tempo l’alone diventa quindi più difficile da eliminare con il solo detersivo.

Per questo è utile controllare sempre polsini e colletto prima di inserire la camicia nel cestello, soprattutto quando il capo è stato indossato per un’intera giornata.

Prima della lavatrice

Quando il polsino presenta un alone evidente, il momento migliore per intervenire è prima del normale lavaggio. Non è necessario utilizzare subito prodotti aggressivi né strofinare energicamente il tessuto.

La prima cosa da fare è controllare l’etichetta della camicia per verificare le indicazioni relative al lavaggio. Tessuti delicati, colori particolari o capi che richiedono trattamenti specifici devono sempre essere gestiti rispettando queste indicazioni.

Se il tessuto è normalmente lavabile, il polsino può essere leggermente inumidito con acqua. Non deve essere completamente bagnato: è sufficiente preparare le fibre al successivo pretrattamento.

È inoltre preferibile intervenire quando lo sporco è ancora recente. Lasciare la camicia per diversi giorni nella cesta della biancheria può rendere l’alone più persistente, soprattutto se il polsino è molto sporco.

Il sapone di Marsiglia

Uno dei rimedi più semplici per pretrattare i polsini è il sapone di Marsiglia. Dopo aver inumidito leggermente il tessuto, il panetto può essere passato direttamente sulla zona scura, insistendo soprattutto lungo il bordo.

Non serve utilizzare una grande quantità di prodotto. È sufficiente creare un leggero strato di sapone e lavorarlo delicatamente con le dita, evitando di sfregare il tessuto con troppa forza.

Il sapone può quindi essere lasciato agire per alcuni minuti prima di inserire la camicia in lavatrice. Questo passaggio permette di lavorare direttamente sullo sporco concentrato nel polsino, invece di affidare tutto il lavoro al normale ciclo.

Nel caso delle camicie colorate o particolarmente delicate, è sempre consigliabile provare il trattamento su una piccola zona poco visibile prima di procedere.

Terminato il tempo di posa, la camicia può essere lavata normalmente utilizzando il programma e la temperatura previsti dall’etichetta.

Se l’alone è vecchio

Quando il polsino è scuro da molto tempo, un solo trattamento potrebbe non essere sufficiente. Lo sporco accumulato attraverso numerosi utilizzi e lavaggi può infatti risultare più difficile da rimuovere rispetto a una macchia recente.

In questi casi è preferibile ripetere il pretrattamento anziché aumentare la forza con cui viene strofinato il tessuto. Il sapone di Marsiglia può essere applicato nuovamente sulla zona umida e lasciato agire prima di un secondo lavaggio.

Una piccola spazzola molto morbida può essere utilizzata soltanto sui tessuti resistenti e con estrema delicatezza. Lo sfregamento eccessivo potrebbe consumare proprio il bordo del polsino, che è già una delle parti della camicia sottoposte a maggiore usura.

La pazienza è quindi più utile della forza. Un alone stratificato può richiedere più di un trattamento prima di diventare sensibilmente meno evidente.

Dopo il lavaggio

Una volta terminato il ciclo, è importante controllare i polsini prima dell’asciugatura. Quando il tessuto è ancora bagnato, l’alone può sembrare meno evidente, quindi conviene osservarlo attentamente in una zona ben illuminata.

Se il bordo è ancora scuro, è preferibile effettuare un nuovo pretrattamento prima di sottoporre la camicia a temperature elevate. Questo vale soprattutto quando viene utilizzata l’asciugatrice.

Quando invece il risultato è soddisfacente, la camicia può essere lasciata asciugare seguendo normalmente le indicazioni previste per il capo.

Per evitare che lo sporco torni ad accumularsi, non è necessario aspettare che i polsini diventino molto scuri. Un rapido controllo prima di ogni lavaggio permette di intervenire appena compare il primo alone.

Il sapone di Marsiglia può quindi diventare un semplice alleato per quelle zone della camicia che il normale lavaggio fatica a pulire completamente. Pretrattare i polsini scuri prima della lavatrice, senza esagerare con il prodotto o con lo sfregamento, permette di lavorare direttamente sullo sporco e mantenere più a lungo un aspetto pulito e uniforme.