Home / Come fare / Sapone di Marsiglia per pulire i cuscini e togliere gli aloni

Si cambiano regolarmente federe e lenzuola, ma spesso ci si dimentica di controllare cosa succede al cuscino del letto. Con il passare del tempo possono comparire aloni giallastri e macchie che non sono necessariamente dovuti a una scarsa pulizia. Durante la notte il tessuto entra infatti in contatto con sudore, sebo della pelle e umidità, che possono attraversare lentamente la federa e raggiungere il rivestimento del cuscino.

Quando si notano questi aloni, uno dei prodotti che può essere utilizzato per il pretrattamento è il sapone di Marsiglia, soprattutto sui cuscini lavabili. Prima di procedere, però, bisogna sempre controllare l’etichetta: un cuscino sintetico, uno in piuma, uno in lattice e uno in memory foam hanno esigenze molto diverse e non possono essere messi tutti in lavatrice o immersi completamente nell’acqua.

Perché i cuscini si macchiano

La federa rappresenta la prima protezione, ma durante diverse ore di sonno una parte del sudore e del sebo può comunque attraversare il tessuto. Lavaggio dopo lavaggio della biancheria, il cuscino rimane invece spesso escluso dalla normale routine e i residui possono accumularsi lentamente.

È così che iniziano a comparire soprattutto nella zona centrale i caratteristici aloni gialli. A questi possono aggiungersi residui di prodotti per capelli o creme utilizzate prima di andare a dormire. Anche andare a letto con i capelli ancora umidi può contribuire a mantenere il cuscino bagnato più a lungo.

Per questo motivo è utile togliere ogni tanto la federa e osservare direttamente il rivestimento. Intervenire quando gli aloni sono ancora leggeri è generalmente più semplice rispetto ad aspettare che diventino molto scuri e penetrino in profondità nell’imbottitura.

Prima controllare l’etichetta

Questo è probabilmente il passaggio più importante. Prima di bagnare il cuscino bisogna leggere attentamente l’etichetta di lavaggio e verificare quale trattamento è consentito. Non esiste infatti un sistema universale valido per tutte le imbottiture.

Molti cuscini in fibra sintetica possono essere lavati, anche in lavatrice quando espressamente indicato. Quelli in piuma e piumino richiedono invece attenzioni specifiche, mentre lattice e memory foam spesso non devono essere trattati come un normale cuscino lavabile in lavatrice.

Se il rivestimento è sfoderabile, la situazione è più semplice: in alcuni modelli si può rimuovere la fodera esterna e lavarla separatamente seguendo le istruzioni. Quando invece rivestimento e imbottitura formano un unico elemento, qualsiasi trattamento con acqua deve essere valutato con maggiore attenzione.

Anche se l’etichetta permette il lavaggio, prima di utilizzare il sapone su un tessuto colorato o particolare è prudente fare una piccola prova in una zona poco visibile.

Sapone di Marsiglia sugli aloni

Se il cuscino è lavabile e il materiale è compatibile, il sapone di Marsiglia può essere utilizzato per pretrattare gli aloni prima del normale lavaggio. Non occorre ricoprire tutto il cuscino di prodotto: è meglio concentrarsi esclusivamente sulle zone che ne hanno bisogno.

Il primo passaggio consiste nell’inumidire leggermente l’alone con acqua tiepida. A questo punto si può passare molto delicatamente il panetto di sapone di Marsiglia sulla zona oppure prelevare una piccola quantità di prodotto con un panno umido. Non serve insistere con forza: pochi passaggi sono sufficienti per distribuire il sapone sulla superficie.

Con le dita o con un panno morbido si può lavorare delicatamente la zona, senza strofinare in maniera aggressiva. L’obiettivo è permettere al sapone di entrare in contatto con i residui grassi e lo sporco presenti sul rivestimento, non sfibrare il tessuto.

Una volta distribuito, si può lasciare agire per un breve periodo, ad esempio 10-15 minuti, evitando però che il prodotto si secchi completamente sulla superficie. Il cuscino può quindi essere lavato seguendo esattamente il procedimento previsto dalla sua etichetta.

Sugli aloni particolarmente vecchi potrebbe essere necessario ripetere il trattamento. È preferibile procedere gradualmente piuttosto che utilizzare grandi quantità di sapone o strofinare energicamente nel tentativo di eliminare tutto al primo passaggio.

Il lavaggio

Quando l’etichetta consente il lavaggio in lavatrice, bisogna rispettare temperatura, programma e centrifuga indicati dal produttore. È meglio non improvvisare temperature elevate pensando che possano eliminare più facilmente gli aloni, perché alcune imbottiture potrebbero deformarsi o perdere le proprie caratteristiche.

Anche il detersivo dovrebbe essere utilizzato con moderazione. Un cuscino è molto più spesso di una normale federa e può trattenere facilmente il prodotto all’interno dell’imbottitura. Per questo motivo è particolarmente importante che venga risciacquato accuratamente.

Quando possibile, un risciacquo aggiuntivo può aiutare a eliminare meglio i residui di sapone e detergente. Una volta terminato il ciclo, il cuscino non dovrebbe avere zone ancora saponose o una consistenza appiccicosa.

Se invece l’etichetta prevede esclusivamente un lavaggio a mano, bisogna seguire quelle indicazioni senza torcere o strizzare energicamente l’imbottitura. Per memory foam, lattice e materiali particolari è ancora più importante attenersi alle istruzioni specifiche del produttore e non immergere il cuscino se questo non è espressamente consentito.

Asciugarli completamente

La pulizia non termina quando il cuscino esce dalla lavatrice. L’asciugatura completa è fondamentale, perché un’imbottitura che rimane umida all’interno può sviluppare cattivi odori e creare condizioni favorevoli alla formazione di muffe.

Se l’etichetta permette l’asciugatrice, si può utilizzare esclusivamente il programma indicato per quel materiale. In caso contrario il cuscino deve essere lasciato asciugare all’aria in un luogo ben ventilato, girandolo periodicamente in modo da favorire un’asciugatura uniforme.

Non bisogna farsi ingannare dalla superficie. Un cuscino può sembrare asciutto al tatto ma conservare ancora umidità nella parte centrale. Prima di rimettere federa e copricuscino è quindi importante assicurarsi che anche l’interno sia perfettamente asciutto.

Per limitare la comparsa di nuovi aloni può essere utile utilizzare anche un copricuscino lavabile sotto la normale federa e lavarlo regolarmente. Arieggiare il letto al mattino e non coprire immediatamente un cuscino ancora umido di sudore sono altre piccole attenzioni che possono aiutare.

Il sapone di Marsiglia può quindi essere una soluzione semplice per pretrattare gli aloni sui cuscini lavabili, ma non deve essere utilizzato allo stesso modo su qualsiasi imbottitura. Controllare l’etichetta, usare poco prodotto, risciacquare accuratamente e soprattutto lasciare asciugare completamente il cuscino sono i passaggi che permettono di occuparsi non soltanto delle macchie visibili, ma anche della corretta cura di ciò su cui si appoggia la testa ogni notte.