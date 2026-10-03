Home / Pulizie / Doccia / Il binario superiore della doccia viene pulito molto meno di quello sotto

Quando si pulisce il box doccia, l’attenzione finisce quasi automaticamente sul vetro, sulle guide inferiori e sugli angoli nei quali rimane l’acqua. Il binario superiore, invece, è più alto, meno visibile e decisamente più facile da dimenticare.

Eppure anche lì può accumularsi parecchio sporco. La differenza è che non si tratta necessariamente della stessa patina presente in basso: sul binario superiore possono depositarsi soprattutto polvere, piccoli schizzi e, nelle zone raggiunte dall’acqua, aloni e depositi minerali. Per una pulizia più accurata si può utilizzare, sulle superfici compatibili, una soluzione semplice di acqua e aceto bianco, senza dimenticare però un passaggio fondamentale: prima va eliminata la polvere asciutta.

Sopra si sporca diversamente

La guida inferiore del box doccia rimane continuamente a contatto con acqua, sapone e residui dei prodotti utilizzati durante la doccia. Nella parte superiore, invece, la situazione è leggermente diversa.

Qui la polvere può depositarsi indisturbata per settimane, soprattutto sul bordo orizzontale del binario. A questa possono aggiungersi piccole gocce d’acqua e schizzi che, asciugandosi, lasciano aloni.

Il risultato può essere una superficie grigiastra nella parte più alta e più opaca nei punti raggiunti frequentemente dall’acqua.

Proprio perché il binario non si trova all’altezza degli occhi, durante la normale pulizia del bagno è facile passare direttamente dal vetro alle guide inferiori senza controllarlo.

Ogni tanto, quindi, conviene osservare il box anche dall’alto e verificare soprattutto il bordo del binario e gli angoli vicini alla parete.

Prima la polvere

Prima di utilizzare acqua o qualsiasi rimedio, è meglio rimuovere la polvere a secco. Bagnarla immediatamente potrebbe trasformarla in una patina grigia molto meno semplice da raccogliere.

Si può utilizzare un panno in microfibra asciutto, facendolo scorrere lungo tutta la parte superiore del binario. Se lo spazio è particolarmente stretto, un piccolo pennello morbido può aiutare a portare verso l’esterno la polvere presente nelle scanalature.

È importante controllare anche gli angoli, perché proprio vicino alla parete possono formarsi piccoli accumuli che il panno passato velocemente non raggiunge.

Soltanto quando la polvere è stata eliminata conviene valutare ciò che è rimasto. Se sono ancora visibili aloni biancastri o piccoli depositi, si può passare alla pulizia umida.

Acqua e aceto bianco

Sui materiali compatibili può essere preparata una soluzione con acqua e aceto bianco. Non serve versarne grandi quantità sul binario: è preferibile inumidire direttamente un panno in microfibra e strizzarlo prima dell’utilizzo.

Il panno va passato lungo il profilo superiore, insistendo delicatamente sulle zone nelle quali sono presenti gli aloni. Se il deposito è leggermente più resistente, si può lasciare il panno a contatto per qualche minuto prima di ripassarlo.

L’aceto è utile soprattutto quando il problema è rappresentato dai depositi minerali lasciati dall’acqua. Se invece ciò che rimane è semplice polvere o sporco grasso, non è necessario continuare ad aumentare la quantità.

Terminata la pulizia, si passa un secondo panno inumidito con acqua e infine una microfibra asciutta.

Questo metodo non deve essere utilizzato automaticamente su qualsiasi box doccia. Marmo, pietre naturali e altri materiali sensibili agli acidi non devono essere trattati con aceto. Anche in presenza di finiture particolari è sempre opportuno verificarne prima la compatibilità.

Dentro le scanalature

La parte più scomoda da pulire è generalmente quella interna al binario, soprattutto quando sono presenti piccole scanalature.

Uno spazzolino morbido può essere inumidito con la soluzione e utilizzato per lavorare negli spazi facilmente accessibili. Non serve premere con forza: è meglio effettuare diversi passaggi delicati.

Negli angoli più stretti può essere utilizzato anche un cotton fioc, soprattutto per raccogliere la patina che rimane lungo i bordi.

L’obiettivo non è però riempire il binario di acqua e aceto. Quando sono presenti rotelle, meccanismi di scorrimento o altri componenti, è preferibile limitare il liquido e lavorare soltanto sulle parti accessibili.

Sono da evitare anche coltelli, lame e altri oggetti appuntiti utilizzati per raschiare le scanalature. Oltre a poter graffiare la finitura, potrebbero interferire con il meccanismo del box.

Anche sopra le ante

Già che si sta pulendo il binario superiore, vale la pena controllare anche la parte alta delle ante della doccia. È un altro punto che normalmente viene osservato molto poco.

Sul bordo superiore del vetro e sui profili può accumularsi polvere, soprattutto se il box non arriva fino al soffitto. Anche qui conviene iniziare con una microfibra asciutta.

Soltanto dopo, se sono presenti aloni lasciati dall’acqua e il materiale è compatibile, può essere utilizzato il panno con acqua e aceto bianco. La pulizia va completata asciugando bene vetro e profili.

Non è necessario effettuare questo lavoro a ogni pulizia del bagno. Un controllo periodico impedisce però che polvere e depositi rimangano sul binario per mesi.