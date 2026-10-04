Home / Pulizie / Lavello / Il silicone intorno al lavello cambia colore e non basta una passata

Il silicone intorno al lavello è uno di quei punti della cucina che può sembrare pulito finché non lo si osserva da vicino. Con il tempo, la linea inizialmente chiara può diventare giallastra, grigia o presentare piccoli punti più scuri, soprattutto negli angoli e nelle zone che rimangono bagnate più a lungo.

Una semplice passata con la spugna spesso non basta, perché lungo la giuntura possono fermarsi acqua, grasso, residui di sapone e sporco. Quando il problema è superficiale, si può provare un trattamento casalingo con bicarbonato e acqua, lavorando delicatamente sulla zona. Se invece il silicone è ormai deteriorato o macchiato in profondità, continuare a pulirlo potrebbe non restituirgli il colore originale.

Perché cambia colore

La posizione del silicone lo espone continuamente a tutto ciò che succede intorno al lavello. Schizzi d’acqua, residui lasciati dalla spugna e piccole quantità di grasso possono raggiungere la giuntura più volte durante la giornata.

Il problema si concentra soprattutto negli angoli, dove l’acqua tende a fermarsi più facilmente. Se la zona non viene asciugata, i residui rimangono a contatto con il silicone più a lungo.

Con il passare del tempo può quindi formarsi una patina che ne modifica l’aspetto. Il silicone bianco è particolarmente rivelatore, perché anche una piccola variazione di colore diventa immediatamente visibile.

Prima di ricorrere a un trattamento più approfondito conviene però verificare le condizioni della giuntura. Se il silicone è ancora elastico, integro e ben aderente, si può procedere con la pulizia. Se invece presenta crepe o parti staccate, il problema non è più soltanto estetico.

Prima togliere lo sporco

Applicare immediatamente un rimedio sopra una giuntura piena di residui non è molto utile. Prima bisogna eliminare lo sporco superficiale.

Si può iniziare passando un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida, insistendo delicatamente lungo tutto il bordo. L’obiettivo è eliminare briciole, polvere e residui facilmente rimovibili.

Negli angoli può essere utile uno spazzolino morbido dedicato alle pulizie. Le setole permettono di seguire la linea del silicone senza dover utilizzare strumenti appuntiti.

Terminato questo primo passaggio, la zona può essere asciugata e osservata nuovamente. Se la patina è scomparsa, non è necessario procedere oltre. Se invece rimangono zone giallastre o grigiastre, si può provare il trattamento successivo.

La pasta di bicarbonato

Per una pulizia più mirata si può preparare una semplice pasta di bicarbonato. Basta mettere un po’ di bicarbonato in una ciotolina e aggiungere pochissima acqua alla volta, fino a ottenere un composto abbastanza cremoso da rimanere sulla giuntura.

La pasta va distribuita soltanto sul silicone interessato, senza ricoprire inutilmente tutto il lavello. Può essere lasciata a contatto per qualche minuto, in modo da lavorare sulla patina prima di iniziare a strofinare.

Successivamente si passa uno spazzolino morbido con movimenti delicati. Non è necessario esercitare molta pressione: il bicarbonato ha già una leggera azione abrasiva e strofinare energicamente potrebbe stressare inutilmente la superficie.

Alla fine il composto deve essere eliminato completamente con un panno inumidito con acqua, ripetendo il passaggio finché non rimangono residui bianchi.

Pulire lungo la giuntura

La parte più importante è seguire l’intera linea nella quale lavello e piano di lavoro si incontrano. Pulire soltanto il punto più scuro può far dimenticare piccoli accumuli presenti qualche centimetro più avanti.

Lo spazzolino può essere fatto scorrere lungo il silicone, dedicando maggiore attenzione agli angoli e alle zone vicine al rubinetto, dove l’acqua arriva con maggiore frequenza.

Bisogna però evitare di utilizzare coltelli, lamette o altri oggetti appuntiti per raschiare la giuntura. Anche se sembrano utili per eliminare una macchia resistente, potrebbero tagliare o sollevare il silicone, compromettendone la funzione.

Dopo aver eliminato completamente il bicarbonato, è importante asciugare la zona con un panno pulito. Lasciare nuovamente acqua ferma lungo il bordo significa ricreare le condizioni che favoriscono la formazione della patina.

Quando non torna chiaro

Non sempre un silicone che ha cambiato colore può essere riportato all’aspetto iniziale con una pulizia. Se dopo aver eliminato accuratamente lo sporco la zona rimane scura, il problema potrebbe essere all’interno del materiale e non più soltanto sulla superficie.

Bisogna osservare anche lo stato della giuntura. Silicone che si stacca dal piano, presenta crepe, è diventato molto rigido o mostra annerimenti profondi non dovrebbe essere sottoposto continuamente a nuovi trattamenti nella speranza che torni bianco.

In queste situazioni può essere necessario rimuovere e rifare la sigillatura, soprattutto se il silicone non aderisce più correttamente e permette all’acqua di infiltrarsi.

Per quello ancora in buone condizioni, invece, una piccola abitudine può aiutare: dopo aver utilizzato il lavello, eliminare l’acqua rimasta lungo il bordo con una microfibra. Bastano pochi secondi per evitare che la giuntura rimanga bagnata per ore.