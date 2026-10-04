Home / Come fare / Il secchio del mocio sembra pulito ma sul fondo resta una patina

Dopo aver lavato i pavimenti, il secchio del mocio viene generalmente svuotato, risciacquato velocemente e rimesso al suo posto. A prima vista può sembrare perfettamente pulito, ma passando una mano sul fondo può capitare di sentire una superficie leggermente scivolosa oppure di notare una sottile patina grigiastra.

Nel secchio, infatti, finisce tutto ciò che viene raccolto durante il lavaggio: polvere, sporco e residui di prodotto. Una parte viene eliminata insieme all’acqua sporca, mentre un’altra può aderire al fondo, agli angoli e allo strizzatore. Periodicamente, quindi, vale la pena effettuare una pulizia più accurata. Un rimedio casalingo semplice è il bicarbonato, accompagnato da acqua calda e da una spazzola dedicata.

Da dove arriva la patina

Durante il lavaggio il mocio viene immerso continuamente nella stessa acqua. Lo sporco raccolto dal pavimento finisce quindi nel secchio insieme al prodotto utilizzato per la pulizia.

Quando l’acqua viene eliminata, sul fondo possono rimanere piccole quantità di sporco e detergente. Se il secchio viene semplicemente sciacquato sotto il rubinetto, non sempre questi residui vengono rimossi completamente.

Con il tempo può così comparire una pellicola leggermente scivolosa. In alcuni casi è visibile anche una riga lungo le pareti interne, proprio in corrispondenza del livello raggiunto abitualmente dall’acqua.

Se il secchio comincia inoltre a sviluppare un odore poco gradevole appena viene bagnato, è un altro segnale che un semplice risciacquo potrebbe non essere più sufficiente.

Il metodo con bicarbonato

Per una pulizia periodica si può iniziare riempiendo il secchio con un po’ di acqua calda, senza necessariamente arrivare fino al bordo.

Si aggiunge quindi del bicarbonato, distribuendolo soprattutto sul fondo e sulle zone dove la patina è più evidente. L’acqua può essere lasciata all’interno per qualche minuto, così da ammorbidire ciò che si è depositato sulla plastica.

Non serve riempire il secchio di bicarbonato. È più utile lavorare meccanicamente sulla patina dopo averla lasciata a contatto con l’acqua.

Trascorso qualche minuto, si svuota parte dell’acqua e si procede con una spazzola dedicata alle pulizie. In questo modo diventa anche più semplice vedere quali zone necessitano di maggiore attenzione.

Pulire bene il fondo

Il fondo del secchio è la zona sulla quale conviene insistere maggiormente. Una spazzola dalle setole non troppo dure permette di lavorare sulla superficie e soprattutto lungo il bordo nel quale fondo e pareti si incontrano.

Sono proprio questi angoli a trattenere più facilmente la patina. Il secchio può essere inclinato leggermente per raggiungerli meglio, evitando di limitarsi a qualche movimento al centro.

Se rimangono punti scivolosi, si può mettere direttamente una piccola quantità di bicarbonato sulla spazzola umida e lavorare localmente con movimenti delicati.

Una volta terminato, il secchio deve essere risciacquato con acqua pulita fino a eliminare completamente sia lo sporco staccato sia i residui di bicarbonato.

Passando una mano sulla plastica pulita non dovrebbe più essere presente quella sensazione viscida che si percepiva prima del trattamento.

Non dimenticare lo strizzatore

Se il secchio è dotato di strizzatore, anche questa parte merita una pulizia. Il mocio sporco viene inserito continuamente al suo interno e piccoli residui possono fermarsi tra le fessure e nella parte inferiore.

Quando lo strizzatore è removibile, può essere tolto seguendo il sistema previsto dal modello e pulito separatamente. Anche qui acqua calda, bicarbonato e una spazzolina permettono di raggiungere gli spazi più piccoli.

Particolare attenzione va dedicata alla zona nella quale lo strizzatore si appoggia al secchio. Essendo parzialmente nascosta, può conservare una linea di sporco che un normale risciacquo dall’alto non raggiunge.

Se invece il componente non è progettato per essere rimosso, non è necessario forzarlo. È sufficiente pulire accuratamente tutte le parti accessibili.

Lasciarlo asciugare vuoto

Terminata la pulizia, il secchio non dovrebbe essere riposto immediatamente con il mocio bagnato all’interno. In questo modo l’umidità rimarrebbe intrappolata proprio nella zona appena lavata.

È preferibile capovolgere il secchio per farlo sgocciolare e successivamente lasciarlo asciugare completamente. Anche lo strizzatore, se è stato rimosso, può asciugare separatamente.

Lo stesso vale per il mocio: dopo essere stato risciacquato dovrebbe essere strizzato e lasciato asciugare in una posizione ventilata, invece di rimanere umido sul fondo del secchio.

Non è necessario effettuare ogni volta un trattamento approfondito con bicarbonato. Dopo le normali pulizie, però, conviene almeno svuotare e risciacquare subito il secchio, senza lasciare l’acqua sporca all’interno per ore.