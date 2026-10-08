Home / Come fare / Il tavolo in legno resta appiccicoso anche se è stato appena pulito

Passare un panno sul tavolo in legno e ritrovarlo ancora appiccicoso appena asciutto è piuttosto fastidioso. La prima reazione può essere quella di aggiungere altro prodotto e ricominciare a strofinare, ma non sempre il problema è lo sporco rimasto sulla superficie.

A volte è vero il contrario: nel tempo può essersi formata una patina di detergente, magari mescolata ai piccoli residui grassi lasciati durante l’utilizzo quotidiano. Prima di utilizzare altri rimedi conviene quindi capire cosa è rimasto sul tavolo. E con il legno serve sempre una precauzione in più: bisogna conoscere la finitura e utilizzare pochissima acqua.

Perché resta appiccicoso

Su un tavolo utilizzato ogni giorno possono finire impronte, piccoli schizzi e residui di cibo. Se la superficie viene pulita frequentemente con quantità abbondanti di prodotto, però, a questo sporco possono aggiungersi anche residui dei detergenti utilizzati.

Lavaggio dopo lavaggio si può così creare una pellicola che rende il tavolo leggermente appiccicoso. Passando la mano, la superficie non dà quella sensazione uniforme che ci si aspetterebbe dopo la pulizia.

Anche il panno può contribuire al problema. Una microfibra già carica di detergente o di sporco grasso rischia di distribuire la patina invece di raccoglierla.

Prima di cambiare prodotto, quindi, conviene partire da una prova molto semplice.

Prima prova con sola acqua

Se il tavolo è in legno trattato e lavabile, si può prendere una microfibra pulita, inumidirla con acqua tiepida e strizzarla molto bene.

Il panno deve essere appena umido, non bagnato. Si passa su una piccola zona del tavolo e subito dopo si asciuga con una seconda microfibra.

Una volta asciutta, si confronta questa parte con il resto della superficie. Se risulta meno appiccicosa, è possibile che il problema fosse almeno in parte dovuto a un eccesso di prodotto rimasto dai precedenti lavaggi.

In questo caso non serve aggiungere immediatamente un altro rimedio. Si può continuare gradualmente con il panno appena umido, risciacquandolo spesso e asciugando man mano la superficie.

Sul legno non trattato o su finiture particolari, invece, non bisogna procedere automaticamente con questo metodo: prima vanno controllate le indicazioni previste per quel tavolo.

Poco sapone molle

Quando la sola acqua non basta e la superficie presenta anche una patina leggermente grassa, sul legno trattato compatibile si può provare una soluzione molto leggera di sapone molle.

In una bacinella di acqua tiepida si scioglie una quantità davvero minima di sapone molle. L’acqua deve risultare appena saponata: utilizzare molto prodotto rischierebbe di creare proprio un’altra pellicola difficile da eliminare.

Si immerge una microfibra pulita e la si strizza accuratamente. Si passa quindi il tavolo senza lasciarlo bagnato, insistendo delicatamente sulle zone maggiormente appiccicose.

È preferibile lavorare poco alla volta. Se il panno comincia a raccogliere molto sporco, va risciacquato invece di continuare a trascinarlo sul resto della superficie.

Terminata la pulizia, si può effettuare un passaggio con una seconda microfibra appena inumidita con sola acqua, sempre molto ben strizzata, per raccogliere eventuali residui di sapone.

Asciugare subito

Con il legno l’asciugatura non dovrebbe essere considerata un passaggio facoltativo.

Dopo aver pulito una zona, si passa subito una microfibra morbida e asciutta. Non bisogna lasciare pozze, gocce o grandi quantità d’acqua sulla superficie aspettando che evaporino da sole.

Particolare attenzione va dedicata alle giunzioni, ai bordi e alle eventuali fessure, dove l’umidità può fermarsi più facilmente.

Anche durante la normale manutenzione del tavolo vale la regola del poco prodotto. Una superficie che viene pulita spesso non ha bisogno di essere ricoperta ogni volta di sapone. Per lo sporco leggero può essere sufficiente il metodo previsto dal produttore e, quando consentito dalla finitura, un panno appena umido.

In questo modo si evita di ricreare progressivamente quella patina che si stava cercando di eliminare.

Se è la finitura del legno

C’è infine una situazione nella quale continuare a pulire non risolve il problema. Se il tavolo rimane appiccicoso anche dopo aver eliminato accuratamente eventuali residui, potrebbe essere la finitura superficiale ad essersi deteriorata.

Una vernice, una cera o un altro trattamento possono cambiare con il tempo o reagire male a prodotti utilizzati in precedenza. In questi casi la sensazione appiccicosa non deriva necessariamente da qualcosa che può essere semplicemente lavato via.

Insistere con bicarbonato, aceto, sgrassatori o grandi quantità d’acqua potrebbe peggiorare la situazione. È preferibile verificare il tipo di finitura e seguire il trattamento specifico previsto per quel legno.