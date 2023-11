I cuscini permettono un supporto comodo e confortevole per il nostro capo durante la notte.

Dal momento, però, che sono a contatto con la pelle potrebbero assorbire il sudore e presentare la puzza di umidità. Se, poi, non vengono lavati e asciugati accuratamente questa puzza potrebbe impregnarsi e non andare via facilmente.

Per questo, oggi vedremo insieme come lavare i cuscini per non farli puzzare di umidità!

Pretrattare le macchie

Innanzitutto, vi suggeriamo di pre-trattare eventuali macchie di umidità in modo da agire localmente e rimuovere il cattivo odore ancora prima del lavaggio.

In questo caso, dovrete semplicemente strofinare un po’ di sapone di Marsiglia o un panno imbevuto in una miscela composta da acqua e aceto bianco d’alcol.

Dopodiché, fate agire per almeno 15-20 minuti e procedete con il lavaggio del vostro cuscino a mano o in lavatrice.

N.B. Tenete presente che non tutti i cuscini possono essere lavati in lavatrice, pertanto è necessario assicurarsi delle modalità di lavaggio dalle etichette.

Lavaggio a mano

Per i cuscini più delicati, potreste optare per il lavaggio a mano, il quale permette di non deformarli.

Vi basterà, quindi, riempire una vasca o una grande bacinella con acqua tiepida, 3 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Entrambi gli ingredienti, infatti, sono noti per le loro proprietà pulenti molto delicate. Non a caso, sono considerati dei smacchiatori universali!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

A questo punto, versate i cuscini nella miscela così ottenuta e strofinate delicatamente per rimuovere la puzza di umidità.

Infine, risciacquate accuratamente con acqua pulita fino a quando l’acqua diventa limpida.

Lavaggio in lavatrice

Se volete, invece, procedere con il lavaggio in lavatrice, allora, come abbiamo già detto, vi dovete prima accertare che sia consentito consultando le etichette di lavaggio.

Vi suggeriamo innanzitutto di lavare i cuscini in coppia per un bilanciamento del carico, dopodiché aggiungete mezzo misurino di sapone di Marsiglia grattugiato nella lavatrice e impostate il ciclo delicato o per capi delicati.

Vi suggeriamo di non impostare la centrifuga per i cuscini più delicati come quelli in piuma d’oca o in lattice.

Per quanto riguarda, invece, i cuscini sintetici e quelli in lana merino, potrete anche impostare una centrifuga a massimo 600 giri.

In alternativa al sapone di Marsiglia, è possibile utilizzare l’aceto, il quale è noto per la sua funzione anti-odore. Non a caso, viene utilizzato anche per togliere la puzza di sudore sul bucato.

Come farli asciugare

A questo punto non ci resta che passare alla fase di asciugatura, la quale merita molto attenzione perché eventuali errori compiuti in questa fase potrebbero favorire la formazione di cattivi odori.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere i cuscini in posizione orizzontale su un piano in modo da non deformarli e di esporli in una zona ben areata ma lontana dalla luce diretta del sole.

Ricordatevi, inoltre, di sbatterli e massaggiarli ogni tanto in modo da far recuperare a questi cuscini la loro forma naturale. Vi ricordiamo che dovrete accertarvi che siano ben asciutti prima di portarli in casa per evitare appunto la puzza di umidità.

Rinfrescante profumato

Infine, vediamo come realizzare un rinfrescante profumato che potrete spruzzare sui vostri cuscini in modo da sentire sempre un buon odore!

Tutto ciò che dovrete fare è versare due cucchiai di bicarbonato di sodio in una ciotola contenente 500 ml di acqua distillata e aggiungere 25 gocce di olio essenziale di lavanda.

A questo punto, travasate la miscela in un flacone spray, agitatela energicamente e vaporizzatela direttamente sul cuscino a una distanza non troppo ravvicinata per evitare di bagnarlo troppo. La puzza di umidità sarà solo un brutto ricordo!

Come sbiancarli (VIDEO)

E se volete sapere anche come sbiancare i cuscini, ecco un video per voi!

Avvertenze

Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio prima di procedere con i rimedi visti.