Partire per le vacanze è tanto bello quanto stressante in quanto bisogna organizzare con cura tutto il necessario da portare con sé.

Potrebbe capitare, per esempio, di essere a cena fuori o al mare, macchiare la nostra maglia preferita e non sapere come intervenire per non far fissare la macchia.

Se temete, quindi, di rovinare i vostri capi in vacanza e di non poterli più recuperare, vi sbagliate di grosso. Oggi, infatti, vedremo insieme come fare lo smacchia-tutto fai da te da portare in vacanza in modo da avere sempre vestiti come nuovi!

Con sapone di Marsiglia

Innanzitutto, vi suggeriamo di realizzare lo smacchia tutto fai da te partendo da un ingrediente che sicuramente conoscerete già: il sapone di Marsiglia, il quale è noto per le sue proprietà smacchianti molto delicate per cui può essere utilizzato su gran parte dei tessuti senza danneggiarli.

Realizzare questo smacchia-tutto è davvero semplice, in quanto vi basterà prendere un panetto di sapone di Marsiglia e grattugiarlo in modo da ricavare delle scaglie.

Dopodiché, mettetele in una ciotola resistente alle alte temperature e appoggiatela su una pentola sul fuoco contenente acqua bollente, in modo da sciogliere lentamente le scaglie a bagnomaria. A questo punto, lasciate intiepidire il composto così ottenuto e versatelo in uno stick di deodorante vuoto, accertandovi sempre che sia bel pulito.

Noterete che il sapone si solidificherà diventando una sorta di crema solida da strofinare facilmente sui tessuti. Per l’utilizzo, infatti, dovrete semplicemente passare questo smacchia-tutto sulla macchia, lasciare agire per un po’ e rimuovere l’eccesso con uno spazzolino o una spazzola dalle setole morbide. Infine, procedere con il lavaggio normale avendo cura di rimuovere tutto il sapone impregnato per evitare la formazione di aloni.

Per questo, vi suggeriamo un risciacquo con l’aceto, in grado di eliminare l’accumulo di detersivo e ravvivare anche i colori dei vostri capi!

N.B Come abbiamo già detto, questo rimedio può essere utilizzato per quasi tutti i tessuti, senza il rischio di far perdere loro colore o di rovinarli, in quanto il sapone di Marsiglia è molto delicato.

Con sapone giallo

Sebbene non sia conosciuto come il sapone di Marsiglia, in realtà anche il sapone giallo può essere utilizzato per realizzare una sorta di smacchia tutto da portare in vacanza. Questo prodotto, infatti, vanta proprietà sgrassanti, per cui è una manna dal cielo anche per rimuovere le macchie più ostinate dal piano cottura!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è prendere un panetto, tagliarlo in pezzetti piccoli e metterli in una ciotola da collocare, poi, su una pentola sul fuoco contenente acqua, esattamente come già visto prima.

Una volta sciolto a bagnomaria questo sapone, dovrete farlo intiepidire un po’ prima di travasarlo nello stick deodorante vuoto. A questo punto, mettetelo per qualche ora in frigorifero per farlo solidificare, in quanto questo sapone tende per sua natura ad essere più morbido e a non solidificarsi facilmente.

Infine, mettete questo stick in valigia ed ecco che potrete usarlo ogni volta comparirà una macchia sul vostro capo e non avete a disposizione la lavatrice per rimuoverla! In alternativa, potete anche direttamente inserire i pezzetti di sapone giallo sullo stick, modellandoli di volta in volta in base alla forma dello stick.

Ecco un video dove vi spiego come fare:

Avvertenze

Gli stick visti finora sono delicati, seppure molto efficaci. Per questo è possibile utilizzarli sui vari tessuti senza il timore di rovinarli. Tuttavia, vi raccomandiamo in ogni caso di leggere sempre le etichette di lavaggio, così da essere certi di non rovinare i vostri capi e di non formare aloni.