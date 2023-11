Come lavare le tende per averle dritte senza stirarle

A volte lavare le tende potrebbe essere una grande seccatura in quanto occupano così tanto spazio da non riuscirle a lavare con molta facilità.

Per non parlare, poi, del fatto che spesso tendono a raggrinzirsi e necessitano di essere stirate! E che fatica!

Ma non temete! A tal proposito, oggi vedremo insieme come lavare le tende per averle dritte e senza doverle stirare!

Temperatura e centrifuga

Il primo accorgimento da seguire riguarda la modalità di lavaggio che deve essere impostata tenendo conto della temperatura giusta e della centrifuga, le quali sono le motivazioni per cui spesso si tendono a formare le pieghe sulle tende.

Iniziate, quindi, con il consultare le etichette di lavaggio in modo da impostare la temperatura più adatta alla tipologia di tessuto della vostra tenda. In linea generale, sarebbe bene evitare le temperature troppo alte perché potrebbero farla raggrinzire.

Altrettanto consigliabile è anche evitare i giri di centrifuga, in quanto sarebbe bene non strizzare troppo il tessuto e non avere pieghe.

Ammorbidente fai da te

Una volta messe le tende in lavatrice, passiamo ora a vedere gli ammorbidenti fai da te da utilizzare in modo da ammorbidire le fibre.

A tal proposito, vi suggeriamo di realizzare un ammorbidente naturale, versando 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro d’acqua e aggiungendo, se lo preferite, anche 10 gocce di olio essenziale a vostro piacimento.

Vi consigliamo di scegliere fragranze quali il limone, la lavanda, l’arancia e così via, poiché sono profumi solitamente associati al bucato fresco.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 100 ml di questo prodotto nella vaschetta del detersivo e avviare il ciclo di lavaggio. E se volete un video per vedere come realizzare l’ammorbidente fai da te, ecco a voi!

Fase post lavaggio

Dopo il lavaggio in lavatrice, vi suggeriamo di estrarre subito le lenzuola dal cestello ed evitare di farle stare troppo tempo.

Spesso, infatti, tendiamo a temporeggiare prima di stendere le nostre tende, ignorando che questo è una cattiva abitudine in quanto potrebbero “asciugarsi” in lavatrice delle pieghe che si sono già formate.

Inoltre, prima ancora di stenderle, sarebbe bene “stirare manualmente” le pieghe in modo da appianarle.

Asciugatura

A questo punto, non ci resta che passare a un’altra fase molto importante per evitare la formazione delle pieghe: quella dell’asciugatura.

Vi basterà mettere la tenda sulle corde in verticale, prendendovi tutto lo spazio materiale che vi serve.

L’asciugatura in verticale aiuterà a distendere le pieghe che si sono già formate ed eviterà la comparsa di altre grinze grazie al peso dell’acqua.

Inoltre, se le temperature esterne sono alte, potete anche direttamente far asciugare la tenda montandola sul bastone e lasciando la finestra o la porta aperta.

Se si sono formate le pieghe

In caso si siano comunque formate le pieghe sebbene abbiamo “rispettato” tutti gli accorgimenti, allora non vi preoccupate perché toglierle facilmente è possibile.

Vi suggeriamo, infatti, un rimedio il quale consiste nel versare 700 ml d’acqua demineralizzata calda e 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio in un flacone con spray e vaporizzare la miscela così ottenuta sulla zona interessata che presenta la piega.

Successivamente, distendete la tenda con le mani e fate asciugare! Ovviamente, questo rimedio può essere utilizzato solo per piccole grinze.

Avvertenze

Consultate sempre le istruzioni di lavaggio prima di procedere con i rimedi riportati.