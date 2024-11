Come lucidare la cappa in acciaio

Se c’era una cosa che mi tormentava ogni volta che entravo in cucina era la mia cappa in acciaio. Quando decisi per questo materiale ero convita che avesse avuto bisogno di poche cure o attenzioni. Invece mi sono dovuta ricredere, perché è stato il contrario! Rimaneva sempre opaca, macchiata di olio, grasso e polvere, indipendentemente dal mio impegno nel pulirla. Ma poi, dopo una serie di tentativi ed errori, ho finalmente scoperto come renderla lucida ed elegante, utilizzando solo soluzioni naturali.

Ho capito quali macchie assorbiva la cappa

A volte quando si notano delle macchie sulla cappa, non si riesce nemmeno a capire che tipo di macchie siano! L’olio sembra fondersi con l’acciaio, il grasso rimane attaccato ai filtri, e la polvere… beh, è come se tenesse un raduno giornaliero proprio lì. Ma non mi sono dato per vinta, e ho iniziato a testare diverse soluzioni naturali.

Ho iniziato ad usare il sapone di Marsiglia per sgrassarla

Ecco il primo cambiamento che ha fatto la differenza: mi sono accorta che non stavo attaccando il problema alla radice. Stavo combattendo gli effetti, non la causa. Il giorno in cui ho deciso di usare il sapone di Marsiglia ho già notato una piccola differenza.

Ho inumidito una spugnetta, l’ho passata sul panetto di sapone, poi ho strofinato con delicatezza, per insaponare bene la cappa. Se la utilizzerai anche tu, ricorda di risciacquare più volte, in modo che non ci siano tracce di sapone.

L’errore che facevo quando andavo di fretta? Passavo solo un panno per il timore che la spugna potesse graffiare la cappa. Presto ho capito che era come cercare di spostare una montagna con un cucchiaino. A volte la fretta peggiora solo la situazione: occorre prendersi un po’ di tempo per avere un miglior risultato.

Se non dovesse piacerti il Sapone di Marsiglia, in alternativa ho usato anche il Sapone molle da bucato: poiché è più morbido è più facile gestirne le quantità ed entrambi i saponi sono ottimi!

Sapone giallo

Il sapone giallo veniva usato principalmente per il bucato, ma col tempo sono state scoperte le sue proprietà anche per le superfici come l’acciaio. Per usarlo, dovrete soltanto prendere un pezzetto di sapone e spalmarlo sulla spugna non abrasiva, poi strofinate sulla cappa. In seguito dovrete risciacquare molto bene per fare in modo che non ci siano aloni in controluce!

Come ho eliminato ogni traccia di aloni

Dopo aver sgrassato bene la cappa, rimaneva il problema degli aloni. Pulita? Sì. Lucida? Nemmeno per idea. L’ingrediente mancante era un buon metodo lucidante. Il rimedio che mi ha salvato in questa occasione è stato l’aceto di alcol.

Come l’ho usato? Mi è bastato immergere un panno in una soluzione di acqua e aceto in parti uguali, passarlo su tutta la superficie in acciaio della cappa. Molte macchioline presenti sono sparite senza alcuna difficoltà.

Ultimo, ma non meno importante: l’asciugatura. Prima lasciavo che l’aria facesse il suo corso, ma mi lasciava in regalo degli aloni che annullavano tutti i miei sforzi precedenti. Quindi, ho iniziato ad usare un straccio di cotone assicurandomi di asciugare e lucidare ogni angolo. Questo passaggio finale era quello che serviva per terminare al meglio la pulizia

Succo di limone

Il limone, infatti, possiede una grande proprietà pulente dato che è un ingrediente a base acida ed inoltre rende brillanti tutte le superfici sul quale si usa, soprattutto se stiamo parlando dell’acciaio! Ebbene, per usarlo non dovrete far altro che filtrare il succo di 2 limoni, mescolarlo a un po’ d’acqua ed immergere una spugna all’interno. Successivamente strofinate con la parte non abrasiva della spugna, lasciate agire per qualche minuto e risciacquate abbondantemente.

Aceto bianco

Analogamente al limone, anche l’aceto bianco è fantastico quando si tratta di lucidare l’acciaio! L’aceto è l’ideale se avete una cappa particolarmente sporca o con cattivi odori poiché riesce a neutralizzare anche la puzza più forte. Tutto quello che dovrete fare è riempire un flacone spray per 3/4 con aceto e 1/4 con acqua, successivamente vaporizzate abbondantemente sulla cappa e lasciate agire 15 minuti. Poi strofinate con una spugnetta, risciacquate ed ecco fatto, la cappa sarà super lucida!