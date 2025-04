Come ho lucidato il marmo utilizzando semplicemente delle bucce di mela

Le bucce di mela sono un piccolo tesoro nascosto tra gli scarti domestici: non solo profumano, ma hanno anche proprietà pulenti, lucidanti e deodoranti grazie agli acidi naturali contenuti nella loro polpa e nella buccia.

Ti potrà sembrare strano, ma io ho provato a utilizzarle per lucidare il ripiano in marmo del mobiletto del bagno, perché avevo un po’ paura di usare prodotti aggressivi… e le bucce di mela hanno davvero fatto un ottimo lavoro!

Il vero merito è dell’acido malico contenuto all’interno delle bucce, che ha un leggero potere sgrassante e riesce a ravvivare la brillantezza del marmo senza aggredirlo. Inoltre, la parte interna della buccia è morbida e leggermente umida, perfetta per lucidare delicatamente.



Ora ti spiego nel dettaglio come puoi utilizzarle anche tu per pulire le tue superfici!

Come usare le bucce di mela sul marmo

Prima di procedere, non bisogna dimenticare di andarci piano con il marmo, perché è una pietra molto bella ma anche molto delicata: devi strofinare sempre con dolcezza, senza forzare, e non devi lasciare residui di qualsiasi prodotto troppo a lungo sulla superficie.

Ti consiglio innanzitutto di usare bucce di mela fresche, meglio se da mele bio e ben lavate, per evitare di trascinare sulla superficie eventuali residui di pesticidi o cere. Molto semplicemente, passa le bucce con movimenti delicati sulla superficie in marmo, come se lo stessi accarezzando: lascia agire per un paio di minuti, il tempo che gli acidi naturali facciano effetto, poi passa un panno in microfibra umido, ben strizzato, per rimuovere ogni residuo. Infine, asciuga tutto con un panno morbido e pulito, e vedrai che differenza: il marmo sarà lucido, più uniforme e senza segni!

Personalmente uso le bucce di mela solo per trattare piccole superfici, come mensole, ripiani del bagno o anche i bordi del camino; per pavimenti o zone più ampie preferisco altri metodi, sempre delicati, ma più adatti a coprire grandi spazi.

Cosa evitare quando si pulisce il marmo

Il marmo, come dicevo, è molto sensibile agli acidi forti, quindi non bisogna mai usare aceto, limone o anticalcare aggressivi. Anche il bicarbonato, se usato spesso e in forma granulosa, può graffiarlo col tempo.

Anche se le bucce di mela sono naturali, non bisogna lasciarle troppo a lungo sulla superficie né usarle su marmo molto poroso o già rovinato, perché potrebbero penetrare e lasciare aloni.

Un’altra cosa importante: non usare mai spugne abrasive. Per qualsiasi rimedio sul marmo, la regola è sempre la stessa: delicatezza e poco prodotto alla volta.