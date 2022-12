Ci sono dei materiali particolare sui quali abbiamo paura anche a metterci le mani.

Il marmo ne è un esempio, tanto bello quanto delicato, ma pulirlo non è un’impresa titanica se si usano i rimedi giusti e si presta molta attenzione.

Oggi vedremo tutto quello che serve sapere su come lucidare e scale in marmo e togliere le macchie con 4+1 trucchetti naturali che potete usare ogni giorno!

Bicarbonato di sodio

Non vi sembrerà strano trovare il bicarbonato tra i rimedi naturali per le pulizie di casa.

Tuttavia c’è da dire che ha una marcia in più in questo caso perché non aggredisce il marmo e riesce a pulirlo a fondo senza rovinarlo, dovrete stare attenti a diluirlo sempre con acqua e a non usarlo direttamente sopra.

Usarlo è molto semplice, dovrete soltanto riempire il secchio con acqua tiepida e versare 1 cucchiaio di bicarbonato fino a farlo sciogliere completamente.

Procedete lavando il marmo con un panno in microfibra e noterete subito che le scale avranno acquistato la brillantezza di sempre!

Sapone di Marsiglia

Oltre al bicarbonato, anche il sapone di Marsiglia è un grande asso nella manica quando avete bisogno di un ingrediente che possa pulire, ma anche profumare le scale in marmo!

Tanto efficace quanto delicato, il sapone di Marsiglia risulta sempre una scelta giusta e ne basterà pochissimo.

Dovrete mettere 1 cucchiaio di scaglie di prodotto nel secchio e procedere con il lavaggio delle scale. Consiglio sempre il panno in microfibra che è morbido e non rovina il materiale.

Terminato il lavaggio, sentirete un odore inebriante in tutta la casa!

Detergente fai da te

I due ingredienti sopra descritti si possono usare da soli, ma se uniti danno vita ad un detergente naturale perfetto non solo per il marmo, ma anche per il legno e tante altre cose in casa!

Scopriamo subito come prepararlo in 10 minuti!

Ingredienti

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

2 cucchiai di sapone di Marsiglia

500 ml d’acqua

Se avete il sapone solido, dovrete tagliare la quantità richiesta in scaglie e scioglierle a bagnomaria, in modo che il composto possa essere fluido.

Unite poi il bicarbonato poco a poco, otterrete una pasta spumosa ed omogenea che dovrete poi diluire nell’acqua e sarà pronto!

Usate 1 tappo di prodotto ad ogni lavaggio e le vostre scale in marmo saranno sempre impeccabili!

Per lucidare

Oltre ai trucchetti per lucidare, lavare e togliere le macchie dal marmo, vi sono anche dei rimedi specifici per lucidare.

Si tratta degli intramontabili trucchetti della Nonna che non passano mai di moda!

Ne vedremo due in particolare, scopriamoli insieme!

Panno in lana

Sicuramente avrete sentito parlare del famoso panno in lana, quello che si usava in passato quando non si aveva a disposizione la lucidatrice per la graniglia di marmo.

Questo metodo ci riporta proprio indietro nel tempo, ma ancora oggi è attuale data la sua infallibile efficacia.

Dovrete semplicemente prendere un panno in lana dalle dimensioni di uno straccio per lavare a terra e metterlo sulla scopa.

A fine lavaggio, quando le scale saranno completamente asciutte, non vi resterà che passarlo energicamente su tutto il marmo e dopo un po’ vedrete che sarà super lucido!

Vecchia calza

In alternativa al panno in lana, c’è anche il metodo della vecchia calza!

Usata anche per catturare efficacemente la polvere senza fare troppa fatica, la vecchia calza è un rimedio della Nonna da tenere sempre a portata di mano.

Tagliatela all’altezza della caviglia, inserite la scopa all’interno e passatela poi sulle scale in marmo che non avranno più tracce di polvere e torneranno a brillare!

Avvertenze

Prestate molta attenzione a rispettare le dosi e provate i rimedi prima in angolo visibili.