Uno dei gioielli più amati e diffusi tra è il bracciale Pandora!

Ad oggi è facile non trovarlo sul polso di tante donne che amano fare la collezione dei più disparati ciondoli. A volte se ne indossa anche più di uno!

Come tutti gli elementi in acciaio, però, tende ad annerirsi e a perdere la sua lucentezza con il tempo, ma c’è una soluzione molto efficace!

Scopriamo insieme il trucco dell’alluminio per far tornare il Pandora come nuovo!

Occorrente

La prima cosa da fare è procurarsi tutto l’occorrente necessario per dare il via al nostro trucchetto!

Nel dettaglio avrete bisogno di:

1 ciotola

1 foglio di carta stagnola

Sale fino

Acqua calda

Saranno questi che vi permetteranno di avere il Pandora come nuovo in poco tempo!

Il sale e l’alluminio insieme, a contatto con l’acqua calda, sciolgono tutta l’ossidazione e le macchie nere dal bracciale in un batter d’occhio.

Procedimento

Ora passiamo senza esitare al procedimento!

Innanzitutto dovrete foderare il fondo ed i lati della ciotola con la carta stagnola, il lato riflettente deve essere rivolto verso l’alto.

Mettete il bracciale e i ciondoli all’interno e copriteli interamente con del sale fino, poi aggiungete dell’acqua molto calda e lasciate agire per 3 o 4 ore.

Trascorso il tempo necessario, prendete il bracciale, sciacquatelo sotto acqua corrente e asciugatelo per bene con un panno in lana.

Vedrete che sarà brillante e senza la minima macchia!

Metodi alternativi

Quello dell’alluminio è un trucchetto molto semplice ed efficace, ma le sorprese non finiscono qui!

Vi sono dei metodi alternativi che vi aiuteranno nel caso in cui non doveste avere uno degli ingredienti precedentemente indicati in casa.

Scopriamo quali sono i più gettonati!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, oltre ad essere fantastico per tutta la casa, è ottimo anche per trattare delicatamente elementi come il Panadora!

Sciogliete 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in una piccola ciotola con acqua calda e immergete il bracciale con i ciondoli all’interno.

Aspettate un’intera notte per far agire a fondo, dopodiché dovrete soltanto strofinare con un panno in microfibra e asciugare.

Dentifricio

Può sembrare leggermente bizzarro, ma il dentifricio è tra i trucchetti più diffusi per mandare via l’ossidazione e le macchie dal bracciale Pandora!

Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 noce di prodotto su uno spazzolino dalle setole morbide e strofinare su tutto il bracciale, distribuendo il dentifricio per bene.

In seguito dovrete lasciare che agisca per un paio d’ore, poi andate di nuovo a strofinare con lo spazzolino e procedete sciacquando accuratamente per togliere tutte le tracce di dentifricio.

Una volta asciutto il bracciale sarà perfetto!

Bicarbonato

Non possiamo evitare di menzionare anche il bicarbonato di sodio tra i rimedi più indicati per lucidare il Pandora.

Si tratta di un trucchetto molto semplice in quanto basta riempire una ciotola con dell’acqua tiepida, sciogliere 2 cucchiai di bicarbonato all’interno e mettere il bracciale con i ciondoli.

Tenete in ammollo per tutta la notte, poi dovrete soltanto risciacquare e asciugare. Ecco fatto, potete indossarlo di nuovo lucido!

Sapone giallo

Ultimo rimedio che vedremo insieme al fine di togliere la polvere e le macchie dal Pandora è il sapone giallo!

Questo prodotto ha una profonda azione pulente che viene sfruttata anche in casa per varie faccende, dunque scopriamo subito come usarlo.

Dovrete spalmare una piccola pallina di prodotto su uno spazzolino, aggiungere un poco di bicarbonato e spazzolare su tutto il bracciale.

Successivamente sciacquate per bene in modo da togliere i residui di olio e asciugate bene.