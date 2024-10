Come mantenere la frutta e verdura fresca in frigo con una spugnetta

Quante volte vi è capitato di dover buttare la frutta e la verdura che avevate in frigorifero da qualche giorno perché l’avete ritrovata completamente ammuffita? Spesso, infatti, compiamo alcuni errori nella conservazione per cui la troppa umidità presente nel frigorifero tende ad accumularsi nei cibi e a far perder loro tutto il sapore.

Le basse temperature presenti in frigorifero, infatti, possono far accumulare troppa umidità ai cibi conservati al suo interno e provocare, quindi, queste brutte sorprese. Questo, ovviamente, non è bello sia perché è uno spreco, sia perché è una perdita in termini economici.

Ma non dovrete più temere! Sapevate, infatti, che bastano le spugnette giallo e verde per conservare a lungo frutta e verdura nel frigorifero? Vediamo insieme come fare!

Come fare

Il trucchetto della spugnetta è davvero semplice da provare, in quanto tutto ciò di cui vi dovrete munire sarà una spugnetta asciutta (o anche due per un effetto più efficace).

Iniziate, quindi, con il rimuovere dal frigorifero e, in particolare, dai cassetti, tutta la frutta e la verdura già depositata. Dopodiché, prendetevi il giusto tempo per pulire il frigorifero in modo da eliminare sia l’eccesso di umidità sia eventuali macchie.

Per farlo, potete immergere un panno in microfibra in un secchio contenente acqua tiepida e alcune scaglie di sapone di Marsiglia, strizzarlo e passarlo, poi, nei cassetti. A questo punto, asciugateli accuratamente e riponete la spugnetta.

Infine, non vi resta che appoggiare i vegetali al di sopra della spugnetta e noterete che la frutta e la verdura si manterrà bene per più giorni!

In caso vogliate approfittarne per eliminare anche i cattivi odori che si depositano nel frigorifero, potete aggiungere qualche goccia di aceto sulla spugnetta prima di riporla nel cassetto della frutta e verdura.

L’aceto, infatti, non solo svolge una funzione anti-odore in grado di eliminare anche gli odori più ostinati che spesso ritroviamo in questo elettrodomestico, ma aiuta anche a prevenire la formazione della muffa.

Perché funziona

Questo rimedio sembra essere efficace perché permette, in maniera facile e veloce, di assorbire l’umidità in eccesso presente nel frigorifero. L’umidità, infatti, accelera il processo di deperimento e di deterioramento degli alimenti.

Per questo, può essere davvero importante contrastare la sua formazione così da permettere una vita più lunga ai vostri ortaggi, frutta e verdura. A tal proposito, le spugne, soprattutto quelle in microfibra, hanno un eccellente potere assorbente dell’umidità.