Come non avere cimici verdi e marroni in balcone

Non c’è quasi nulla che odio di più delle cimici verdi e marroni!

Questi insetti che improvvisamente compaiono sulle piante, tra i vestiti stesi ad asciugare o semplicemente su tavolini e sedie del balcone mi provocano un enorme fastidio!

Spesso il problema sembra maggiore in autunno quando, con l’abbassarsi delle temperature, le cimici tendono a entrare in casa alla ricerca di un clima un po’ più caldo. Tuttavia, la loro presenza sussiste anche in primavera e in estate.

Non tutte le specie di cimici, ma alcune possono essere pericolose per le piante in quanto questi insetti possono nutrirsi di foglie e, nel caso di piante da frutto, possono danneggiare anche i frutti.

Quali sono le specie pericolose

Come ti dicevo in apertura, non tutte le cimici sono pericolose per le piante.

Sul mio balcone, io ho trovato le cimici verdi. Si tratta della Nezara viridula. Alcuni miei amici, ugualmente appassionati di piante, si sono invece trovati a fare i conti con la cimice asiatica, ossia la Halyomorpha halys. Quest’ultima, almeno secondo alcuni studi, si riproduce più in fretta e, quindi, è facilmente infestante. Inoltre, è maggiormente resistente al freddo e, perciò, la si può trovare in giro anche quando le temperature non sono propriamente calde.

Particolarmente ghiotte di piante da ortaggi, le cimici possono in realtà comparire anche sulle classiche piante del balcone.

Cosa fare

Ora che ti ho spiegato un po’ quali sono le cimici che puoi trovare in balcone e come distinguerle, passo all’aspetto più pratico della questione, ossia come tenerle lontane.

Olio di neem

Una delle soluzioni che, dopo aver sperimentato personalmente, ho trovato maggiormente efficace consiste nell’utilizzo dell’olio di neem.

Forse avrai già sentito parlare di questo prodotto, facilmente rinvenibile in quasi tutte le erboristerie. Ne diluisco circa 6-7 gocce in 500 ml d’acqua e spruzzo il composto sulla chioma delle piante.

In questo modo, l’olio di neem funge da repellente e tiene lontani questi fastidiosi insetti, oltre a essere efficace anche contro altri parassiti come gli afidi e la cocciniglia.

Sapone di Marsiglia

Un altro buon metodo per tener lontane le cimici dalle piante del balcone consiste nel pulire le foglie delle piante.

Lo faccio sciogliendo del sapone di Marsiglia (circa 30 grammi in scaglie) in dell’acqua e passando il composto sulle foglie con un batuffolo imbevuto.

Sacchetti di lavanda

Se più che le tue piante, le cimici infestano il tuo balcone in generale, puoi provare a tenerle lontane con un metodo molto semplice. Io utilizzo dei sacchetti pieni di fiori di lavanda essiccata.

Di solito, li metto appesi alle sedie da esterno o all’attaccapanni così da creare una sorta di scudo profumato contro questi insetti.

Prevenzione

Non è certo facile prevenire la comparsa di cimici in balcone! Tra i rimedi proposti, puoi utilizzare l’olio di neem e la pulizia delle foglie come metodi preventivi. Tuttavia, non puoi certo evitare che alcune cimici finiscano svolazzando sul tuo balcone.

Per evitare di portarle in casa, però, ho preso l’abitudine di scuotere sempre i vestiti che ho tenuto ad asciugare al sole prima di portarli in casa.