Come non far Bucare i Maglioni dalle Tarme negli Armadi

Aprite l’anta del vostro armadio per prendere quel maglione tanto amato ed ecco che scorgete dei piccoli buchetti. Quante volte vi è capitato? Immagino spesso.

Purtroppo, infatti, negli armadi si rifugiano spesso le tarme, insetti che si nutrono delle fibre dei tessuti e finiscono, quindi, per “rosicchiare” i nostri maglioni.

Ma se pensate che non ci sia soluzione a questo problema, vi sbagliate di grosso! Dovrete, infatti, semplicemente ricorrere a degli ingredienti naturali e casalinghi che avete in dispensa per dire addio alle tarme e non avere mai più maglioni bucati!

Arancia con i chiodi di garofano

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nel combinare insieme un’arancia con i chiodi di garofano, in quanto entrambi gli ingredienti sprigionano un odore piacevole per noi ma troppo pungente per le tarme e fungono, quindi, da repellente naturale.

Tutto ciò che dovrete fare è infilare i chiodi di garofano nella buccia di un’arancia e collocare, poi, l’arancia sugli scaffali del vostro armadio. Per un effetto ancora più efficace, poi, potete anche mettere direttamente dei chiodi di garofano nelle tasche di giacche e pantaloni: le tarme faranno retromarcia!

Aceto

Un altro ingrediente da dispensa che ben si presta in questi casi è l’aceto, che solitamente utilizziamo nella pulizia domestica ecologica grazie alle sue molteplici proprietà. Il suo odore, così come quello dell’arancia, è troppo forte per le tarme per cui aiuta a tenerle lontane.

In questo caso, quindi, vi consigliamo di utilizzare questo ingrediente per pulire il vostro armadio, riempendo una bacinella con parti uguali di acqua e aceto e servendovi, poi, di questa miscela per lavare le superfici del vostro armadio. Infine, asciugate accuratamente e il gioco è fatto!

Come se non bastasse, l’aceto aiuta anche a neutralizzare i cattivi odori che spesso ritroviamo negli armadi!

Alloro

Forse vi sembrerà troppo bello per essere vero, eppure l’alloro è considerato un potente antitarme naturale. Per provare la sua efficacia, quindi, vi suggeriamo di spargere l’alloro in tutto l’armadio (preferibilmente spezzettato) e di mettere qualche fogliolina anche nei cassetti dei maglioni: delle tarme non ci sarà più traccia!

Come se non bastasse, l’alloro è in grado anche di tenere lontani gli scarafaggi e le blatte dalla vostra casa!

Cannella

Se noi siamo attirati profondamente dal profumo della cannella, lo stesso non è per le tarme che, invece, tendono a considerare questo odore sgradevole. Perciò, anche questo ingrediente è una manna dal cielo per contrastare la presenza delle tarme nell’armadio.

Vi basterà sbriciolarla e riporla in un piattino che poggerete, poi, nel vostro armadio per vedere subito gli effetti! Inoltre, potete rendere più efficace questo rimedio, aggiungendo nel piattino anche i chiodi di garofano, la lavanda, e così via.

Lavanda

Un’altra fragranza molto piacevole per noi ma mal tollerata dalle tarme è quella della lavanda, che solitamente utilizziamo per profumare casa! Aggiungete, quindi, alcuni rametti di lavanda in alcuni sacchetti, dopodiché collocateli direttamente nell’armadio.

In alternativa, potete anche versare qualche goccia di lavanda direttamente su dei batuffoli di cotone, da mettere, poi, in alcuni sacchetti e da riporre nell’armadio.

Palline antitarme

Se le tarme sono ancora lì, allora è il caso di passare a un rimedio più efficace che coniuga insieme più ingredienti fino ad ottenere delle vere e proprie palline antitarme fai da te. Munitevi, quindi, di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

100 grammi di maizena o amido di mais

150 ml di acqua

20 gocce di olio essenziale di lavanda o di Neem.

In una pentolina, quindi, versate il bicarbonato e l’amido di mais e aggiungete, poi, l’acqua e le gocce di olio essenziale in un altro contenitore a parte.

Dopodiché, versate l’acqua con gli oli essenziali un po’ alla volta nella pentolina contenente il bicarbonato e l’amido e accendete il gas a fuoco moderato così da far scaldare il composto.

A questo punto, mescolate il tutto con un cucchiaio di legno fino a quandol’impasto si addenserà; quindi, mescolate velocemente per qualche secondo e spegnete il gas quando la pasta di bicarbonato e amido si sarà staccata dalla pentola.

Infine, versate l’impasto sulla carta da forno, lasciatelo raffreddare per alcuni minuti, poi stendetelo con matterello, formate tante palline e lasciatele asciugare per almeno 24 ore. Ed ecco che le vostre palline antitarme sono pronte per l’uso: vi basterà metterle negli angoli degli armadi per godervi il risultato!

Avvertenze

Se l’invasione dovesse essere ingente, consultate chi è di competenza. Evitate l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergia o ipersensibilità.