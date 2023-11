Con l’arrivo dell’inverno, è inevitabile dover affrontare il cambio di stagione nel guardaroba e sostituire i vestiti leggeri con quelli pesanti.

Questo processo può sembrare una sfida impegnativa, ma con la giusta organizzazione e alcune strategie efficaci, è possibile riuscire ad affrontarlo senza troppa fatica.

Vediamo insieme come prepararci al cambio stagione per affrontarlo nel migliore dei modi, cioè con disinvoltura, efficienza e senza troppa preoccupazione.

Pianificare

Non si può di certo svegliarsi un giorno e mettere tutto in subbuglio, soprattutto se non si ha tempo a disposizione per poter affrontare questo lavoro così impegnativo.

Prima di procedere con il cambio di stagione, riservatevi in calendario del tempo libero da dedicare a questa attività, in modo da non lasciare per giorni vestiti sparsi in giro e, di conseguenza, moltissimo disordine per casa.

Inoltre, programmate passo dopo passo lo svolgimento dei passaggi, senza improvvisare. Questo vi aiuterà a evitare lo stress e a essere più efficienti.

Passaggi da seguire

Vediamo insieme quali sono i passaggi da seguire per fare il cambio di stagione in maniera efficiente e senza fatica.

Decluttering

Prima di iniziare a cambiare il guardaroba, esaminate i vostri capi. Verificate quali hanno bisogno di riparazioni o addirittura di essere sostituiti.

Questa fase rappresenta un’ottima opportunità per fare una selezione critica e liberarsi dei capi che non indossate più.

Date via quello che non avete usato per tutta la stagione: potete donarlo o riciclarlo, l’importante è che quello che non vi serve non resti tra le vostre cose e occupi spazio inutilmente.

Pulizia dei capi

Può capitare di ritrovarsi negli armadi dei vestiti che sono già stati indossati e non lavati. Se succede, provvedete a metterli in lavatrice prima di depositarli.

Questo passaggio è molto importante, perché un singolo capo sporco potrebbe contaminare con batteri e cattivi odori quelli puliti, che andrebbero lavati di nuovo quando poi vi servono per il successivo cambio di stagione.

Poggiare i vestiti estivi su una superficie

Una volta che i vestiti estivi sono puliti e profumati, svuotate gli armadi poggiandoli su un letto o una scrivania, in modo tale da averli tutti sott’occhio.

A questo punto, divideteli in categorie: questo vi sarà d’aiuto quando li andrete a recuperare, perché vi agevolerà a mettere in ordine.

Pulire gli armadi

Dopodiché, approfittate degli armadi liberi per farci una bella pulita. Spolverate, lavate e, eventualmente, posizionate dei sacchetti profumati per tenere l’ambiente fresco, pronto ad accogliere i nuovi vestiti.

Recuperare i vestiti per l’inverno

A questo punto, prendete i vestiti invernali che avevate messo da parte per la stagione estiva. Svuotate completamente le scatole o le buste e riponete il contenuto negli armadi.

Se i capi odorano di umido, prima di farlo, provvedete a lavarli. Assicuratevi che abbiamo un buon odore e non siano stropicciati o rotti. In caso contrario, rimediate prima di posarli al loro posto.

Sostituire i vestiti invernali con gli estivi

Una volta effettuati questi passaggi, non vi resta che riporre i vestiti estivi nello spazio designato ad accoglierli per tutto l’inverno.

Come soluzione più semplice, i vestiti estivi prenderanno il posto che quelli invernali hanno occupato fino ad allora, ma potreste anche valutare di cambiare metodo di archiviazione per ottimizzare gli spazi. L’importante è farlo in maniera organizzata, per ottenere un risultato ordinato.

Potete sia utilizzare delle scatole, da riporre sotto i letti o sul fondo degli armadi, o anche delle buste sottovuoto, nel caso in cui non abbiate tanto spazio a disposizione e sentiate l’esigenza di recuperarlo.

Etichettare

Un consiglio molto utile da seguire è quello di etichettare le scatole o le buste: ciò vi consentirà di individuare in maniera immediata quello che avete sotto gli occhi, e procedere in maniera strategica con il prossimo cambio di stagione.

In alternativa, potete utilizzare scatole trasparenti, che vi permettano di visionare il contenuto dall’esterno.

Sigillare

Prima di chiudere scatole e/o buste, aggiungete sacchetti di lavanda per proteggere i capi da insetti e cattivi odori di umido. E, soprattutto, sempre per un’adeguata protezione da insetti, povere e umidità, sigillate tutto per bene.

Seguire questi piccole strategie vi aiuterà a effettuare il cambio di stagione senza fatica. Una buona pianificazione, l’organizzazione dello spazio e la cura dei capi vi permetteranno di mantenere un guardaroba invernale efficiente e ben organizzato, sin dal primo giorno di cambio stagione.