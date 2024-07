L’estate è finalmente arrivata e con essa le giornate da trascorrere al mare, indossando i nostri amatissimi costumi. Tanto amati quanto difficili da sistemare, vero?

A volte può essere davvero un’ardua impresa tenerli in ordine e sembrano sfuggire da tutte le parti, a causa delle piccole dimensioni e dei laccetti che pendono.

Ecco perché oggi voglio condividere con voi qualche metodo per piegare i costumi in maniera intelligente e ordinata, in modo da riuscire a trovarli con semplicità e non creare caos nei cassetti.

Cassetto

Una cosa imporante è la scelta preventiva del cassetto in cui riporre i vostri costumi, che va selezionato in base alle esigenze di spazio.

Cercate di evitare cassetti troppo piccoli, altrimenti rischiate che i costumi si sovrappongano, creando una confusione che vi impedirà di trovarli in maniera immediata.

In base al cassetto, va anche scelta la tecnica di piegatura, ma io ve ne suggerirò una semplice e che in linea di massima può andare bene in ogni caso.

Costume due pezzi

Per iniziare la piegatura, stendete il costume su una superficie piana. Allineate le cuciture e le linee di separazione e poi stendete la stoffa eliminando le grinze, in modo che il costume sia uniforme e non si formino pieghe in posizioni indesiderate.

Piegate il reggiseno inserendo una parte nell’altra, in modo che il volume si dimezzi, posizionando verso l’interno i lacci o la stoffa che sporge oltre la parte che copre il seno. Se il costume ha le coppe, fate attenzione a non girarle nella direzione opposta per non rovinarle.

Una volta fatto questo, procedete con la piegatura dello slip. Piegate prima la parte sinistra verso il centro, poi quella destra e fate passare la parte inferiore tra l’apertura di entrambe. A questo punto, inserite lo slip tra le due coppe del reggiseno per tenere uniti i due pezzi.

Costume un pezzo

Se il costume è un pezzo unico, quindi non un bikini, procedete posizionando su una superficie piana il costume a testa in giù e stendete con i palmi eventuali grinze o pieghe.

Procedete portando la parte inferiore, quella dello slip, al centro delle coppe, piegando il costume a metà. Prendete ancora una volta la parte inferiore e ripetete l’operazione. Ripetete ancora una volta se resta fuori troppo tessuto.

A questo punto, piegate il costume a metà da destra a sinistra, o da sinistra a destra, congiungendo tra loro le coppe e facendo attenzione a inserire verso l’interno eventuali bretelle.

Usare cestini

Per suddividere i costumi o anche per tenerli fermi al loro posto, vi consiglio di utilizzare dei cestini. Ad esempio, potreste usare un cestino per i costumi interi e un altro per quelli a due pezzi.

Oppure, se avete tanti costumi, potete servirvene per suddividerli per colore o secondo qualsiasi altro crierio che preferite.

Non sottovalutate l’utilità dei cestini: vi aiuteranno a non creare disordine quando volete tirare fuori un singolo costume e lo fate di fretta, perché lo spazio più ridotto rispetto al cassetto terrà fermi gli altri.

Usare sacchetti

Un altro consiglio che voglio darvi è quello di utilizzare un sacchetto dove riporre ciascun costume, da mettere poi nel cestino insieme agli altri sacchetti.

Questo vi aiuterà a tenerli fermi e, soprattutto, a impedire che i laccetti vadano da tutte le parti, creando confusione nei cassetti.

Vi consiglio di sceglierli trasparenti, in modo da vedere il costume che volete tirare fuori. Ma, in alternativa, potete utilizzare sacchetti di tela, scelta più ecologica, ed etichettarli. In questo modo si creerà anche un effetto estetico molto carino all’interno dei vostri cassetti.

Raccomandazioni preventive

I costumi sono davvero molto delicati, per questo bisogna piegarli con cura, altrimenti rischiate di rovinare il tessuto. In primo luogo, prestate molta attenzione alla fase del lavaggio.

Se non li sciacquate a mano, cosa che vi consiglio, seguite sempre le istruzioni sull’etichetta per assicurarvi di utilizzare il giusto ciclo di lavaggio e la temperatura dell’acqua ottimale.

In particolare, evitate l’utilizzo dell’asciugatrice per i costumi, poiché il calore e l’attrito possono danneggiare i tessuti elastici. E fate ben attenzione che siano asciutti prima di riporli.

Spero che i miei consigli vi aiuteranno a tenere in ordine i vostri costumi e a passare un’estate molto più serena!