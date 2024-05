Gli slip e i calzini sono indumenti di piccole dimensioni, eppure accade spesso che inspiegabilmente ingombrino tantissimo i cassetti, creando caos e disordine.

Non è facile tenerli in ordine per varie ragioni: la prima è proprio perché sono piccoli, quindi tendono a spostarsi dalla posizione in cui li si mette.

La seconda ragione è che li si utilizza ogni giorno e per questo c’è un continuo ricambio e spostamento, che porta al formarsi del disordine. Ma vediamo adesso come evitare tutto ciò con alcuni truchetti utili.

Tecniche per piegare la biancheria

Calzini

Per piegare i calzini ci sono innumerevoli metodi. Potete appallottolarli, semplicemente poggiarli uno sull’altro e piegarli al centro, ma io utilizzo un unico metodo.

L’ho scelto ed è per me quello definitivo non solo perché è semplicissimo e non mi fa impiegare troppo tempo a piegare, ma perché mi permette anche di recuperare tantissimo spazio.

Ecco come faccio:

Dispongo su una superficie piana i calzini a faccia in giù, per intenderci. Di solito i calzini sono sempre piegati di profilo, ma per questa tecnica di piegatura occorre appiattirli cambiando il verso. Li metto uno sull’altro a faccia in giù, e cioè con la parte che ricopra il collo del piede rivolta verso la superficie piana e quella che copre la pianta rivolta verso l’alto. Prendo la parte con l’elastico tra le mani e da quel lato inizio a piegare i calzini verso il centro. Afferro l’altra parte, quella delle dita, e porto entrambi i lati delle dita dei calzini all’interno del calzino che si troverà nella parte superiore, con la parte dell’elestico rivolta verso l’interno.

A questo punto si verrà a creare una sorta di pacchettino, molto sottile e comodo da poter insierire in tutti gli spazietti e che si manterrà dritto e compatto in qualsiasi posizione vogliate metterlo.

Slip

Anche per gli slip troverete online una marea di tecniche per poterli piegare, che sembrano anche esteticamente carine, perché danno come risultato un aspetto ordinato e colorato nel complesso.

Io sono per la praticità, quindi sono andata a scegliermi come tecnica una che mi permette di ottenere tre benefici: mantenere l’ordine, recuperare spazio, impiegare meno tempo possibile a piegare.

Ecco come faccio:

Prima di tutto poggio i miei slip con la parte anteriore su una superficie piana. In secondo luogo, inizio a prendere una delle ali, quelle che vanno in corrispondenza dei fianchi, e ne porto l’estremità verso il centro. Procedo allo stesso modo con l’altra estremità in modo che si incontrino nel centro (è indifferente iniziare con l’estremità destra o la sinistra). A questo punto, piego la parte superiore verso il centro dello slip. Mi resta adesso l’ultimo passaggio: quello che faccio è inserire la parte inferiore dello slip in quella piccola tasca che si viene a creare e il gioco è fatto.

In questo modo, gli slip resteranno compatti e bloccati e, anche se muoverete le mani nei cassetti con la frenesia della fretta mattutina, la piega e l’ordine si manterranno.

Tecniche di stoccaggio per la biancheria

Una volta che i vostri slip e i vostri calzini sono tutti piegati, c’è bisogno di ordinarli nei cassetti con una tecnica che garantisca l’ordine in qualsiasi situazione.

Ovviamente non esiste un metodo universale che sia valido e funzioni per tutti, perché molto dipende dallo spazio che avete a disposizione, dalla quantità di biancheria da conservare e anche dalla dimensione dei cassetti.

Nonostante questo, posso fornirvi lo stesso qualche suggerimento, che potrete adottottare o meno in base alle vostre esigenze.

Metodo Marie Kondo

Credo che ormai tutti conoscano il metodo Marie Kondo e che non abbia bisogno di introduzioni. Questo consiste nel piegare in piccoli rettangoli gli indumenti, come abbiamo appena fatto, e disporli in una pila in verticale nei cassetti.

Se i vostri cassetti sono della misura giusta per contenere calzini e/o slip in modo tale che tutti si incastrino alla perfezione nello spazio, allora potete semplicemente disporre i vostri indumenti piegati ad arte utilizzando questo metodo.

Vedrete che resteranno ben fermi e compatti e sarà molto facile trovarli, perché saranno sempre tutti a vista.

Organizer

Un’altra soluzione è procurarsi degli organizer appositi, adatti ad ospitare la vostra biancheria. Ne esistono in commericio di ogni tipo e dimensione.

Quello che dovete fare è solo sceglierli in base alle vostre esigenze di spazio e al numero di slip e calzini che devono contenere. Una volta scelti, collocateli nei cassetti ed è fatta!

Cestini

I cestini sono un’ottima soluzione quando avete dei cassetti abbastanza grande e volete suddividere la biancheria per tipo o anche colore. Io li utilizzo molto e mi aiutano a tenere tutto organizzato e sempre in ordine.

Anche in questo caso basta inserirli nei casetti e inserire all’interno di ogni cestino in maniera ordinata gli indumenti che volete conservare.

Fidatevi che, una volta adottate queste tecniche, la vostra biancheria resterà in ordine e non dovrete più svuotare e riordinare i cassetti con frequenza, sprecando il vostro tempo e le vostre energie.