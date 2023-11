Avete appena aperto l’anta del vostro armadio per scegliere il maglione da indossare oggi e notate dei piccoli buchetti. Immagino vi sia successo qualche volta.

In realtà, questo avviene a causa delle tarme, ovvero alcuni piccoli insetti che rosicchiano i nostri maglioni in quanto amano nutrirsi delle fibre dei tessuti.

Per fortuna ci sono delle soluzioni per evitare tutto questo! A tal proposito, oggi vedremo insieme come proteggere i maglioni dalle tarme con ingredienti naturali e casalinghi!

Aceto

Il primo rimedio che vi consigliamo di utilizzare è l’aceto, il quale presenta un odore molto pungente che è mal tollerato dalle tarme ed aiuta, quindi, ad allontanarle.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è innanzitutto pulire il vostro armadio con una miscela composta da parti uguali di acqua e aceto e asciugare accuratamente.

Dopodiché, versate un po’ di aceto in una ciotola e collocatela negli angoli del vostro armadio.

Arancia con i chiodi di garofano

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare un’arancia e i chiodi di garofano, due ingredienti dall’odore molto piacevole.

Tutto ciò che dovrete fare è infilare i chiodi di garofano nella buccia di un’arancia e collocare, poi, l’arancia nel vostro armadio.

Ovviamente, se volete ottenere un effetto ancora più efficace, è possibile anche mettere dei chiodi di garofano direttamente tra i vestiti e, in particolare, tra i maglioni.

Alloro

L’alloro, si sa, è considerato un ingrediente in grado di venire in nostro soccorso a casa per risolvere più problemi. Ma sapevate che era anche un potente antitarme naturale? Ebbene sì!

Per provare la sua efficacia, quindi, dovrete spezzettare le foglioline e spargerle in tutto l’armadio. Dopodiché, mettete qualche fogliolina anche nei cassetti dei maglioni.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Lavanda

Ma quanto è bello il profumo della lavanda? Non sembrano, però, pensarla così le tarme, le quali reputano questo odore insopportabile!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere alcuni rametti di lavanda in alcuni sacchetti e metterli, poi, nell’armadio.

Se lo preferite, potete anche versare qualche goccia di lavanda direttamente su dei batuffoli di cotone, metterli in alcuni sacchetti e riporli nell’armadio.

Come se non bastasse, la lavanda aiuterà anche a profumare tutta la stanza!

Cannella

Come la lavanda, anche la cannella vanta un odore inebriante molto dolce. Non a caso, viene utilizzata per portare un profumo di autunno in casa!

Oltre a profumare, però, questo ingrediente è in grado di tenere lontane le tarme dall’armadio! Dovrete, quindi, versare un po’ di cannella in polvere in una ciotola o un piattino e riporlo, poi, nell’armadio.

Palline antitarme

Avete presente le palline antitarme disponibili in commercio in grado di profumare l’armadio e, al contempo, contrastare la presenza di questi insetti? Sarete felici di sapere che potrete realizzarle a casa da sole con ingredienti che avete già in dispensa!

Munitevi, quindi, di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

100 grammi di maizena o amido di mais

150 ml di acqua

20 gocce di olio essenziale di lavanda o di Neem.

Versate il bicarbonato e l’amido di mais in una pentolina e aggiungete l’acqua e le gocce di olio essenziale un po’ alla volta.

Dopodiché, fate riscaldare il composto a fuoco moderato, mescolate il tutto con un cucchiaio di legno fino a quando l’impasto non si sarà addensato e spegnete il gas quando la pasta di bicarbonato e amido si sarà staccata dalla pentola.

A questo punto, versate questo impasto sulla carta da forno, lasciatelo raffreddare per alcuni minuti, prima di stenderlo con il matterello e formare tante palline.

Infine, lasciatele asciugare per almeno 24 ore e mettetele negli angoli degli armadi.

E se volete un video con tutti i rimedi naturali per tenere lontane le tarme dall’armadio, ecco a voi!

Avvertenze

Se l’invasione dovesse essere ingente, consultate chi è di competenza. Evitate l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergia o ipersensibilità.