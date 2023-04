Come pulire la Bistecchiera incrostata con 4+1 Trucchetti casalinghi

Cuocere le pietanze sulla bistecchiera è un vero piacere in cucina!

Questo utensile, infatti, permette di avere una cottura non solo omogenea, ma anche veloce di tanti alimenti diversi che siano di carne, di pesce, pane e quant’altro.

Tuttavia, anche il cibo più prelibato non manca di lasciare delle incrostazioni quali risultano molto difficili da togliere, ma non con i 4+1 trucchetti casalinghi che vi mostrerò subito!

Aceto d’alcol

Il primo ingrediente che viene in mente quando la cucina e tutti i suoi utensili sono colpiti dallo sporco è l’aceto!

Nello specifico, l’aceto d’alcol è maggiormente indicato per farla tornare come nuova senza stare ore ed ore a strofinare, per cui vediamo subito come usarlo!

Riempite il fondo della bistecchiera con dell’aceto e mettete sul fuoco per far riscaldare fino ad arrivare a bollore; lasciate in ammollo per una notte intera.

Il giorno dopo togliere lo sporco sarà un gioco da ragazzi!

Limone

L’agrume più famoso del mondo è un ottimo sostituto dell’aceto ed ha anche un altro punto a suo favore: l’inebriante e fresco profumo!

Per usare il limone dovrete semplicemente tagliarne una metà, aggiungere sopra del bicarbonato e strofinare energicamente su tutta la bistecchiera come se fosse una spugna.

Se non si pulisce subito, aggiungete acqua molto calda e fate passare 4 o 5 ore, dopodiché sarà semplicissimo!

Bicarbonato

Il bicarbonato di sodio non può mai mancare nella lista dei rimedi più efficaci per mandare via l’incrostazione dalla bistecchiera!

L’azione abrasiva di questo prodotto è ideale per togliere anche lo sporco più ostile e ci vorrà davvero poco tempo.

Tutto quello che dovrete fare è spargere del bicarbonato su tutta la bistecchiera e coprire poi con dell’acqua molto calda, lasciate in posa per una notte intera.

L’indomani strofinate sulla bistecchiera con una spazzolina apposita o una spugnetta ed ecco fatto!

Fondi di caffè

Sebbene possa apparire un metodo bizzarro, i fondi di caffè sono fantastici per dire addio al grasso incrostato sulla bistecchiera!

Prendete i fondi dalla macchinetta, spargeteli sulla bistecchiera e aggiungete dell’acqua bollente, poi tenete in posa per qualche ora.

Trascorso il tempo necessario, dovrete strofinare e non ci vorrà molto prima che tutta l’incrostazione si tolga!

Sale fino

Concludiamo i trucchetti per mandare via lo sporco dalla bistecchiera con l’ingrediente più usato e fondamentale in cucina, il sale fino!

Oltre alla sua importanza nella preparazione dei pasti, quest’ingrediente si mostra perfetto anche nelle faccende di casa e contro le incrostazioni.

Bisognerà soltanto spargere del sale fino su tutta la bistecchiera, aggiungere dell’acqua bollente e lasciar agire per almeno 4 ore.

Dopodiché dovrete andare a strofinare con una spazzola e in men che non si dica anche la minima traccia di sporco sarà andata via!

Avvertenze

Consigliamo di provare gli ingredienti riportati prima su un angolo non visibile della bistecchiera per essere sicuri di non danneggiarla.