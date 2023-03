Come pulire il Frigorifero da cima a fondo con una Saponetta

Pulire il frigo generalmente non è mai un’azione troppo complicata come, invece, succede quando dobbiamo affrontare il lavaggio di un forno.

Tuttavia ci sono dei tempi da rispettare per non rischiare di far andare a male i cibi i quali restano a lungo fuori dalle temperature del frigorifero.

Vediamo, dunque, come velocizzare la pulizia usando una saponetta di Marsiglia e avere il frigo come nuovo!

Prima di iniziare

Prima di iniziare con la pulizia approfondita del frigorifero bisogna fare alcune azioni importanti!

Innanzitutto controllate tutti gli alimenti che conservate all’interno dell’elettrodomestico per assicurarvi che non ve ne siano alcuni scaduti.

Liberate una buona quantità di spazio nel lavello e sul mobile della cucina per mettere tutti gli alimenti disponendoli in gruppi in base alla divisione dei ripiani.

Mettete nel lavello tutti i cibi che potrebbero potenzialmente colare e sul mobile gli altri. Con questa disposizione sarà più veloce dopo rimetterli nel frigo.

La pulizia, infatti, deve essere molto veloce proprio perché gli alimenti subiscono lo sbalzo termico.

Con un detergente naturale

Ora passiamo subito alla preparazione del detergente naturale con la saponetta che farà tornare il frigorifero come nuovo!

Grattugiate 3 cucchiai di sapone di Marsiglia, versate in una ciotola e sciogliere a bagnomaria fino a farlo diventare liquido.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Aggiungete anche 1 cucchiaio di bicarbonato che aiuterà a sbiancare eventuali parte ingiallite del frigorifero ed è importante per deodorare l’elettrodomestico.

Una volta ottenuto il composto, non vi resta che usarlo per la pulizia completa! Insomma, con soli due ingredienti potrete avere un pulito ed un profumo fantastici!

Scopriamo nel dettaglio come pulire ogni elemento del frigorifero!

Vetri e mensole

Vetri e mensole sono i pezzi che tendono maggiormente a sporcarsi, incrostarsi di macchie d’acqua e di residui di cibo.

Per tale ragione dovrete usare una spugnetta, ma badate che non sia eccessivamente abrasiva altrimenti potreste rischiare di graffiare il materiale.

Togliete delicatamente le mensole e i vetri dal frigo, mettetele nel lavello e sciacquatele per bene, poi passate la spugnetta con il composto preparato precedentemente.

Risciacquate bene e lasciate gocciolare all’interno del lavello. Nel frattempo occupatevi del resto!

Pareti interne

Le pareti interne al frigorifero con il tempo rischiano di annerire o di ingiallire, ma con il detergente a base di saponetta di Marsiglia tornano come nuove!

Passate il composto su tutte le pareti e mettetene una quantità più abbondante sulle zone critiche, poi lasciate agire per un paio di minuti.

Successivamente strofinate energicamente con la spugnetta morbida, risciacquate usando un panno in microfibra ben strizzato e asciugate accuratamente.

Non ci vorrà molto prima di vederle di nuovo bianche e lucide!

Contenitori

I contenitori del frigorifero hanno sempre gli angoli e i bordi interni pieni di polvere, per cui è fondamentale non trascurarli mai.

In questo caso sciacquateli prima accuratamente e poi passate al lavaggio. La saponetta di Marsiglia contenuta del detergente lascerà anche un ottimo profumo!

Inoltre potrete togliere anche le macchie più difficili e stare tranquilli per diverse settimane.

Esterno

Una volta che l’interno del frigorifero è perfettamente pulito, rimettete tutto al suo posto e passate all’esterno!

Stiamo parlando di una zona che più di qualche impronta non subisce particolari macchie, per cui mettete un po’ di composto su un panno in microfibra e passatelo sull’esterno del frigorifero.

Dopodiché risciacquate per bene e asciugate controllando che non vi sia alcun alone in controluce.

Avvertenze

Prima di iniziare la pulizia del frigo è necessario staccare la spina dell’elettrodomestico così da svolgere tutto nella totale sicurezza.