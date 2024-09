Come pulire le macchie sul marmo del balcone con il percarbonato?

Sono comparse le fastidiose macchie sul marmo del balcone? Non preoccupatevi, sappiate che esiste un rimedio molto efficace che potete provare e che probabilmente non vi aspettate nemmeno! Di cosa parlo? Del percarbonato di sodio! Un prodotto naturale che può aiutarvi a rimuovere le macchie senza danneggiare la superficie del marmo.

Anche se non possiamo proprio definirlo un “rimedio naturale”, poiché si ricava chimicamente, il percarbonato è un composto assolutamente ecologico, amico dell’ambiente e non dannoso come possono essere le alternative industriali.

In genere lo utilizziamo per sbiancare e igienizzare il bucato, sia a mano che in lavatrice, ma forse non sai che il suo utilizzo si estende anche ad altre superfici di casa, come l’igienizzazione di ceramiche e sanitari.

Un po’ di tempo fa ho deciso di fare un piccolo esperimento: utilizzarlo per la pulizia del balcone, soprattutto sulla zona più esposta allo sporco, dove c’è la pietra o il marmo. Vediamo insieme qual è stato il risultato e se n’è valsa la pena.

Come agisce il Percarbonato

Prima di iniziare, voglio aiutarti a comprendere come agisce il Percarbonato di sodio sui tessuti e sulle superfici: si attiva ad alte temperature, e perciò a contatto con acqua calda (almeno sopra i 40 gradi) rilascia ossigeno, sbiancando e igienizzando.

Se fai una prova in un pentolino d’acqua calda, noterai che il composto formerà tante bollicine, come una reazione quasi effervescente:

Infatti, usandolo come additivo in lavatrice o a mano, è in grado di eliminare anche le macchie più ostinate dai tessuti in cotone, come gli strofinacci. Allo stesso modo, se lo versiamo nel wc e lo accompagniamo con acqua molto calda, potremmo igienizzare l’interno del wc senza usare candeggina o simili.

Detto questo, come possiamo usarlo per una superficie diversa, come il parapetto del balcone?

Quanto percarbonato usare per il balcone

Sappiamo bene che il balcone è la zona della casa più soggetta allo sporco e alla polvere. E a volte tenerlo semplicemente pulito è faticoso (e anche noioso!). Se poi si aggiungono macchie ostinate sul parapetto, ci sembra davvero difficile riuscire a trovare una soluzione!

Proprio non riuscivo a vedere quelle macchie. Perciò, conoscendo le proprietà sbiancanti e smacchianti del percarbonato, ho voluto fare un tentativo. Ti spiego tutti i passaggi:

Per prima cosa, ho spolverato velocemente il balcone. Questo piccolo passaggio te lo consiglio sempre, così quando userai l’acqua la polvere non si attaccherà al marmo. Ho riscaldato un pentolino con dell’acqua, ma non l’ho fatta arrivare a bollore. Poi, facendo attenzione a non scottarmi, l’ho versata in uno spruzzino. Ho indossato i guanti per proteggere le mani dalla soluzione (perché potrebbe essere irritante). Ho aggiunto due cucchiai di percarbonato allo spruzzino, l’ho chiuso e agitato bene.

Ora che il detergente al percarbonato è pronto, l’ho vaporizzato su tutto il parapetto e in particolare sulle macchie più ostinate, Lasciato agire per qualche minuto, poi ho strofinato con una spugnetta abrasiva. Visto che il mio è un marmo ruvido, non ho avuto timore che si graffiasse, anche perché è abbastanza vecchio.

Ho risciacquato bene e asciugato: il risultato è stato perfetto! Addio macchie di ogni tipo, ed è tornato del colore originale.

Procedimento

Ma vediamo subito qual è il procedimento per dire addio alle macchie sul balcone in pochissimo tempo con tutti i passaggi necessari! Preparate una soluzione mescolando 1 cucchiaio di percarbonato in acqua calda fino ad ottenere un unico composto; dopodiché dovrete trasferire tutto in un flacone spray.

Spruzzate la soluzione su un panno in microfibra o una spugna e strofinate delicatamente le macchie sul marmo. Fate attenzione a non applicare una pressione eccessiva per evitare di danneggiare la superficie. Lasciate agire la soluzione per alcuni minuti, in modo che possa penetrare nelle macchie e sciogliere lo sporco incrostato. Infine, dovrete risciacquare abbondantemente il marmo con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di prodotto. A questo punto non vi resta che dovervi il risultato con un marmo perfettamente pulito!