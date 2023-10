Il marmo, con la sua eleganza e bellezza senza tempo, è una scelta raffinata per balconi e spazi esterni.

Tuttavia, trattandosi di un materiale estremamente delicato, le macchie possono manifestarsi nel corso del tempo, offuscando la sua lucentezza originale.

Usare prodotti aggressivi non è mai una buona idea, per questo oggi ti mostrerò come alcuni rimedi naturali siano fantastici per rimuovere le macchie dal marmo del balcone.

Bicarbonato

Il primo rimedio che vedremo insieme è il bicarbonato di sodio, un potente alleato nella pulizia delle macchie che si presentano sul marmo.

Per usarlo in questo caso, non dovrai far altro che creare una pasta densa mescolando 1 cucchiaio colmo di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel e applicarla sulla macchia.

Lascia agire per un po’, quindi strofina delicatamente con uno spazzolino a setole morbide o con un spugnetta. Quando avete tolto tutte le macchie, risciacquate delicatamente con un panno in microfibra ben strizzato.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, rinomato per le sue proprietà detergenti e delicate, è un altro rimedio efficace per il marmo.

La cosa che convince sempre ad usarlo è anche il suo meraviglioso profumo che, in questo caso, vi aiuterà a profumare tutto il balcone, inebriando l’aria!

Quello che dovrai fare è grattugiare un po’ di sapone su una spugna morbida e poi strofinare in maniera molto delicata la macchia. Lascia agire per almeno 10 minuti e poi pulisci con un panno morbido.

Ripeti il passaggio più volte se vedi che le macchie stentano ad andare via e avrai il marmo più bianco, pulito e profumato!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Io uso molto spesso questo trucchetto perché mi piace molto l’effetto finale, se vuoi scoprire tutti i passaggi, ti lascio un video fatto apposta per te:

Detergente naturale

Se vuoi un rimedio da usare più volte, puoi preparare un vero e proprio detergente naturale al fine di pulire il marmo del balcone e togliere le macchie!

Sciogli 2 cucchiai di sapone di Marsiglia a bagnomaria; uniscilo ad 1 cucchiaio di bicarbonato e mescola tutto in 500 ml d’acqua fino ad avere un’unica soluzione.

Una volta pronto, trasferisci tutto all’interno di un flacone con un erogatore come quello del sapone ed ecco fatto!

Questa soluzione è efficace per eliminare macchie leggere e per donare lucentezza al marmo. Applica il detergente sulla macchia e lascialo agire per alcuni minuti prima di pulire con un panno.

Successivamente dovrai risciacquare più volte e vedrai il marmo come nuovo!

Alcol denaturato

L’alcol denaturato è un rimedio di pulizia versatile ed efficace per il marmo, soprattutto quando si vuole ripristinare la sua lucentezza.

Se usi questo metodo, la cosa da tener presente è che non serve una quantità eccessiva; pertanto riempi una ciotola con acqua tiepida, aggiungi 1 cucchiaio e mezzo di alcol denaturato e pulisci il marmo con questa soluzione.

Prediligi sempre spugne morbide o panni in microfibra per non andare ad aggredire troppo il materiale.

Per lucidare

Va bene rimuovere le macchie dal marmo, ma cosa si può fare nello specifico per lucidare a fondo? Te lo dico subito introducendo un vecchio trucco della Nonna.

Un metodo che funzionava molto era passare un panno in lana a terra dopo aver lavato e asciugato accuratamente il pavimento. La lana togliere l’ultimo strato sottile di polvere e ridonava brillantezza al marmo, facendo un sorta di “effetto cera” a terra.

Puoi usare lo stesso rimedio per il marmo del balcone o per quello in casa al fine di mantenerlo splendente nel tempo. Non è necessario farlo solo dopo un lavaggio, ma anche dopo aver passato accuratamente l’aspirapolvere.

Avvertenze

Dal momento che stiamo parlando di un materiale molto delicato, è bene provare i rimedi descritti prima su un angolo non visibile, al fine di assicurarti di non generare macchie.