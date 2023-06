Elementi che vengono presi sempre poco in considerazione quando si pensa alle pulizie domestiche sono le maniglie di porte e mobili!

Eppure sono oggetti a costante contatto con le mani, per cui dovrebbero essere pulite praticamente ogni giorno e probabilmente per più volte.

Oggi, infatti, vedremo insieme 5+1 rimedi facili ed efficaci per pulire e lucidare le maniglie in pochissimo tempo!

Aceto di mele

L’aceto di mele non poteva essere che il primo rimedio preso in considerazione per lucidare e pulire a fondo le maniglie di porte e di mobili.

Questo prodotto, infatti, possiede una capacità lucidante molto apprezzata non solo per la casa, ma anche in lavatrice.

Riempite, dunque, 3 parti di un vaporizzatore con l’aceto e la restante parte riempitela con dell’acqua.

Spruzzate il composto su un panno in microfibra e passatelo su tutte le maniglie; prestate molta attenzione ad asciugare bene e a non lasciare strisce o gocce d’acqua.

Bicarbonato di sodio

Un altro ingrediente che, con la sua fantastica azione abrasiva, toglie lo strato superficiale di polvere donando lucentezza alle maniglie è il bicarbonato di sodio.

Per usarlo in questo caso dovrete fare una pasta densa con 1 cucchiaio di prodotto e acqua a filo, fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Spalmate il composto su una spugna morbida e strofinate delicatamente sulle maniglie; risciacquate poi con un panno ed ecco che saranno super brillanti!

Succo di limone

Usare il succo di limone per le maniglie ha un doppio vantaggio: le lucida e le fa profumare di fresco.

L’agrume da noi tanto amato ha anche una capacità pulente che viene usata praticamente in tutta la casa!

Premete il succo di limone direttamente su un panno in microfibra, oppure riempite metà vaporizzatore con il succo e l’altra metà con dell’acqua così da avere uno spray pulente da usare all’occorrenza.

Strofinate sulle maniglie e poi risciacquate e asciugate per bene.

Sapone di Marsiglia

Il sapone non è l’unico a dare questo doppio vantaggio, c’è anche il sapone di Marsiglia che, come sempre, si posiziona tra i trucchetti della nonna più amati per le pulizie di casa.

Usarlo per le maniglie è semplicissimo, dovrete grattugiare il panetto su un panno inumidito con acqua e strofinare energicamente.

Il sapone sprigionerà un odore fantastico! Successivamente risciacquate per bene e le vostre maniglie saranno splendenti come non mai!

Acido citrico

Tutti ormai, specie gli amanti dei rimedi naturali, sono a conoscenza delle mille proprietà dell’acido citrico.

Che sia in lavatrice, per il calcare, per i vetri, o per altre zone della casa come appunto le maniglie, questo prodotto non manca di dare sempre la sua fantastica efficacia.

Sciogliete 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua, per dare un buon profumo potete aggiungere 8 gocce di un olio essenziale a vostra scelta.

Trasferite tutto in un flacone spray e usate il prodotto su una spugna morbida o su un panno in microfibra per pulire e lucidare a fondo le vostre maniglie.

Olio d’oliva

L’ultimo rimedio è il classico trucco della nonna usato per lo più al fine di lucidare; si tratta dell’olio d’oliva!

Sapevate che quest’ingrediente, oltre ad essere una base fondamentale in cucina, è fantastico anche in casa?

Mettete qualche goccia d’olio su un batuffolo d’ovatta o su un disco di cotone e passatelo sulle maniglie, fate attenzione a non ungerle troppo, altrimenti diventeranno scivolose.

Se resta troppo olio, asciugatelo con un tovagliolo e non ci vorrà molto prima di vedere un fantastico risultato!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima su un angolo non visibile, così da assicurarvi di non macchiare o danneggiare le maniglie.