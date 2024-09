Come usare l’acido citrico in bagno

Il bagno è una zona della casa che si desidera sempre pulita e brillante come se fosse il primo giorno! Tuttavia il passare del tempo, il calcare, l’acqua e quant’altro impediscono di avere sempre dei risultati sperati, ma ci sono degli ingredienti perfetti dire addio allo sporco.

Ogni volta che si pensa a come pulire il bagno per mantenerlo lucido almeno tutta la giornata, ci sono tante soluzioni che passano per la mente. La verità è che basta individuare quell’ingrediente che raccoglie tutti i tipi di sporco e li manda via facilmente, come accade quando parliamo dell’acido citrico: è possibile usare solo l’acido citrico per pulire gran parte delle componenti del bagno, in quanto questo ingrediente vanta numerose proprietà.

Non mi resta, quindi, che dirvi tutti i trucchetti per far tornare il bagno come nuovo usando l’acido citrico!

Vetri della doccia opachi

I vetri della doccia sono sempre un bel problema quando parliamo della pulizia nel bagno! Tendono ad accumulare una notevole quantità di sporco e di calcare e dopo è un’impresa mandare via tutto in maniera efficace. Ma con il nostro composto naturale a base di acido citrico non sarà più un problema! Munitevi di un panno asciutto e una spugna, spruzzate il composto su quest’ultima e strofinate i vetri, poi sciacquate e asciugate accuratamente con il panno.

Piastrelle e fughe incrostate

Tra i problemi più comuni e che vorremmo evitare sempre in bagno ci sono le fughe e le piastrelle incrostate. Proprio come i vetri, anche queste sono soggette ad essere un terreno fertile per calcare, muffa e polvere, ma non preoccupatevi perché sarà semplicissimo far tornare tutto come nuovo. Vaporizzate il composto su tutte le piastrelle e aspettate qualche minuto, poi con uno spazzolino andate a togliere lo sporco ostinato e sciacquate.

Puzza di fogna

Quante volte vi è capitato di sentire quella terribile puzza di fogna proveniente dal bagno che vi ha provocato non poco disagio? Solitamente ciò accade a causa dei tubi di scarico dei lavandini che tendono ad otturarsi con i residui di capelli e peli.

Per risolvere questo problema, l’acido citrico è davvero una manna dal cielo, in quanto ha proprietà anti-odore, sgrassanti e anti-calcare. Tutto quello che dovrete fare è sciogliere 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua bollente e versare, poi, tutta la soluzione nel lavandino.

A questo punto, lasciate agire per un’intera notte senza aprire i rubinetti e voilà: i vostri scarichi saranno liberi! Grazie alla sua efficacia, può essere utilizzato non solo per i problemi con gli scarichi ma anche per pulire a fondo elettrodomestici come la lavastoviglie e lavatrice!

Macchie di calcare nel wc

Oltre ad essere un anti-calcare naturale, l’acido citrico funge anche da sbiancante e disincrostante ed è quindi efficace anche se usato nel wc per rimuovere le macchie di calcare giallognole che tendono a formarsi. In questo caso, quindi, vi basterà versare 300 grammi di acido citrico in 2 litri di acqua calda e agitare la soluzione fin quando tutta la polvere di acido citrico non sarà completamente sciolta.

A questo punto, versate la soluzione nella tazza e lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte, poi strofinate con lo scopino o una spazzola e risciacquate. E le macchie di calcare saranno scomparse!

Muffa nella doccia

Se avete macchie di muffa nella doccia, sarete felici di sapere che anche in questo caso l’acido citrico potrà venire in vostro soccorso ed eliminare quelle macchie antiestetiche che spesso tendono a formarsi soprattutto negli angoli del box doccia!

Create, quindi, una soluzione composta da un litro di acqua e 150 grammi di acido citrico e immergete i batuffoli di ovatta nella soluzione così ottenuta fino a farli impregnare del tutto.

A questo punto, applicateli direttamente sull’ intera area ammuffita. Nel caso abbiate la vasca del bagno, ricoprite tutto il bordo della vasca dove sono presenti le macchie nere come a creare una sorta di recinto.

Lasciate agire il tutto per circa 1 ora, dopodiché rimuovete tutta l’ovatta, strofinate, risciacquate accuratamente la vostra doccia o la vostra vasca e procedete con la consueta pulizia.

Calcare sui rubinetti

Come abbiamo già detto, l’acido citrico è noto per le sue proprietà “mangia-calcare” ed è quindi molto efficace anche per rimuovere il calcare sui rubinetti. Iniziate, quindi, con il fare sciogliere 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata e versate, poi, la soluzione così ottenuta in un flacone spray. Vi consigliamo di non spruzzare direttamente sui rubinetti se ci sono intorno superfici in marmo o pietra naturale (l’acido citrico potrebbe opacizzarli), ma di vaporizzare la soluzione sul panno e insistere sulle zone dove il calcare è più presente: addio calcare!

Detergente multiuso per il bagno

Possiamo infine prepariamo il detergente naturale, così da averlo sempre a portata di mano ogni volta che dovrete procedere con la pulizia del bagno. Potete usare il detergente in ogni zona del bagno perché ideale per muffa, calcare, per sbiancare le ceramiche e quant’altro.

Tuttavia, è bene ricordare che su superfici come marmo o pietra naturale non potete usarlo, per cui prestate molta attenzione.

Ingredienti

Bene, a questo punto non ci resta che vedere quali sono gli ingredienti necessari per il nostro fantastico trucchetto! Nel dettaglio avrete bisogno di:

150 grammi di acido citrico

1 bicchiere di succo di limone

1 litro d’acqua

Ecco fatto! Questo è tutto quello che servirà per far tornare il bagno come se fosse nuovo, sembra incredibile, vero? L’acido citrico viene estratto naturalmente dagli agrumi ed è per questo che rappresenta una delle alternative più ecologiche ai tradizionali detersivi. Il succo di limone non farà altro che potenziare l’azione sgrassante dell’acido citrico e donerà anche un profumo fantastico a tutto il bagno!

Procedimento

Ora passiamo subito al procedimento per fare lo spray naturale con acido citrico! Dovrete anzitutto mescolare i 150 grammi di prodotto nell’acqua fino a farlo sciogliere completamente.

In seguito filtrate molto bene il succo di limone privandolo completamente dei semini e dei pezzettini di polpa, poi unitelo al composto di acqua e acido citrico. Adesso non vi resta che passare tutto all’interno di un vaporizzatore e agitare per bene in modo da mescolare ancora meglio tutti gli elementi. Il vostro detergente naturale è pronto per la pulizia dell’intero bagno!