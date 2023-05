Come rendere la Casa più elegante con i 7 Consigli degli esperti di arredamento

Una casa bella ed elegante è tutto ciò che serve per sentirsi accolti. Un ambiente gradevole, infatti, contribuisce a farvi sentire a vostro agio e rilassati.

Ma come si fa ad avere una casa elegante? Quali sono le regole da rispettare e gli elementi da aggiungere per renderla tale?

Un appartamento spazioso e ben diviso è una buona base da cui partire per raggiungere lo scopo, ma non sempre lo si possiede. Non disperate: anche se la vostra casa è piccola, basta adottare pochi accorgimenti per renderla elegante. 22

Ordine

È impensabile avere una casa elegante e disordinata allo stesso tempo. L’ordine è la caratteristica fondamentale di un appartamento ben tenuto.

Per tale motivo, vi sarà utile creare un vostro sistema di organizzazione, per tenere sempre gli oggetti al loro posto.

Questo metodo deve adattarsi alle vostre esigenze e stile di vita e spingervi a rispettare l’ordine stabilito. Non complicatevi la vita con sistemi che non rispetterete mai e prediligete l’efficacia e la semplicità.

Fondamentale è evitare di lasciare gli oggetti in giro, per non farli accumulare e privare la vostra casa dell’eleganza che volete darle.

Spazio

Strettamente collegato al concetto di ordine, c’è quello di spazio. Tenere in ordine serve a non dare alla casa un aspetto confusionario e opprimente, come di mancanza di spazio.

Non affollate troppo il vostro appartamento, soprattutto se questo è piccolo. La casa deve respirare, essere ariosa, e aggiungere mobili e accessori può toglierle aria.

Importantissimo è riuscire a camminare e muoversi liberamente. In base allo spazio che avete, disponete i mobili in modo tale che non siano troppo vicini tra loro.

E se ritenete che ci siano troppe cose, liberatevi di quello che è inutile e serve solo a privare la casa di spazio.

Illuminazione

L’illuminazione giusta è indispensabile, sia perché crea atmosfera, sia perché può aiutarvi a far sembrare la casa più ariosa e di conseguenza più elegante.

Questa va scelta in base alle diverse stanze della casa e alla loro funzione. In cucina, per esempio, la luce deve essere più fredda, perché crea una migliore visibilità, che vi serve a svolgere le varie mansioni.

Nel salone e nelle camere da letto, invece, una luce più calda più creare un ambiente più rilassante dove passare il tempo libero.

Servitevi di lampade per avere ancora più luminosità nei punti necessari: contribuiranno anche a rendere l’arredo più elegante.

Specchi

Abbiamo già visto che l’impressione di spazio e una buona illuminazione sono elementi indispensabili a rendere la vostra casa elegante.

Gli specchi sono davvero utili a dare l’impressione di uno spazio amplificato: la loro capacità di riflettere crea l’illusione di uno spazio più profondo e metterli nei punti giusti aiuta tantissimo a far sembrare la stanza più spaziosa.

Inoltre, riflettendo anche la luce, sono in grado di rendere l’ambiente più luminoso. Tutto quello che dovete fare è trovare il posto in cui installarli e scegliere la forma.

Ce ne sono di varie forme e dimensioni: valutate se appenderli alla parete, poggiarli al muro o scegliere uno specchio da terra.

Colori

Scegliere una palette di colori per ogni stanza della vostra casa è un ottimo espediente per non creare dei contrasti sgradevoli, che sottrarrebbero eleganza all’arredo.

Partite da un colore di base per creare una tavolozza e fate in modo che tutti gli elementi nella stanza siano dei colori che avete scelto.

Fiori e piante

Dei vasi con dentro dei fiori freschi sono sempre un’ottima idea per aggiungere un tocco di eleganza all’ambiente.

Posizionateli al centro della tavola o sui mobili d’ingresso, per creare un’atmosfera accogliente appena si entra in casa.

L’appartamento può essere reso più elegante anche grazie alle piante usate come elementi decorativi. Possono introdurre motivi, colori, textures negli spazi della casa in modo economico e naturale.

Ma se volete, potete anche optare per Piante o fiori finti!

Accessori

A rendere una casa elegante è anche la cura e l’attenzione ai dettagli, quindi arredarla con un gusto delicato e chic, privo di eccessi.

Scegliete per la vostra casa gli accessori giusti da mettere nei punti giusti, come per esempio quadri e cornici.

Prestate particolare attenzione alla scelta dei tessuti, come quelli delle tende, i divani e i cuscini. Devono essere in palette tra loro e adattarsi all’arredo.

Se rispetterete questi piccoli accorgimenti e vi impegnerete ad abbinare tra loro tutti gli elementi del vostro appartamento, in modo che non siano in contrasto, la vostra casa sarà di sicuro elegante come la desiderate.