Le scarpe, come i capi di abbigliamento, sono importanti in quanto definiscono il nostro stile e oltre ad essere funzionali, quindi, sono anche parte della nostra immagine.

Appena comprate, però, potrebbe capitare di sentirle scomode o troppo strette perché ancora non si sono adattate alla forma del nostro piede.

Ma non dovrete continuare a torturare i vostri piedi con scarpe strette perché ci sono dei trucchetti per renderle più comode! Vediamoli insieme!

Ghiaccio

Il primo trucchetto prevede l’utilizzo di un sacchetto per alimenti, ovvero di quelli che solitamente utilizzate per congelare i cibi. Riempiteli, quindi, con acqua quanto basta in modo da poter entrare nella scarpa che volete ammorbidire, dopodiché sigillateli e infilate la forma così ottenuta nella calzatura stretta.

A questo punto, mettete le scarpe in una busta e riponetele nel congelatore per qualche ora in modo che l’acqua all’interno del sacchetto possa diventare ghiaccio. Noterete che l’acqua, nel diventare ghiaccio, si espanderà e allargherà la scarpa!

N.B Provate questo rimedio con le scarpe di tela ma non con quelle di camoscio.

Phon

Un trucchetto totalmente opposto a quello del ghiaccio consiste, invece, nell’utilizzare una fonte di aria calda: il phon. In questo caso, quindi, dovrete indossare i calzini e le scarpe e azionare il phon in direzione della scarpa, avendo cura di tenerlo a circa 15 cm dai vostri piedi per non rovinare il tessuto.

Il calore prodotto dal phon aiuterà ad allargare e a dare una nuova forma alle vostre scarpe in maniera facile e veloce!

Utilizzo frequente

Forse vi sembrerà un trucchetto scontato, eppure è quello più risolutivo per avere scarpe comode al piede. L’idea, infatti, è quella di far sì che le vostre nuove calzature possano “fare amicizia” con i vostri piedi e prendere la loro forma diventando, quindi, veramente vostre!

Vi suggeriamo, quindi, di metterle al piede ogni giorno per almeno mezz’ora e camminare in modo da allargarle pian piano. Per un effetto più efficace, potreste anche mettere un doppio calzino così da creare uno strato in più che permetterà alla scarpa di modellarsi meglio e di allargarsi. Più le indosserete in questo modo e più vi staranno comode!

Patata

Questo rimedio è un po’ insolito, ma vi suggeriamo di provarlo. Tutto quello che dovete fare è cercare di mantenere l’umidità della scarpa, in modo che “non si restringa”, tamponando di tanto in tanto la scarpa con un panno umido.

In alternativa, potete anche servirvi di una patata, ricca di amidi, che contribuisce a mantenere l’umidità della scarpa, assorbendo anche gli odiatissimi cattivi odori!

N.B Le etichette di lavaggio sono indispensabili per la conservazione e pulizia della scarpa: non esagerate con l’umidità.

Il trucchetto della carta

Infine, vediamo insieme un ultimo trucchetto usato già dalle nostre nonne per allargare le scarpe nuove troppo strette e per renderle più comode. Tutto ciò che dovrete fare è prendete un bel po’ di carta, come per esempio quella che trovate stesso nelle scarpe, e appallottolarla.

Dopodiché, imbevetela nell’alcol e mettetela all’interno della scarpa, fino alla punta, quando è ancora umida. Vi suggeriamo di spingere bene la carta nella scarpa e di modellarla in modo che possa prendere la giusta forma. A questo punto, lasciate agire per tutta la notte e noterete che la scarpa inizierà ad allargarsi grazie all’alcol evaporato.

Per togliere i cattivi odori

E se volete anche approfittarne per togliere i cattivi odori nelle vostre scarpe, ecco un video per voi!

Avvertenze

Ricordiamo di seguire sempre le indicazioni di produzione, per la pulizia e cura della scarpa. Sono fondamentali per non rovinarle.