Indossare le scarpe che più ci piacciono è un modo per esprimere noi stessi e stare sempre al passo con la moda!

Ma quando questo comporta dei problemini come il dolore ai piedi e la sensazione di disagio nell’averli sempre gonfi?

Le vesciche sono un problema molto comune soprattutto quando si indossano scarpe alte, strette e appena comprate!

Oggi vi indicherò 4+1 rimedi che possono aiutarvi a contrastarle e a stare sempre comodi!

Ghiaccio

Il primo trucchetto che vi posso consigliare è un antico rimedio che ha sempre portato i suoi frutti!

Sto parlando del ghiaccio, un elemento che, se anche non dovesse trovarsi in casa, potete farlo da zero in qualsiasi momento!

Tutto quello che dovrete fare è riempire due buste trasparenti per alimenti con acqua, lasciate lo spazio per fare un nodo ben stretto.

Inseritele poi all’interno delle scarpe e mettete nel congelatore. Il passaggio da liquido a solido dilaterà la scarpa esercitando una pressione e allargando la stoffa.

Phon

Un altro metodo che è a portata di mano praticamente ogni volta che volete è il phon!

In questo caso dovrete indossare prima dei calzini abbastanza spessi, poi dovrete indossare la scarpa e accendere il phon con il getto caldo.

Tenetelo a debita distanza e iniziate a passarlo su tutta la scarpa finché non vedrete che man mano andrà più comoda.

Il calore, infatti, allargherà il tessuto della scarpa e addio vesciche!

Rimedio della Nonna

Ora invece vedremo un rimedio della Nonna!

Avete presente la carta che si trova all’interno della scarpa quando le comprate?

Bene, dovrete prendere quella carta e bagnarla con dell’alcool, poi incastratela riempiendo tutta la scarpa e lasciate così per l’intera notte.

Vedrete che il giorno dopo saranno più comode!

Attenzione! Prima di effettuare questo rimedio verificate che l’alcol non rovini il tessuto della scarpa.

Calzini

Passiamo adesso al metodo dei calzini, quello più usato dalle donne quando non indossano tacchi per molto tempo e vogliono evitare i dolori!

Dunque, dovrete armarvi di resistenza ed indossare dei calzini abbastanza spessi, quelli in spugna sono sicuramente i più indicati.

In seguito indossate le scarpe con i calzini per almeno un giorno intero, così da dare modo alle fibre della scarpa di modellarsi in base alla forma del vostro piede.

Potete effettuare questi passaggi il giorno prima di indossare le scarpe, sarà l’ideale!

Patata

Infine vediamo come la patata, il tubero più famoso al mondo, può essere d’aiuto in caso di scarpe che fanno male!

Dovete sapere, infatti, che una delle soluzioni più efficaci per rendere le scarpe morbide è mantenere in esse un buon tasso di umidità.

La patata è un ingrediente ricco di umidità, dunque basterà sbucciarla ed inserirla all’interno della scarpa.

N.B. Anche in questo caso dovrete prima assicurarvi di non danneggiare le scarpe.

Avvertenze

Vi ricordo di leggere sempre le indicazioni di lavaggio delle scarpe.

Inoltre, se le vesciche dovessero essere tante e dovessero arrecare troppo dolore, è consigliabile rivolgersi al medico di fiducia.