Da anni in legno è uno dei materiali più belli ed eleganti da sfoggiare in una casa! Viene scelto come complemento d’arredo per le porte, per i mobili o per il pavimento!

Sebbene ad oggi alcune scelte ricadono anche su altri materiali, resta sempre un arredo caldo e accogliente.

Con il tempo i mobili in legno possono accumulare della polvere o perdono la loro lucentezza iniziale, apparendo trascurati e talvolta anche poco puliti.

Potete risolvere questo problema con soli due ingredienti che vi permetteranno di creare un detergente naturale ottimo in casi del genere.

Vediamo insieme come rigenerare i tuoi mobili in legno con questo rimedio fai da te!

Preparazione

Per ridare lucentezza ai mobili in modo che siano puliti e splendenti, scopriamo insieme qual è la preparazione del detergente naturale che vi permetterà di attuare questo metodo!

Occorrente

Passiamo quindi all’occorrente, sono tutti ingredienti che avete in casa o che potete reperire molto facilmente!

Bicarbonato (1 cucchiaio e mezzo)

Sapone di Marsiglia (1 cucchiaio e mezzo liquido oppure in scaglie)

Ciotola

Tutto quello che vi serve, dunque sono solo 2 prodotti e vedrete che il risultato sarà fantastico! Il sapone di Marsiglia e il bicarbonato, infatti, sono un’ottima coppia per il legno e hanno delle azioni pulenti e sgrassanti di cui non potrete fare a meno.

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento che è semplice e veloce!

In primo luogo dovrete versare la quantità di bicarbonato di sodio nella ciotola, aggiungete poi il sapone di Marsiglia liquido e mescolate fino ad ottenere un composto denso e spumoso.

Nel caso in cui utilizziate delle scaglie, il procedimento è inverso, dovrete prima sciogliere le scaglie a bagnomaria oppure mescolarle con un po’ d’acqua bollente.

Successivamente aggiungete poco a poco il bicarbonato per ottenere lo stesso effetto spumoso e denso.

Ed ecco fatto, il vostro detergente naturale è pronto!

Modalità d’uso

Una volta ottenuto il prodotto con sapone e bicarbonato, vediamo insieme le modalità d’uso!

Dovrete sciogliere un cucchiaio di detergente naturale in un po’ d’acqua, immergete poi una spugna nella soluzione e passatela sui mobili con la parte non abrasiva, altrimenti potrete graffiare le superfici.

Nel caso in cui vi siano delle macchie ostinate, potete strofinare ma senza usare la parte con la retina.

In seguito sciacquate i mobili con un panno inumidito con acqua calda e ben strizzato, ripetete quest’operazione diverse volte in modo da non avere aloni o macchie d’acqua sui mobili.

Per accorgervi di eventuali macchie, potete mettervi in controluce e nel caso asciugate di nuovo.

Usate il detergente per tutti i mobili o le superfici in legno e vedrete che dopo usciranno brillanti e come nuovi!

Avvertenze

Sebbene si tratti di un rimedio naturale ed efficace, vi ricordo di provare prima su un angolino nascosto così da assicurarvi l’efficacia del metodo.