Il condizionatore è un alleato preziosissimo durante queste giornate di caldo infernale e non si può fare a meno di accenderlo per riuscire a resistere alle alte temperature.

Per quanto possa esserci d’aiuto, può influire in maniera decisiva sulla bolletta, rendendo l’importo davvero salato.

Per mantenere la mia casa fresca e contenere i costi, mi sono informata e ho iniziato a utilizzare delle strategie, che oggi voglio condividere con voi.

Regolare Temperatura

La prima cosa da fare è regolare bene la temperatura, senza esagerare impostandola troppo bassa per raffreddare in maniera immediata la stanza.

L’impostazione ottimale dovrebbe essere di 8° in meno rispetto alla temperatura dell’esterno, non di più, perché ogni grado in meno incide significativamente sulla bolletta.

Per questo, fate molta attenzione a questo primo step, che è forse il più importante per risparmiare sui costi del condizionatore.

Usare modalità Eco

Un suggerimento efficace per risparmiare energia con il condizionatore è sfruttare la modalità Eco; infatti molti condizionatori moderni sono dotati di un pulsante Eco, che ottimizza l’uso dell’energia.

Attivando questa funzione, il condizionatore regola la temperatura in modo più graduale rispetto ad altre impostazioni, riducendo significativamente il consumo energetico, soprattutto durante le ore più calde della giornata.

Utilizzare la modalità Eco è quindi una strategia eccellente per diminuire l’energia utilizzata e ridurre i costi sulla bolletta elettrica.

Abbassare persiane

Un’altra regola per risparmare energia è preservare il fresco che il condizionatore ha prodotto, impedendo ai raggi del sole di penetrare in casa, riscaldando nuovamente la stanza.

Per questo motivo, è oppurtuno oscurare l’ambiente aiutandovi con tende, persiane o qualsiasi altra cosa per raggiungere lo scopo.

In questo modo, il fresco prodotto dal condizionatore sarà preservato e l’ambiente resterà fresco senza che ci sia bisogno di impostare la temperatura più bassa o tenere acceso il climatizzatore più a lungo.

Investire su Efficienza

La caratteristica principale del vostro climatizzatore, affinché non sprechi energia incidendo negativamente sulle bollette, deve essere l’efficienza.

Infatti è bene investire in un condizionatore che consuma meno energia per raffreddare la stessa quantità di spazio rispetto a un modello meno efficiente.

Per questo, se dovete sostutuire il vostro climatizzatore, che dissipa troppa energia, informatevi bene sui modelli di ultima generazione. Sì, costano di certo di più, ma sarà un investmento.

Manutenzione

Per migliorare le prestazioni del vostro condizionatore e far sì che abbia meno impatto sulla bolletta, è importantissimo dedicarvi alla manutenzione.

Quando il flusso d’aria è limitato, il climatizzatore dovrà lavorare il doppio e questo costerà uno spreco di energia molto maggiore.

Quindi, prima di azionarlo per l’estate, assicuratevi si eseguire i seguenti passaggi, da soli o con l’aiuto di un tecnico:

Filtro

Il primo passo fondamentale è assicurarsi che i filtri del condizionatore siano puliti in modo meticoloso.

La pulizia regolare dei filtri è essenziale anche per rimuovere batteri che potrebbero provocare allergie e cattivi odori, non solo per migliorare l’efficienza.

I filtri moderni, spesso realizzati in plastica possono essere facilmente lavati sotto l’acqua corrente. E, dopo il lavaggio, è sufficiente farli asciugare completamente prima di rimetterli a posto.

Unità interna

Prima di avviare il condizionatore, è importante pulire anche l’unità interna, perché queste componenti sono costantemente esposte a polvere e altre particelle presenti nell’aria.

Pertanto, è essenziale effettuare una pulizia approfondita e accurata per garantire il corretto funzionamento del climatizzatore e prevenire eventuali malfunzionamenti.

Unità esterna

Quando è fattibile, è consigliabile dedicarsi anche alla pulizia dell’unità esterna del condizionatore, per garantire un’igiene più completa e mantenerne l’efficienza.

Iniziate rimuovendo il coperchio dell’unità e procedete eliminando con cura tutti i depositi di sporco e le ostruzioni presenti.

Per facilitare la pulizia, potete utilizzare una spazzola con setole dure oppure un getto d’acqua o aria, come quello offerto da una vaporella.

Dimensioni e posizionamento

Per finire, quando dovete sceglierlo, prestate molta attenzione alle dimensioni del condizionatore, che devono essere adatte alla stanza.

Un condizionatore sovradimensionato è inefficiente, poiché raffredda rapidamente senza ridurre l’umidità, aumentando il consumo energetico. Al contrario, uno troppo piccolo deve lavorare di più, sprecando energia.

Inoltre, posizionatelo correttamente: la soluzione ottimale è metterlo nella stanza più ombreggiata della casa, assicurandovi che non ci siano ostacoli che impediscano il corretto flusso dell’aria.

Spero che queste piccole attenzioni saranno utili a voi quanto lo sono state per me e che vi aiutino a vivere un’estate più fresca risparmando sulla bolletta.