Oggi voglio condividere con voi un segreto che mi ha fatto risparmiare non solo denaro, ma anche molto spazio nell’armadio: il riutilizzo creativo dei vecchi maglioni.

Sì, avete capito bene. Quel maglione che stavate per buttare via può avere una seconda vita sorprendentemente utile in casa e non dovrete più separarvene se ci siete affezionati.

Voglio indicarvi sia dei metodi classici per riutilizzare i vostri maglioni, ma anche alcune idee alternative: voi riutilizzateli come meglio credete e non ve ne pentirete, anzi potrà anche rivelarsi un’attività divertente.

Usarlo per il cucito creativo

Se siete amanti del cucito creativo, voglio lasciarvi due trucchetti per trasformare il vostro vecchio maglione nella vostra nuovissima opera d’arte.

Cuscini per i divani

Un vecchio maglione può trasformarsi in un delizioso cuscino per il divano. Basta seguire dei semplicissimi e veloci passaggi:

riempite il maglione con del materiale morbido come cotone o vecchie magliette tagliuzzate;

come cotone o vecchie magliette tagliuzzate; procedete con il cucire le aperture ;

; personalizzate i cuscini con qualche ricamo o aggiungendo bottoni decorativi per quel tocco in più.

Questo non è solo un modo per riciclare, ma anche per aggiunge un tocco di personalità e stile alla vostra casa, che sarà abbellita con qualcosa di unico che nessun altro possiede.

Coperte

Se avete più maglioni da riutilizzare, potete cucire insieme i diversi pezzi per creare una coperta patchwork unica e davvero molto fantasiosa.

Io mi diverto molto a creare le mie coperte patchwork, perché sono tutte diverse le une dalle altre. Amo farlo perché è un modo per liberare spazio nell’armadio, ma allo conservare i vecchi maglioni a cui sono legata, donando loro una nuova vita.

Inoltre, mi permette di svolgere un’attività manuale e creativa che trovo estremamente rilassante. Dovreste proprio provarci anche voi e potreste scoprire una nuova passione.

Lucidare il marmo

Il marmo richiede una cura particolare per mantenere il suo splendore naturale, e qui i maglioni vecchi vengono in nostro soccorso. Infatti usare un maglione di lana per lucidare il marmo può essere un’ottima scelta.

La morbidezza della lana, infatti, è perfetta per pulire senza graffiare la superficie delicata del marmo. Ecco come fare: dopo aver pulito il marmo come al solito, prendete un pezzo del vostro vecchio maglione e usatelo per asciugare e lucidare la superficie.

Vedrete che risulterà lucidissimo e il vostro magione vecchio vi sarà stato utile per un nuovo scopo. Se avete il marmo in casa, potete trovare qui alcuni consigli utili per prendervene cura.

Coprire le tazze

Avete presente quelle mattine gelide in cui il caffè diventa freddo prima che possiate finirlo? E cosa c’entra con i vecchi maglioni? Ecco, un collegamento in realtà c’è ed è molto originale.

Infatti, vi basta prendere la manica del maglione e tagliarla per creare un bellissimo copritazza isolante, che proteggerà la vostra bevanda calda dal freddo.

E non solo: sarà utile anche a proteggere le vostre mani dal calore delle tisane o del latte bollente, che fanno diventare la tazza troppo calda. Questo metodo alternativo dovete proprio provarlo!

Creare panni per la pulizia

Per chi sta provando ad adottere uno stile di vita eco-friendly, i maglioni vecchi sono ottimi per creare panni da pulizia riutilizzabili.

Tagliate il tessuto in quadrati e usateli per spolverare o pulire le superfici. La loro capacità di assorbire e raccogliere la polvere è fenomenale e, cosa ancora meglio, sono completamente lavabili e riutilizzabili.

In questo modo, ridurrete la necessità di acquistare panni usa e getta, che non sono riciclabili e danneggiano l’ambiente. Questa soluzione, nel vostro piccolo, vi permette di adottare un atteggiamento ecosostenibile.

Scatenare la fantasia

Queste sono solo alcune idee basilari per riutilizzare i vostri vecchi maglioni, forse le più scontate. Ma se vi piace il fai-da-te, potete davvero sbizzarrirvi abbellendo i vostri oggetti.

Divertitevi a combinare le diverse tinte e tonalità per creare effetti unici e soprendenti: potete ricoprire vasi, cestini o anche sedie e cuscini. Il limite è solo la vostra fantasia.

E adesso andate a sbizzarrirvi e a riutilizzare i vostri maglioni vecchi a cui siete legati ancora affettivamente e che possono tornarvi ancora utili, ma in un modo del tutto diverso!