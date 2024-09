Come riutilizzare i pezzetti avanzati delle saponette

Quante volte vi capita di avere in casa pezzetti di sapone così piccoli da essere difficili da utilizzare? Nonostante vogliamo utilizzarli, infatti, essi tengono a scivolare via appena proviamo a prenderli e a bagnarli. E così ci ritroviamo in casa numerosi rimasugli di vecchie saponette: la tentazione sarebbe subito quella di buttarla via, ma prima di gettare quei pezzi avanzati nella spazzatura, vogliamo confidarti un segreto: è possibile salvarli e riutilizzarli per la vostra casa.

Questo evita uno spreco! Gettare, infatti, tutti quei pezzi di saponette che non siamo riuscite ad utilizzare è davvero un peccato. Un peccato per l’ambiente ma anche per noi, che ci ritroviamo a gettare via ciò che potremmo ancora utilizzare. Oggi, perciò, vogliamo svelarvi un segreto: le saponette vecchie non devono essere più gettate via, perché possono essere utilizzate ancora.

Vediamo insieme in che modo!

Creare una nuova saponetta

Innanzitutto, prendete alcune saponette che non utilizzate più perché oramai troppo piccole. Cercate di utilizzare la stessa fragranza, così da riprodurre una saponetta simile a quella che già avevate.

Se mescolate saponette di varie fragranze, infatti, potreste ritrovarvi con una fragranza che non vi piace. A questo punto, iniziate a tagliare o grattugiare il sapone in piccoli pezzi. Noi vi consigliamo di grattugiare così che ottenete pezzi più piccoli Più piccoli sono i pezzi, infatti, e più velocemente il sapone si scioglierà. Potete usare colori diversi, ma tenete presente che potrebbero non sempre mescolarsi insieme per formare un nuovo colore. A volte, i diversi colori possono apparire come macchie.

iniziate a tagliare o grattugiare il sapone in piccoli pezzi. Ricordate che più piccoli sono i pezzi e più facilmente si scioglierà il sapone. Una volta tagliata la saponetta, mettete il tutto a bagnomaria. Versate, quindi, l’acqua in una pentola e appoggiateci sopra una ciotola resistente al calore. Aggiungete, poi, il sapone grattugiato nella ciotola e versate un po’ di acqua fino a far ammorbidire il sapone. In alternativa, potete anche sciogliere il sapone direttamente nella pentola, ma vi consigliamo di evitare questo procedimento perché potreste rischiare di bruciarlo. Mescolate, quindi, il sapone nella ciotola e raschiate sempre il fondo e i lati della ciotola. Continuate a mescolare fino a quando non sarà sciolto e omogeneo. A questo punto, potete anche utilizzare alcune gocce di olio essenziale che più preferite per conferire un tocco di profumo in più. Versate, poi, il composto in uno stampino della forma che più preferite e lasciatelo raffreddare in frigorifero per circa 2 ore. Ricordatevi, però, di ungere le formine con un po’ di olio così da poter estratte il sapone più facilmente quando sarà asciugato. Una volta che il sapone sarà asciutto, tiratelo fuori dallo stampino delicatamente.

Queste saponette possono essere utilizzate, così, sia per essere riutilizzate per la pulizia delle mani sia per deodorare la vostra casa. Vi basterà, infatti, collocarle negli armadi o nei i cassetti per essere colpite da una ventata di freschezza ogni qualvolta li aprite.

Gli stampini possono essere di diverso tipo, da quelli per dolce alle formine da spiaggia. Ovviamente, più piccolo sarà lo stampino più velocemente si solidificherà la saponetta.

Potete anche utilizzare alcune gocce di olio essenziale da aggiungere nella ciotolina quando sciogliete le vostre vecchie saponette. Le gocce daranno un tocco di profumo in più. Se, invece, il vostro sapone è già profumato, potreste saltare questo passaggio o utilizzare una fragranza simile.

Ad esempio, se la vostra base di sapone è profumata alla lavanda, potreste aggiungere una goccia extra di olio di lavanda. Ecco a voi il vostro nuovo sapone! In questo modo, avrete risparmiato anche in termini di costo per l’acquisto di una nuova saponetta.

Vecchi avanzi

Se, invece, non volete creare una nuova saponetta ma volete direttamente utilizzare le vostre vecchie saponette, abbiamo un altro rimedio.

Prendete gli avanzi di sapone che avete a casa e poneteli in piccoli sacchetti di cotone. A questo punto, potete collocare i sacchetti negli armadi e nei cassetti o negli angoli delle stanze e saranno subito naturalmente profumati! Le saponette, infatti, possono conferire la loro fragranza all’ambiente circostante. Utilizzate, perciò saponi fortemente profumati.

In alternativa ai sacchetti, potete anche avvolgere le vecchie saponette avanzate anche in un tessuto bianco pulito, reperito magari da lenzuola o vecchie stoffe che non utilizzate più. Assicuratevi, però, di utilizzare un tessuto sottile così da permettere alla fragranza di attraversarlo e profumare l’ambiente ma anche di proteggere i vestiti dal sapone.

Scaglie di saponetta

Se tutto ciò che avete sono solo scaglie di saponette, potete comunque utilizzarle! Aggiungetele in sacchettini di cotone come visto nel rimedio precedente e aggiungete in più anche dei petali di fiori essiccati, erbe aromatiche e qualche goccia di olio essenziale a vostra scelta. Oppure, in alternativa, potete anche semplicemente sbriciolare ulteriormente le scaglie di saponetta e inserirle in un vaso o in un contenitore aperto con altri elementi decorativi. La vostra casa sarà subito più profumata!

Creare sapone liquido

Potete anche creare un sapone liquido, piuttosto che nuove saponette. Vi basterà, infatti, grattugiare resti di sapone avanzato e scioglierli in abbondante acqua calda. Vi consigliamo di sciogliere 100 grammi di scaglie di saponi in un litro di acqua bollente. Lasciate, quindi, che i vostri avanzi si sciolgano del tutto e aggiungete un cucchiaio di succo di limone. Versate, poi, il composto in contenitori spray e avrete il vostro sapone liquido da usare per la pulizia della vostra casa!

Pre-trattante per il bucato

Potete, inoltre, creare un pre-trattante per il bucato con i vostri avanzi di sapone. Vi basterà solo raccogliere avanzi di sapone in un bicchiere di vetro e farle sciogliere con un po’ di acqua. Il composto che ne risulterà sarà efficace per pre-trattare macchie ostinate prima di fare il bucato.

Profumo per armadi e cassetti

Scrub per la doccia

Infine, potete realizzare le vostre saponette vecchie anche per creare uno scrub da utilizzare in doccia. Prendete, quindi, un guanto di yuta e mettete dentro tutte le scaglie di sapone. Usate, quindi il guanto durante il bagno o la doccia: il sapone uscirà attraverso i fori e ricreerà un sorprendente effetto scrub!