Come riutilizzare i tappi di sughero con creatività

Una buona bottiglia di vino è l’ingrediente perfetto per trascorrere una piacevole serata in compagnia, sorseggiando questo delizioso nettare di Bacco, magari degustando anche del buon cibo che ne esalti il sapore. Ma i tappi, poi, che fine fanno?

Il tappo di sughero che viene comunemente impiegato per sigillare le bottiglie di vino finisce, in genere, nei rifiuti indifferenziati, contribuendo anch’esso all’inquinamento ambientale, perché non è riciclabile.

Tuttavia, c’è qualcosa che possiamo fare per impedirlo. Infatti, esistono un sacco di modi creativi e divertenti con i quali possiamo riutilizzare i tappi di sughero, inventandoci oggetti utili e graziosi e, soprattutto, economici nella realizzazione. Si possono riutilizzare, tra le tante cose, calze rotte e grucce appendiabiti!

Pratico assorbi-odori

Con questo metodo, non c’è bisogno di fare molto per riutilizzare i tappi di sughero in modo efficiente ed economico come dei praticissimi assorbi-odori, da posizionare strategicamente per far assorbire l’umidità.

Possiamo posizionarne 2 o 3 all’interno del frigorifero per limitare la formazione dei cattivi odori o ne possiamo tagliarne uno a metà e inserirlo all’interno del cesto della frutta per prevenire la formazione di muffa, rallentare il processo di maturazione e tenere lontani i moscerini.

Per avvolgere i fili da cucito

Se siamo patiti del cucito e abbiamo decine di fili colorati nel nostro cestino da lavoro, i tappi da sughero possono aiutarci a tenerli ordinati e ben selezionati. Infatti, possono essere utilizzati come delle bobine per avvolgervi nastrini e fili da cucito, fissandoli con un ago per non farli srotolare.

Catalogare le piante

Etichettare le piante non è mai stato così facile! Se abbiamo il pollice verde e la nostra passione è il giardinaggio, i tappi di sughero possono essere adoperati per catalogare le nostre piante, scrivendoci sopra il nome dell’arbusto o dei semini da poco interrati. Si possono fissare direttamente nel terreno, infatti, con uno spiedino di legno. Facile, veloce ed economico.

Sottopentola originale

Essendo un buon isolante termico, il sughero può aiutarci a proteggere il mobilio della cucina da qualche pentola troppo calda, ma anche da un utensile sporco. Invece di comprarlo, possiamo realizzare un bellissimo sottopentola fai da te utilizzando, per l’appunto, i tappi di sughero.

Basta unirli verticalmente tra loro, in gruppi da tre, incollandoli con un po’ di colla a fissaggio forte – come l’attack – fino a raggiungere un diametro abbastanza ampio. Dopodiché, lasciamo asciugare la colla, prima di utilizzare il nostro sottopentola.

Portachiavi delizioso

Con i tappi di sughero possiamo anche realizzare un portachiavi davvero carino e… galleggiante, a prova di acqua. E’ molto semplice: ci occorrono un anello metallico e una vite con gancio, da fissare al tappo di sughero, che possiamo anche decorare e personalizzare a nostro piacimento. Fatto ciò, non ci resta che abbinarlo alle nostre chiavi.

Fertilizzante economico

Essendo un ottimo fertilizzante, il sughero può essere anche utilizzato come concime naturale per le nostre piante. Infatti, ne possiamo sminuzzare un po’ nel terreno o direttamente nel vaso. Si sbriciolerà da solo, con il tempo, rendendo le nostre piantine fertili e rigogliose.

Pomelli e maniglie per cassetti

Se vogliamo riparare creativamente le nostre ante o i nostri cassetti con la maniglia rotta, non c’è niente di meglio di un tappo di sughero per farlo. Possiamo persino di un colore adatto all’ambiente e armonioso, prima di fissarlo al centro del cassetto o sull’anta dell’armadio.

Per accendere il fuoco al barbecue

Il sughero è un accendi-fuoco ecologico ed efficace per rallegrare i nostri barbecue estivi. Infatti, possiamo utilizzarlo con qualche pezzo di legno e carta di giornale per ottenere una brace che dura a lungo e si accende subito.