Come sbiancare i piumoni e togliere le macchie gialle

Con l’arrivo dell’inverno, non c’è niente di più bello che infilarsi sotto le coperte e trovare tutto il calore di cui abbiamo bisogno. Per questo, utilizziamo il piumone, che sembra proprio avvolgerci in un abbraccio morbido e rassicurante! Peccato, però, che dopo i mesi di pausa estiva, ce li ritroviamo spesso con macchie gialle per niente belle da vedere. Lavare il piumone a casa può risultare abbastanza faticoso a causa del suo volume e della sua delicatezza.

Soprattutto quando presenta delle macchie o si ingiallisce, la paura è sempre quella di doverlo riporre nell’armadio di nuovo e lasciarlo inutilizzato. Ma non dovete temere! Oggi, infatti, vedremo insieme alcuni trucchetti per togliere le macchie gialle sui piumoni e averli come nuovi!

Lavaggio a mano

Il nostro consiglio è sempre di effettuare un lavaggio a mano in quanto risulta essere più delicato ma anche più ecologico. Anche se può sembrare abbastanza faticoso. Per lavare il vostro piumone a mano, avrete bisogno di una vasca da bagno in grado di facilitarvi il lavoro.

Sale grosso e limone

Tali ingredienti sono molto efficaci quando si tratta di sbiancare non solo il bucato, ma anche componenti della casa quali le ceramiche del bagno, ad esempio. Si tratta, infatti, di uno dei più vecchi e preferiti rimedi della Nonna e per attuarlo occorrono davvero pochissimi passaggi!

Bene, per prima cosa vi servirà la vasca da bagno, dovrete riempirla con acqua tiepida e versare all’interno il succo di due limoni grandi e 3 cucchiai di sale grosso. Ricordate che quando inserite il piumone, l’acqua aumenta il suo volume, dunque fate attenzione a non riempirla fino all’orlo altrimenti uscirà fuori. Ora non vi resta che immergere il piumone e tenerlo in ammollo per circa 30 minuti, se vedete che l’acqua è molto sporca, dovete ripetere il procedimento descritto finché non vedrete che l’acqua è limpida. Successivamente sciacquate il piumone e stendetelo all’aria aperta in orizzontale, evitando la luce diretta dei raggi solari altrimenti si potrebbe ingiallire.

Lavaggio in lavatrice

Se non avete una vasca da bagno o trovate troppa difficoltà, potete procedere con il lavaggio in lavatrice. Prima di procedere al lavaggio, vi consigliamo di togliere con una spazzola eventuali tracce di polvere o di sporco. Impostate, a questo punto, un lavaggio delicato ad acqua fredda e ricordate di non superare mai la temperatura di 30 gradi. Versate, quindi, un bicchiere di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente ed evitate l’utilizzo della candeggina.

Programmate la centrifuga ad almeno 900 giri così da eliminare abbastanza acqua dal piumone. Una volta terminato il ciclo di lavaggio, estraete il piumone dalla lavatrice e stendetelo in orizzontale all’aria aperta, ma al riparo dalla luce diretta del sole. Cercate di evitare di farlo raggrinzire e girate il piumone in entrambi i lati così da prevenire la formazione di accumuli di piuma e per rendere più uniforme l’asciugatura.

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vi proponiamo per rimuovere le macchie gialle consiste nell’utilizzare il tanto noto bicarbonato di sodio, il quale è in grado di smacchiare e sbiancare. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una tazza contenente acqua fino ad ottenere una sorta di composto pastoso. Dopodiché, applicate la pasta così ottenuta direttamente sulla macchia gialla che volete rimuovere e strofinate delicatamente con una spazzola o un vecchio spazzolino da denti. Lasciate agire per circa mezz’ora, poi, procedete con il lavaggio del vostro piumone: sarà di nuovo bianco splendente!

Aceto bianco

Un altro ingrediente in grado di sbiancare il piumone e di rimuovere le macchie è l’aceto, il quale è in grado anche di ravvivare il colore naturale del bucato!

Mescolate, quindi, metà bicchiere di aceto e metà bicchiere di acqua e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Dopodiché, vaporizzatela direttamente sulle macchie gialle e lasciate agire per circa un’ora. Infine, risciacquate e procedete con il lavaggio a mano o in lavatrice come indicato sotto.

Percarbonato di sodio

Sebbene sia simile al bicarbonato, risulta essere ancora più efficace. Di cosa parliamo? Del percarbonato di sodio, considerato una candeggina naturale . Affinché, però, la sua funzione candeggiante sia attivata, è necessario che venga mescolato con acqua calda (le temperature devono essere sempre medio-alte).

Vi basterà, quindi, cospargere, la macchia con un cucchiaino di percarbonato e inumidire, poi, la zona con un po’ di acqua calda. A questo punto, lasciate agire per circa 15/20 minuti, dopodiché procedete al risciacquo e al comune lavaggio del vostro piumone.

N.B Non confondetelo con il perborato, che presenta livelli di tossicità per l’ambiente. Evitate il percarbonato per i capi più delicati e in particolare per lana e seta.

Acqua ossigenata

Se la macchia gialla sembra essere molto ostinata e fatica ad andar via, allora abbiamo per voi un ultimo ingrediente: l’acqua ossigenata!

Sebbene, infatti, non sia un rimedio propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico e può essere, quindi, utilizzato in caso di macchie gialle sui tessuti.

Imbevete, quindi, un batuffolo di ovatta oppure un disco di cotone con acqua ossigenata e tamponate direttamente sulla macchia senza strofinare. Dopodiché, lasciate asciugare il tempo necessario e vedrete che l’alone giallo si sarà ridotto notevolmente! Potete ripetere quest’operazione più volte se necessario.

N.B Vi ricordiamo di utilizzare sempre l’acqua ossigenata al 3% (ovvero a 10 volumi). Volumi più alti potrebbero provocare irritazioni sulla pelle. Non usate l’acqua ossigenata in caso di piumoni colorati perché potreste scolorirli.