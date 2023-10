Il forno da cucina è uno degli elettrodomestici più utilizzati e, inevitabilmente, uno dei più soggetti a incrostazioni di unto e residui alimentari.

Spesso, la soluzione per sgrassare il forno è a portata di mano, ma è probabile che non abbia mai pensato di usarla. Di cosa sto parlando?

Naturalmente nel sapone giallo da bucato, comunemente chiamato “sapone alba”. Questo prodotto ha delle proprietà sgrassanti eccellenti per togliere fino all’ultima traccia di sporco.

Scopriamo insieme come sgrassare tutto il forno con il sapone giallo da bucato in poco tempo per averlo come nuovo!

Togli prima le briciole

Prima di iniziare la pulizia profonda del forno, è essenziale togliere tutte le briciole e i residui visibili che a volte cadono durante la preparazione.

Usa un panno in microfibra inumidito per eliminare i detriti dalla parte inferiore del forno e dalle griglie. Questo passaggio preliminare facilita il processo di sgrassatura e previene che i residui si diffondano durante la pulizia.

Una volta che hai tolto tutte le briciole, non resta che andare avanti con la pulizia del forno!

Prepara il Detergente Naturale

Per facilitare le cose, prepara un detergente naturale a base di sapone giallo, vediamo subito come si fa!

Ingredienti

1/2 panetto di sapone giallo

1 cucchiaio colmo di bicarbonato di sodio

300 ml d’acqua

Preparazione

Per prima cosa, dovrai prendere un pentolino e riscaldare l’acqua a fuoco lento, fai attenzione a non portarla ad ebollizione. Quando è abbastanza calda, immergi il sapone all’interno e mescola con un cucchiaio di legno finché non si sarà sciolto completamente.

Dopodiché aggiungi il bicarbonato di sodio e aspetta che diventi un’unica soluzione. Spegni il fuoco e lascia raffreddare per qualche minuto per farlo intiepidire.

Trasferisci tutto in un flacone spray ed ecco che il tuo detergente è pronto!

Pulisci a fondo

Terminata la preparazione del detergente, dovrai pulire a fondo il forno!

Riscalda il forno a 180 gradi per qualche minuti, poi spegnilo e vaporizza una generosa quantità di detergente in tutte le zone; concentrati sulle aree più ostinate, applicandone ancora di più.

Lascia agire il composto nel forno per almeno mezz’ora, poi indossa dei guanti e strofina a fondo sullo sporco fino a rimuoverlo completamente, aiutandoti con una spugnetta non troppo abrasiva.

Risciacqua la spugna regolarmente per rimuovere residui e lo sporco che si attacca. Sciacqua il forno con abbondante acqua e asciugalo.

A questo punto il tuo forno sarà pulitissimo, lo posso garantire perché anch’io uso spesso questo rimedio con il sapone giallo e anche altri ingredienti naturali, come ti mostro in questo video:

Profuma di buono

Una volta completata la pulizia, aggiungi un tocco finale profumandolo di buono!

Un metodo naturale molto amato e diffuso è mettere le bucce di mela o di agrumi direttamente sul ripiano del forno. Prima, però, dovrai foderare una teglia con della carta forno.

Riscalda l’elettrodomestico a 200 gradi per 10 minuti, spegnilo e inserisci la teglia all’interno; a questo punto lascia che il profumo si diffonda non solo nel forno, ma anche in tutta la casa!

Avvertenze

Ricorda di fare sempre attenzione alle temperature del forno, lasciandolo intiepidire per non scottarti. Inoltre, indossa dei guanti.