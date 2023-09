Il forno è un elettrodomestico in grado di preparare per noi dei cibi gustosissimi da condividere con la famiglia o con gli amici.

Se da una parte, però, ci aiuta nella preparazione dei pasti, dall’altra è davvero un problema pulirlo dopo a causa delle incrostazioni che non sempre vengono via facilmente.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere dal forno l’olio bruciato che si attacca sul fondo usando dei rimedi casalinghi e naturali!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti e per la sua leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie più ostinate.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare una manciata di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto pastoso. Dopodiché, applicatelo direttamente sulle macchie di olio bruciato, lasciatelo agire per almeno un’ora e strofinate con una spugnetta imbevuta.

Infine, risciacquate con un panno morbido per rimuovere tutti i residui e il vostro forno sarà come nuovo!

Aceto

In alternativa al bicarbonato, potete anche utilizzare l’aceto, che non solo aiuta a sgrassare e disincrostare ma anche ad eliminare i cattivi odori in questo elettrodomestico. In questo caso, dovrete versare mezzo bicchiere di aceto in una brocca contenente 1 litro di acqua e travasare, poi, il tutto in un flacone spray.

Dopodiché, vaporizzate la miscela direttamente sulle macchie di olio presenti nel forno e lasciate agire per un po’. Infine, strofinate con una spugnetta imbevuta di acqua e risciacquate con un panno inumidito.

L’aceto, però, può essere utilizzato anche in un altro modo: versando l’aceto in due ciotole, portandole ad ebollizione e mettendole nel forno quando sono ancora fumanti. Dopodiché, fate agire per circa 30 minuti, prima di aprire lo sportello e risciacquare con acqua e aceto bianco.

Limone

Anche il limone può essere una manna dal cielo in questi casi perché vanta proprietà sgrassanti e pulenti. Come se non bastasse, poi, ha un profumo naturale inebriante in grado di eliminare tutti i cattivi odori.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Versate, quindi, il succo di 3 limoni in una ciotola e mettetela nel forno. Dopodiché, accendetelo a 180° per circa mezz’ora e, una volta raffreddato, servitevi di un panno o un raschietto per rimuovere le incrostazioni ammorbidite dal succo di limone. Infine, risciacquate con un panno inumidito.

In alternativa, potete anche utilizzare direttamente la metà di un limone tagliato come se fosse una spugnetta, passarla direttamente sulle macchie di olio incrostato e risciacquare con acqua tiepida e aceto bianco.

Sgrassatore per forno fai da te

Avete voglia di realizzare uno sgrassatore per forno fai da te da utilizzare ogni volta che vorrete per rimuovere le incrostazioni dal forno in maniera facile e veloce? Allora vediamo come fare! Vi dovrete munire di:

2 limoni medi

200 ml di acqua

125 ml di aceto bianco di alcol

125 gr di sale fino

25 gr di sapone di Marsiglia puro in scaglie (facoltativo)

Tagliate i limoni in piccoli pezzi, metteteli in una ciotola e aggiungete l’acqua e il sale. Dopodiché, frullate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, versatelo in un pentolino e aggiungete l’aceto bianco di alcol e le scaglie di sapone di Marsiglia.

A questo punto, fate cuocere il tutto a fuoco lento per circa 15 minuti fino a quando il composto non avrà raggiunto una consistenza cremosa. Infine, lasciatela raffreddare e travasatela in un flacone.

Per l’utilizzo, dovrete vaporizzare questa miscela sulle macchie, aspettare qualche minuto affinché le incrostazioni possano ammorbidirsi e risciacquare!

E se volete anche un video per vedere come fare, ecco a voi!

Avvertenze

Vi ricordiamo di consultare sempre le istruzioni del produttore prima di cimentarvi nella pulizia del forno seguendo i rimedi suggeriti. Laddove necessario, ricordate di tenere staccare la spina per pulire in sicurezza.