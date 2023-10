Se c’è una stanza della casa soggetta ai cattivi odori, questa è il bagno. Quante volte, infatti, vi è capitato di aprire la porta e sentire un odore per niente piacevole? Immagino spesso.

Per questo tendiamo a ricorrere a prodotti disponibili in commercio in grado di profumare questo ambiente ma spesso questi sono molto inquinanti.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come tenere il bagno profumato a lungo con rimedi naturali!

Pot-pourri

Innanzitutto, vediamo come realizzare un pot-pourri, il quale prevede la combinazione di petali di fiori secchi e di bucce di frutta.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è munirvi di petali di rose, bucce di agrumi, bacche di cannella e frantumarle in un mortaio.

Dopodiché, fate essiccare ingredienti come bucce e petali alla luce del sole per un paio di giorni o sul termosifone per qualche ora.

A questo punto, mettete tutti gli ingredienti su un vassoio o in una ciotolina e posizionatela su una qualsiasi superficie del bagno.

Petali di rosa

Oltre nel pot porri, i petali di rosa possono essere anche utilizzati da soli per profumare la casa.

In questo caso, dovrete far essiccare alcuni petali di rosa per qualche giorno e metterli, poi, in un barattolo di vetro.

Dopodiché, versate l’olio di oliva fino a ricoprire completamente i petali e posizionate il barattolo su un davanzale esposto alla luce diretta del sole per circa 5 giorni.

Infine, filtrate l’olio, versatelo in un altro barattolo, inserite dei bastoncini di legno o di bamboo al suo interno e riponete il barattolo su un ripiano del bagno.

Deodorante fai da te

Se volete un trucchetto che potrete provare ogni volta che volete per portare una ventata di profumo in bagno, magari quando aspettate degli ospiti, allora ecco il rimedio che fa per voi: il deodorante per ambienti fai da te. Tutto ciò che vi occorre sarà:

2 bicchieri di acqua

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

10 gocce di oli essenziali a scelta

Dovrete, quindi, versare 2 bicchieri di acqua in un flacone con spray e aggiungere, poi, 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio e 10 gocce di oli essenziali dalla fragranza che più preferite.

Dopodiché, agitate bene il flacone per far mescolare il tutto e vaporizzate la miscela in bagno per diffondere un buon profumo.

Come se non bastasse, potete usare questo deodorante anche in cucina per eliminare la puzza di frittura!

Metodo dell’asciugamano

Un altro rimedio molto efficace è quello dell’asciugamano. Per provarlo, dovrete munirvi di:

1 asciugamano grande, morbido e pulito;

acqua e ghiaccio q.b.;

1 flacone spray;

olio essenziale a vostra scelta.

Iniziate, quindi, con il riempire un flacone con acqua fredda e con l’aggiungere circa 5 gocce di olio essenziale dalla fragranza che preferite maggiormente.

Vi suggeriamo di prediligere l’olio essenziale al limone, alla menta o all’arancio in modo da portare un profumo di freschezza in bagno.

Dopodiché, immergete l’asciugamano in una bacinella contenente ghiaccio ed acqua fredda e una volta che si sarà ben rinfrescato, toglietelo dalla bacinella, strizzatelo e spruzzate su entrambi i lati una quantità abbondante di miscela profumata precedentemente realizzata.

A questo punto, appendetela ai bordi della finestra così che il vento possa rinfrescare il bagno grazie alla freschezza e al profumo nell’asciugamano.

Trucchetto della carta igienica

Infine, vediamo il trucchetto del rotolo di carta igienica, semplice e simpatico da provare.

Vi basterà, infatti, prendere un rotolo di carta igienica e versare 5 gocce di olio essenziale nella sua parte interna, avendo cura di non bagnare direttamente la carta igienica.

Dopodiché, appoggiatelo su una qualsiasi superficie del bagno o negli appositi portarotoli in stoffa appesi al muro e che profumo!

A tal proposito, ecco un video per vedere come procedere!